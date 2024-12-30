華仁坊│久坐容易導致身體酸痛及局部麻痺 刮痧排毒有助緩解情況

香港人日理萬機，平日坐在辦公室八、九小時工作，放工回到家中不是坐在電視機前，就是坐在電腦前，甚至是坐在床上玩智能電話，不少人都因而缺乏運動。在中醫角度，久坐容易出現痠痛，更會導致身體部位局部麻痺！華仁坊「中醫排毒祛濕理療」透過刮痧助身體即時排除廢物，並由醫師按出痧顏色處理相對應的問題，有效從根本處理酸痛！



「坐」得多 弊處多！

除了睡覺時的「攤」之外，「坐」應該是大部分人維持第二久的動作，因為不論是搭車、上班、食飯或回家休息，全都是以「坐」為主。不少人認為「坐」就是一種休息，但事實上長時間的「坐」對脊椎的壓力是相當大，若然加上翹腳、低頭滑手機等不良習慣，身體上的痠痛根本是如影隨形。如果平日是缺少運動之人，久坐更是容易導致不同疾病，例如經絡氣血不通、肩頸無力、僵硬、偏頭痛、落枕、耳鳴和肩周炎（即五十肩）等等。

排毒祛濕理療：以刮痧處理痛症

在中醫角度，所謂排毒祛濕理療，是指透過疏通經絡淤結及淋巴，拉開沾黏筋膜與肌肉，從而解決痛楚，對於肩頸痛、腰酸背痛和肌肉勞損等痛症甚為有效，亦有助針對長期倦怠、頭重、頭脹等問題，能即時排除身體廢物。

華仁坊「中醫排毒祛濕理療」是先由註冊中醫透過望聞問切，去了解身體不適的地方。然後，醫師會以刮痧幫助身體即時排除廢物，而華仁坊特別配備「創新經絡刮痧儀」，先以溫熱射頻高效傳送溫熱能量，促進血液循環，達至通則不痛。再通過定點標靶的方式，透過取無痛刮痧儀器，深入肌底傳送溫熱能量，達至刮痧之效果。

最後，醫師會透過出痧顏色解說身體狀況：深紅色即體內有濕熱問題；紫紅色為瘀熱濕重，多見肌肉痠痛僵硬；紫黑色則氣血瘀滯不通，常見有長期痛症。

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（資料及相片由客戶提供）