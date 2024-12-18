黃斑病變｜睡覺時打鼻鼾恐增失明風險？ 研究揭背後原因！

睡眠窒息症，又稱睡眠呼吸中止症。顧名思義，患者會在睡夢中出現暫停呼吸或呼吸減弱症狀。患者患上心臟與腦血管疾病等一系列疾病的風險會增加，近期更有研究證實它也與視力退化有關聯。



濕性老年黃斑部病變可導致中心視野模糊、視物變形，是老年人導致失明的原因之一。人體所有組織中視網膜的每單位需氧量最高，夜間耗氧達到高峰。過去已研究指出，患有睡眠窒息的病人在睡眠期間上呼吸道氣流反覆減少或停止，這會導致視覺神經短暫缺氧，從而增加視覺神經病變的風險。

早前，為了解兩者黃斑部病變與睡眠窒息症的聯繫，墨爾本大學的碩士生 Attiqa Chaudhary 與由 Robyn Guymer 教授領導的 CERA 黃斑病變研究單位的成員一起進行了這項研究。另外，他們還邀請了莫納什大學（Monash University）的睡眠障礙專家 Matthew Naughton 教授合作分析研究結果。

研究團隊合共招募了225 位年齡超過 50 歲的參加者參與一項睡眠研究，其中171人患有黃斑部病變，並使用血氧監控儀監測患者與對照組的睡眠缺氧狀態。結果表明，中度至重度阻塞性睡眠呼吸中止症會導致夜間血液中的氧氣含量較低。與對照組相比，中重度呼吸中止症患者患上黃斑部病變風險高達2.5倍，僅次於吸煙的2.7倍。

研究聯合主管Carla Abbott 博士表示，「與黃斑病變一樣，睡眠呼吸中止症主要影響 50 歲以上的人，但許多人沒有意識到自己患有這種疾病，如果兩者的關聯得到驗證，那麼就很值得關注早期黃斑病變的高危險群是否有具有睡眠窒息症的症狀，因為及早治療可能會降低患濕性黃斑病變的風險。」

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老年黃斑病變５大風險因素

年齡：年齡是最主要的風險因素，隨著年紀增長，患黃斑病變的風險也增加。



遺傳：家族史中有黃斑病變的人，患病風險較高。



吸煙：吸煙與黃斑病變之間存在關聯，吸煙者患病風險較非吸煙者高。



高度近視：高度近視者患黃斑病變的風險較一般人群更高。



陽光暴曬：長期暴露在紫外線下可能增加患病風險。



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如何預防老年黃斑病變？

香港中文大學曾分享５個預防老年黃斑病變的方法：

1. 佩戴具過濾紫外線功能的太陽眼鏡



研究發現，陽光中的紫外線可以導致視網膜的損傷，加重黃斑病變的發展。因此，如外出活動時，最好佩戴太陽眼鏡。

2. 健康飲食



進食含葉黃素 (例如：菠菜、南瓜、番茄)、玉米黃素、維他命C、E的食物，少吃高飽和脂肪及高膽固醇的食物，有助於延緩黃斑退化。

3. 戒煙或避免吸入二手煙



吸煙令老年黃斑退化的風險增加2倍以上，且每日吸煙份量越多，風險越高。戒煙能降低風險，如戒煙超過20年，其發病風險則與非吸煙者相當。

4. 監測血壓、血脂、血糖



因為「三高」可以引起微血管的損害，從而造成黃斑病變的發生和發展。

5. 定期進行檢查



醫學界建議，40 – 64歲人士最好每 1-2 年進行一次全面的眼科檢查，而65歲以上人士最好每年檢查一次。