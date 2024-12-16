腦膜炎雙球菌個案增 專家：到外地留學須注意

近年，不少中學生畢業後，會選擇到外地繼續升學。根據教育局統計顯示，2023年中六學生出路統計調查，接近一成學生表示有意到外地繼續升學，最熱門地方為中國內地；另有學生有意到英國或澳洲。不過有亞太區專家提醒，這些熱門留學地方的腦膜炎雙球菌感染個案有上升趨勢，當中以血清B型居多。以英國為例，當地在2022/23年度，錄得396宗腦膜炎雙球菌感染個案，當中有356宗屬於血清B型，佔整體個案近九成。專家提醒，家長及學生在出發前，應該要留意當地傳染病情況，並諮詢家庭醫生建議，接種合適的疫苗。



陳偉雄醫生指，任何年齡人士均有機會感染腦膜炎雙球菌，當中長、幼、個別群組人士的風險尤其高。

香港兒童免疫過敏及傳染病學會會長，兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉雄醫生指，任何年齡人士均有機會感染腦膜炎雙球菌，當中長、幼、個別群組人士的風險尤其高，包括：五歲以下的嬰幼兒，尤其是一歲以下、海外升學及移民人士、青少年、65歲或以上的長者、與腦膜炎雙球菌感染者有緊密或長期接觸的人士以及免疫系統弱的人士。

感染後病情迅速惡化

感染腦膜炎雙球菌後，病徵可能與感冒相似，例如發燒、口渴、噁心及嘔吐。然而，腦膜炎雙球菌感染的病情惡化迅速且具致命性，患者可能在24小時內從非特異性症狀進展至死亡。一旦倖存，患者可能面臨多種後遺症，包括神經系統受損、聽力和視力受損、慢性疼痛、皮膚疤痕，甚至需要植皮或截肢。因此，及早識別和治療至關重要。

為了進一步了解腦膜炎雙球菌目前的感染情況，亞太地區（APEC）共識小組早前展開共識小組會議。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授、亞洲兒童傳染病學會主席，世界兒童傳染病學會（亞洲）常務委員關日華醫生指出，中國內地作為港人留學熱門地點，近年腦膜炎雙球菌個案有上升趨勢。

關日華醫生指出，中國內地作為港人留學熱門地點，近年腦膜炎雙球菌個案有上升趨勢。

關醫生指出，根據統計，2023年中國內地共錄得99宗腦膜炎雙球菌呈報確診個案，當中涉及一宗死亡個案。至於2024年，截至八月，已經錄得98宗個案，當中涉及三宗死亡個案，情況引人關注。其中，今年兩宗死亡個案於青海西寧出現，二人原先就讀同一所中學，相繼因感染腦膜炎而離世，由發病到離世僅數小時。他續指出，宏觀中國血清型流行趨勢，2015年流行血清B型，但暫時只引入預防ACWY型疫苗。

澳洲流行血清B型個案

另一個留學熱點：澳洲，亦出現同樣情況。據統計，澳洲於2017年錄得383宗確診個案，翌年便宣布將ACWY疫苗納入澳洲國家疫苗接種計劃，令確診個案逐年下跌。惟自2018年起，B型及W型在澳洲成為主要血清型，其中B型腦膜炎雙球菌病例（119例）超越了W型腦膜炎雙球菌病例（100例）。

Prof. Jim BUTTERY引述報告指出，澳洲近年B型腦膜炎雙球菌病例超越了W型。

Prof. Jim BUTTERY引述報告指出，「在2016年，W型腦膜炎雙球菌個案幾乎佔據一半。但隨着2018年，將ACWY納入國家疫苗接種計劃，B型腦膜炎雙球菌成為主要血清型。值得關注是在2021年，B型佔整體感染個案51%，但當局仍然未將相關疫苗納入國家疫苗接種計劃，僅開放予個別高風險人士免費接種，導致接種率低。」

為了完善亞太區疫苗接種策略，亞太地區（APEC）共識小組提出四項建議，包括：（一）亞太區應該因應當地個案數目、血清型數據、以及在專家和監管機構指導下，考慮將B型和ACWY型腦膜炎雙球菌疫苗納入疫苗接種計劃中。（二）如果所屬地區的嬰兒及兒童正受B型腦膜炎雙球菌威脅，應考慮將B型腦膜炎雙球菌納入嬰兒或兒科疫苗接種計劃中。而且在規劃和實施此類計劃時，應該讓兒科醫生及病人權益團體參與其中。（三）若流行病學數據顯示，當地正存在感染風險，B型腦膜炎雙球菌疫苗接種工作應擴展至青少年及年輕人身上，尤其是在人口稠密的地區，以降低傳播風險。（四）應鼓勵從亞洲前往高風險地區人士，在出發前接種腦膜炎雙球菌疫苗，例如前往沙地阿拉伯參加朝覲、小朝，或於節期前往朝覲地帶工作的人士。