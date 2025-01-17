深港融合丨深圳希華愛康健醫院開業典禮　醫療服務新選擇

隨著粵港澳大灣區融合發展的持續深化，「北上醫療」已成為香港市民繼北上購物、餐飲及娛樂活動後的新趨勢。面對香港公立醫院輪候時間冗長，以及私立醫院收費高昂等困境，位處深圳市羅湖區的希華愛康健醫院將為港人帶來全新的醫療選擇。作為首家口岸港式綜合醫院，深圳希華愛康健醫院以其便捷的地理位置、完善的醫療設備，以及優質的港式醫療管理模式，將為兩地居民提供卓越的醫療服務。醫院處於口岸的黃金地段，從羅湖口岸僅需步行4分鐘即可抵達，配備先進的醫療設備和技術，同時以相宜價格讓患者享受媲美香港的醫療服務。透過高品質的醫療服務和高性價比的優勢，深圳希華愛康健醫院將為港深兩地居民提供多元化的醫療服務選擇。



為慶祝這一跨境醫療服務的重要里程碑，深圳希華愛康健醫院舉辦了一系列精彩的開幕活動，並邀得深圳市政府代表及香港特別行政區政府代表等重量級嘉賓蒞臨見證這個重要時刻。典禮上播放了希瑪醫療集團的企業介紹及首播專屬深圳希華愛康健醫院的介紹短片，向在場人士展示這家由希瑪醫療集團全資投資，專注提供高端醫療與健康管理服務的綜合醫院的發展願景及服務理念。

開幕慶典盛大熱鬧 多名重量級嘉賓蒞臨慶祝

隨著醫院介紹短片的完結，現場隨即展開了一連串慶祝開幕慶典的儀式。眾位主禮嘉賓齊集台前，共同見證醫院的亮燈儀式，標誌著深圳希華愛康健醫院正式投入服務。台下嘉賓紛紛報以熱烈掌聲，場面既莊重又熱鬧。同場舉行的跨境醫療服務戰略合作簽約儀式中，深圳希華愛康健醫院與民主建港協進聯盟成功簽訂戰略合作協議，加強兩地醫療合作交流。不少在場人士更表示，深圳希華愛康健醫院的開業將為粵港澳大灣區居民帶來更多元化的醫療選擇，並期待醫院能為區內醫療產業發展注入新動力。

在傳統慶祝儀式完成後，三位嘉賓先後發表致辭。各位嘉賓在發言中均表示，深圳希華愛康健醫院的成立將為香港和深圳兩地居民提供多一個醫療選擇，有助紓緩現時的醫療需求。醫院將以專業的醫療團隊和管理模式，為居民提供醫療服務。醫院的開幕不僅是粵港澳大灣區醫療合作的重要里程碑，更為區內的醫療創新與發展注入了新的活力和希望。

深港融合 粵港澳大灣區醫療合作創新篇章

在開幕典禮的尾聲，深圳希華愛康健醫院代表帶領眾嘉賓實地參觀醫院各樓層的先進設施及醫療設備，並安排嘉賓親身體驗醫院的專業服務，加深參與嘉賓了解醫院的服務理念及專業水平。作為一所新成立的醫療機構，醫院採取逐層向上拓展的發展策略，現正積極籌建各類專科診室。醫院特別組建了一支擁有豐富香港執業經驗的醫療專家團隊，致力為兩地患者提供專業醫療服務。這種創新的跨境醫療協作模式不僅能確保患者享受到專業的門診服務，更可根據病情需要安排轉介至香港合作醫院接受進階治療，實現醫療資源的有效銜接，為粵港澳大灣區的醫療合作開創新篇章。

希瑪醫療集團

希瑪醫療集團，總部設於香港，旗下擁有15間醫療機構，包括香港中環眼科中心、旺角中心，和沙田、銅鑼灣、觀塘、元朗和荃灣診所，還有內地深圳、北京、上海、昆明，惠州和珠海的分院。集團員工人數超過900人，是香港首間大型連鎖上市眼科集團。

希華愛康健醫院

希華愛康健醫院由香港希瑪醫療集團主導，專注於提供高端醫療與健康管理服務。醫院結合先進港式管理經驗與醫療技術，致力於為香港基層市民和長者提供優質的醫療服務。深圳希華愛康健醫院於2024年12月底試業，具備國際水準的管理與尖端醫療設備，以眼科、牙科和醫學影像為核心，配合香港政府方針和區市政府的發展，為香港市民提供更多治療選擇。堅持以人為本，個性化的精準醫療理念，致力於提供符合國際標準的高品質醫療服務。