香港紋髮公司邊間好？紋髮師技術決定效果　附四大揀選準則

很多都市人都深受頭髮稀疏所困擾，頭髮稀薄、M字額、髮線後移極度影響外表，看上去十分顯老，大大打撃個人形象、自信心，要解決脫髮所導致的外觀問題，除了戴假髮、植髮外，紋髮可能是個好選擇！近年，隨著科技的進步，紋髮作為一種新興的解決方案，越來越備受關注，像真度高，打造豐盈髮絲的效果，只是，大家對這項新興技術都不太了解，更不清楚在香港要怎樣選擇紋髮公司進行紋髮療程，在這篇文章中，會帶大家講解紋髮的原理、選擇紋髮公司時的注意事項。



紋髮是甚麼？原理和優勝之處

紋髮是一種新興另類的，令頭髮外觀有增髮效果的專業技術，和紋身原理和方式相似，將特殊的色素或墨水以微針技術植入頭皮，模擬自然的毛髮效果，使頭髮稀疏、光禿、髮際線的位置看起來更加濃密，營造出自然的生髮外觀效果，只是，與紋身不同的是紋髮效果並非永久，會隨著新陳代謝而變淡、腿色，但一般而言，效果持久可維持3至5年。此外，紋髮的優勝之處在於過程相對簡單、無需恢復期，可即時見效，適合大多數人群。

在香港，綜合市面上三大紋髮技巧包括NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術，根據客人針對處理，取長補短解決頭髮外觀問題！

線條紋髮：模仿自然髮絲，用於修復髮際線和疤痕。

SMP紋髮：SMP紋髮使用單針刺頭注入形式，將色素逐一渗透到頭皮，適用於細部修飾，效果精細。

NPM紋髮：NPM是來自以色列的品牌，使用專利滾輪針技術，獨家研發的滾輪形成類似毛囊的小色素點，能夠均勻注入色素。

NPM專利革命滾輪改善了傳統紋髮的弊端。

選擇紋髮療程要小心 三大因素影響紋髮效果

紋髮雖然較簡單，亦有即時效果，不少人都躍躍欲試，但是在選擇紋髮療程時必須小心謹慎，避免紋髮失敗！紋髮是一項講究專業的技術，將色素紋上頭皮上，使用最新紋髮技術能減低對頭皮的損傷、縮短紋髮所需時間，有效提升紋髮效果；此外，所使用的色素對能否維持持久性、減少過敏反應有一定影響；另外，紋髮師的技術和經驗，有經驗的紋髮師能夠根據客人脫髮情況提供最精確的處理方式，以及將紋髮效果做得最為自然。

香港紋髮公司邊間好？四大重點揀擇準則

在香港選擇紋髮公司時，可以根據以下四大標準篩選，揀選最安全放心的紋髮公司進行紋髮。

經驗豐富的紋髮師：選擇紋髮療程時，應選擇有多年經驗的紋髮師，市面上有很多沒有充足紋髮經驗的美容師也會提供紋髮服務，這些紋髮師的技術及質素參差，使紋髮效果不及預期，紋髮顏色不夠深、缺乏立體感。

傳統SMP紋髮的失敗案例，着色的密度低和不自然。

技術認證：確保該紋髮技術、紋髮師擁有相關認證。其中NPM紋髮技術採用純天然頭皮專用植物色素，由以色列引入，着色於頭皮皮膚表皮層，模擬出髮絲或毛囊的效果。當中採用的頭皮專用NPM滾輪針更獲得國際專利認證（專利註冊號碼：61-561-949），滾輪上有56支針，針對不同脫髮位置，利用不同大小的針頭，配合深淺不同的顏色，製造出多變的造型。

客戶評價：查看真實客戶的評價和反饋。

品牌背景：選擇的大型、可靠、曾獲獎、最好有媒體報導過的大品牌，坊間太多抄襲、假冒有關技術的美容院濫竽充數，欺騙消費者，有豐富經驗、真材實料的品牌才能給予消費者信心，避免中伏。

NPM 紋髮專家 香港、新加坡、中國總代理 多年紋髮豐富經驗

NPM紋髮專家ZA老師綜合市面上三大紋髮技巧，包括NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮技術，針對處理客人脫髮問題，如髮界變闊、髮線向後移、地中海、全光頭等。NPM 紋髮專家 ZA老師自2014年開始已是亞洲區紋髮導師，NPM品牌更是香港、新加坡、中國總代理，多年來憑著豐富經驗和專業，勇奪無數獎項，包括《香港最優秀紋髮服務大獎》、《最傑出紋髮導師－ZA老師》、《香港最有價值企業大獎》等，印證業界中的紋髮實力。

進行NPM紋髮後，頭髮明顯感覺濃密。

NPM紋髮使用的儀器/色乳/針具都是頭皮特製工具，採用由以色列引入純天然頭皮專用植物色素，分子顆粒更細膩，顏色不會變異，並且操作的皮層也比紋身淺一些，不會傷害到毛囊，不影響頭髮再生，有專利認證，與紋身完全不同，有不同的質量證書，使紋髮像真度十足，模擬出髮絲或毛囊的自然效果。多年來大獲好評，客人絡繹不絕，全因紋髮實力真材實料口碑好。

NPM紋髮專家ZA老師在業界有著信心保證，專注針對處理客人脫髮問題，以目前世界同類產品中公證最先進的紋髮療程，NPM紋髮全球專利技術—HFS頭皮仿真毛囊技術(專利註册號 61-561-949)為客戶改善外觀，重拾自信。

有急切需要解決脫髮帶來的尷尬和煩惱，歡迎到以下網址聯絡NPM紋髮專家。

NPM紋髮專家 - ZA老師

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