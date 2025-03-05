淡化疤痕丨除疤貼、除疤膏怎樣揀？詳解兩者使用方法和分別

意外受傷、剖腹生產、做手術等多種情況都會無可避免的產生疤痕，疤痕在當眼的位置會影響外觀外，長在關節位可能會造成拉扯不適，因此，大部分人士都希望早日淡化疤痕，還原平滑肌膚。市面上最為常見的方法是使用除疤貼、除疤膏，市民在選擇時有甚麼要注意的地方，兩者之間又有甚麼分別，要如何選擇？本文搜羅市面上多種除疤貼、除疤膏，小編更會實測使用除疤膏，分享除疤膏的質地與上手效果，助市民選擇最適合自己的產品！



造成疤痕的原理是甚麼？ 要怎樣護理？

醫生指出，傷口癒合過程中，身體會產生膠原蛋白以修復傷口，經過數年計的漫長恢復期，傷口由紅腫甚至有機會凸起，到疤痕逐漸變淡及平復，只是視乎受傷程度、傷口深淺和方向、傷口護理等因素決定疤痕的修復速度。護理傷口時，可選用煮過的開水或生理鹽水清理傷口，避免使用過度刺激性的清潔用品如酒精，有需要時可以使用縫針形式處理傷口減少張力。為了減輕疤痕的形成或加快傷口癒合速度，以非入侵性治療疤痕時，普遍以疤痕按摩、矽膠疤痕膏或貼片、壓力治療等預防或紓緩增生性疤痕，很多店舖都有售的除疤貼、除疤膏除疤膏、除疤貼就成為了普遍市民的選擇。

除疤貼要怎樣用？

除疤貼可用於細小、已癒合的傷口，大小可以隨傷口所裁剪，普遍的除疤貼的用法為，按產品說明每天清洗後貼於傷口位置，並按指示作更換，然而，由於除疤貼需將矽凝膠片長時間貼在皮膚上，有機會阻塞毛孔，對於皮膚較易敏感人士，或會出現紅腫、痕癢、起水泡等敏感症狀，需小心注意黏貼表面的皮膚狀況；另一方面，傷口位置位於關節位時，郁動或會造成拉扯感、不適感。除疤貼雖標榜能清洗和重用，一塊就能用很久，但清洗不乾淨、重用次數過多或會導致細菌滋生，令傷口更為惡化。

除疤膏用法

除疤膏適用於各種傷口，普遍的除疤膏用法為，在傷口癒合後，將藥膏按指示塗上傷口上，相較除疤貼每天貼在傷口上，藥膏較為方便，可隨身攜帶，只需塗上傷口位置讓皮膚吸收即可，亦能減輕不適感，外觀上也不會太為顯眼。另外，一枝除疤膏已能全家人使用，比起除疤貼只能個人使用較為划算。只是，小部分除疤藥膏含有防腐劑，還有色素和香料等。如果皮膚較敏感，應該小心選擇，注意成份。

除疤貼與除疤膏分別

美皮護除疤貼2片

芬蘭製造，由一層含軟性矽凝膠的薄片（polyurethane與不織布）所構成，特別採用了軟性矽膠Safetac®專利科技，臨床研究顯示能有效減退增生性疤痕及疤痕疙瘩，並可預防手術後傷口所留下之疤痕。

Smith&Nephew施樂輝Cica Care疤痕敵1片

疤痕敵採用醫學矽膠製成，可清洗及重用，實驗證明能撫平凸起的疤痕及淡化色素；不含藥性，適合任何年齡使用。

Dermatix倍舒痕去疤凝膠 7克

倍舒痕去疤凝膠是一種外用矽凝膠與普通矽凝膠不同，使用後皮膚不會有黏膩感，亦不易被沖洗掉。使用創新的CPX配方有效平覆及軟化疤痕，獨有維他命C的成分，有效阻絕有害光線及淡化膚色。

德國秀碧除疤膏 20克

德國秀碧除疤膏為註冊藥物，獲香港衛生署認可，包含Cepalin精華、鈉肝燐脂(Heparin)、尿嚢素(Allantoin)三重成份，幫助淡化、軟化及平滑疤痕，同時補充疤痕水份。適合表淺性疤痕、非增生性疤痕、增生性疤痕，無論新、舊疤痕均有效，不含類固醇，1歲以上亦適用。療效已在許多臨床研究中得到證實，在香港暢銷30多年，更經常獲得世界各地醫生的建議使用。只需將除疤膏塗抹在患處，每天使用3-4次或按醫生指示即可，按摩1-2分鐘便能完全吸收。

小編實測德國秀碧除疤膏

小編先是實測這款德國秀碧除疤膏，唧出來是透明啫喱狀，輕輕以手指塗抹已輕易被皮膚快速吸收，質地很清爽，很適合塗在身體任何顯露位置，比如說塗在面上消除暗瘡疤痕，絕不顯眼，完全吸收後更能立即上妝。

喜療疤除疤啫喱 20克

適用於日常生活中引致的疤痕，獨有 MPS 配方，促進血液循環，有效軟化疤痕。 含「3+3醫學護理配方」以生物技術方法處理凹凸疤痕及色印。

Mederma® 美德瑪®除疤系列

Mederma®美德瑪®除疤系列是獲美國皮膚科醫生推薦的第一大除疤品牌，含有獨特的三重功效配方，可滋潤和促進皮膚細胞再生，幫助減少多餘的膠原蛋白並淡化疤痕外觀。Mederma®美德瑪®除疤產品均含有洋蔥精華及尿囊素，有豐富維他命C及多種維他命，幫助改善疤痕；而三種除疤產品分別針對不同需要和效果，Mederma®美德瑪®晚間修護除疤膏 (PM Cream)能在睡眠時同時袪疤；同時亦有專為兒童幼嫩皮膚研製而設的Mederma®美德瑪®寶兒除疤啫喱。

Mederma®美德瑪®晚間修護除疤膏 (PM Cream)

睡覺是關鍵的修復過程，有助於加速舊有皮膚細胞的再生。Mederma®美德瑪®晚間修護除疤膏 (PM Cream) 採用獨特配方，專為夜間使用而設。它包含專利成分 TriPeptol®，這是一種結合肽、膠原蛋白和抗氧化劑的皮膚滋養複合物，有效促進皮膚健康並加速細胞修復。一般來說，約使用 14 天後可見明顯改善，非常適合醫美術後護理。

小編實測Mederma® 美德瑪® 晚間修護除疤膏 (PM Cream)

小編特意試用了這款 Mederma®美德瑪®晚間修護除疤膏 (PM Cream)。產品呈乳白色軟膏，質地清爽不黏膩，幾乎沒有明顯氣味。塗抹後能迅速被皮膚吸收，感覺如同未塗抹過一樣，特別適合晚上使用。這樣一來，您在睡覺時不僅能護膚，還能有效去疤，讓使用變得方便。

人總會有意外受傷的時候，若不想疤痕跟足一世，最好是在傷口癒合後盡早處理，效果更佳，使用除疤膏、除疤貼有助修復疤痕，大家不妨一試！

Mederma® 美德瑪® 晚間修護除疤膏 (PM Cream)

https://www.mederma.hk/cn/product/mederma-pm-intensive-overnight-cream/