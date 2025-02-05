港怡醫院首度贊助香港國際馬術盛典　推骨骼健康檢查及手術優惠

港怡醫院作為專業的私營醫院和香港頂尖的私營教學醫院，一直致力實踐母公司IHH醫療集團「關懷·至善至遠」（Care. For Good.）的可持續發展願景，除了提供多個專科醫療服務外，更致力培育專業醫護人才，以及舉行社區活動教育大眾。為深入社區，今年將參與贊助於2025年2月14至16日在亞洲國際博覽館舉辦的香港國際馬術盛典，同時推出連串相關公眾教育活動及優惠，宣揚運動與社區健康的重要性之餘，更鼓勵大眾關注社區健康。



倫敦國際馬展團隊所打造的香港國際馬術盛典是本港的年度社區體育盛事，預料這一連三日的活動可吸引數以萬計的馬術運動愛好者和熱愛運動的人士參與。IHH醫療（北亞洲）區域首席執行官、港怡醫院執行總裁曾慶亷醫生表示︰「我們致力為市民提供優質的醫療服務，同時積極透過不同措施及項目，提升大眾的健康意識。我們很高興今次可參與這項國際馬術賽事，並藉此機會提醒大眾預防和及時處理運動創傷的重要性，希望參加者在享受運動樂趣的同時，也注意安全與健康。」

馬術運動首關注骨骼健康 推檢查、手術優惠望增關注

港怡醫院致力為病人提供全方位醫療服務，並成立了不同的專科中心，包括關節置換中心及脊柱健康中心，為廣大市民提供相關身體檢查及手術套餐優惠。為響應是次與香港國際馬術盛典的合作，港怡醫院特別推出機械臂輔助微創脊椎融合術套餐優惠，以及骨質疏鬆症檢查計劃優惠，希望鼓勵市民加強關注骨骼健康，並讓有需要的病人能接受適切的治療，改善脊柱健康。

機械臂輔助微創脊椎融合術套餐優惠

一直以來，港怡醫院積極引入創新先進的手術及醫療設備，期望進一步提升治療效果及病人體驗。醫院近日引入機械臂系統以協助進行腰椎椎間融合手術，此技術有助提升手術精準度、安全性，並可減低併發症的機會。港怡醫院現推出相關全包形式醫療套餐優惠，手術由港怡醫院骨科專科醫生主理，套餐費用涵蓋指定住院期內的醫生費、住院費及植入物收費等，收費清晰透明，讓病人更有預算，名額有限，先到先得。

醫院近日引入機械臂系統以協助進行腰椎椎間融合手術，更有助提升手術精準度、安全性。（圖片：Shutterstock）

骨質疏鬆症檢查計劃優惠

此外，為了提升大眾對骨質疏鬆症的重視，港怡醫院特別推出限時優惠套餐。骨質疏鬆症是一種常見但易被忽視的疾病，特別對於中老年人和更年期女性而言，早期預防骨折和治療至關重要。醫院希望透過是次優惠活動，鼓勵及幫助更多有需要的人士及早檢測和管理骨質健康，減少骨折風險，從而提升生活質素。

點對點非緊急醫療護送服務 24小時守護市民健康

港怡醫院提供24小時門診及急症室服務，同時設有運動創傷計劃，全天候一站式為因運動創傷或關節受傷的人士提供即時處理，不但可即時為病人安排X光檢查，更可立即轉介其至骨科專科醫生作進一步檢查及診斷，並安排康復治療及提供預計康復的時間表。

為了讓有需要的病人得到優質醫療服務，港怡醫院早前推出了醫療護送服務（非緊急），是全港首間提供點對點非緊急醫療護送服務的私營醫院。護送服務涵蓋本地以至中國內地，安排免找數服務手續、家人住宿預訂、醫生預約等跨境一站式服務，讓病人享受省心體驗，無需煩惱繁瑣的安排，專注於護理自身健康。

港怡醫院作為全球其中最大的醫療服務機構 ─ IHH醫療集團 ─ 的成員，有著先進配置和細心醫療專才，致力提供高質素的醫護服務予大眾，更積極與社區聯繫。為促進與社區人士互動，港怡醫院亦將於是次馬術盛典設立展位，除了各項針對好動人士及運動創傷的治療套餐優惠外，亦會展示港怡醫院的背景、醫療服務及其網絡，並介紹同屬IHH醫療集團、位於上海的百匯醫療之服務網絡，冀望以近距離接觸的形式與公眾建立聯繫，與市民互動和讓公眾深入了解醫院的團隊及所提供的設備、儀器和醫療服務。

曾慶亷醫生強調：「作為促進社區健康的重要持份者，我們期望透過連串活動，真正走入社區，與眾同樂，為建構健康的社會而出一分力。」

關注自身健康、對馬術運動感興趣的大眾可於當天觀賞精彩表演，並到港怡醫院展位了解更多。

香港國際馬術盛典

日期：2025年2月14至16日

地址：香港亞洲國際博覽會