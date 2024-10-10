拔罐｜6大功效好處+顏色+禁忌一覽！4類人不宜恐中風

不少人都愛拔罐，特別是多運動或體力勞動較多人士，都喜歡以拔罐放鬆繃緊的筋骨肌肉。到底留罐原理時間是否愈長愈好？拔罐印痕顏色是否愈深愈有效果？



鄺潔楹（Judy）拍攝劍擊戲後接受拔罐留下深黑瘀痕（Facebook：Judy Kwong 鄺潔楹）

拔罐是什麼？

拔罐法是以罐為工具，較常利用火把罐內空氣燃燒掉而造成負壓，再吸附於患處皮膚或穴位。註冊中醫師何慧潔指，透過負壓加上溫熱刺激，令皮膚及肌肉下層的微細血管破裂出血而形成瘀印，肌肉裡帶有毒素的血液會被帶到皮下，再經身體新陳代謝排出體外，臨床上多以此配合針灸治療加強效果。

拔罐的6功效好處（按圖看清👇👇👇）

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拔罐有溫經通絡、去濕驅寒功效，能促進血液循環及止痛。針對身體不同痛症都有療效，包括風濕關節痛、急性肌肉扭傷、慢性痛症及肌肉勞損。好處是治療後患者一般會感到身體稍為放鬆及痛症得以減輕。拔罐亦可調理氣血，提高和調節人體免疫力，能治療各種內科疾病例如胃痛、腹痛、咳嗽、哮喘等。

拔罐顏色

拔罐顏色很深怎麼辦？顏色深淺反映體內不同問題，拔罐位置的瘀印一般5至7天可褪色，較嚴重患者或需更長時間才消退。臨床發現，患者病情愈嚴重，罐印愈深，代表局部血液循環較差，但一般兩周內都會褪色。

淺紅色：氣血循環無大礙

艷紅色：熱性體質，或局部有發炎反應

紫紅或黑色：氣血循環不佳，病情嚴重多伴有血瘀

灰白色：氣血不足，體質較虛弱

有水氣：體內濕氣重



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拔罐時有什麼需要注意？（按圖看清👇👇👇）

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並非人人都可以拔罐！拔罐4大禁忌（按圖看清👇👇👇）

註冊中醫師何慧潔（受訪者提供）

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