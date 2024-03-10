不少女士也曾試過經痛，甚至已經習慣忍受了每個月一次經痛的折磨！不少人以為經痛是自然現象，只要咬牙忍過便沒事，但其實經痛可大可小！本文會為大家解構經痛的成因及改善經痛好妙法！



第一步：先分清自己屬那類型經痛

一般而言，經痛分為三大類型：原發性經痛、繼發性經痛及心理因素。

原發性經痛：原發性經痛沒有病理，主要是經期間由於子宮收縮及內膜脫落的過程而引致，通常是踏入青春期、初來經時，及每次經期的頭幾天會出現經痛，每次痛的程度也相若，情况在年紀漸長時便會有所改善，大部分婦女的經痛情況也會在年齡漸長或是生過孩子後自然減輕或消失，這與女性懷孕期間身體荷爾蒙變化有關。

（圖片：Freepik）

繼發性經痛：繼發性經痛一般是是月經來後多年才有，而且是因身體的生殖系統病變所致。一些病理原因，包括子宮問題如：子宮肌瘤、子宮腺肌病、子宮內膜異位、腫瘤及癌症等，又或是卵巢問題如：腫瘤、癌症，以致盆腔炎，都可引起經痛。繼發性經痛不會隨年紀的增長而減輕，反而會惡化。因此，經痛患者要及早求醫，找出造成疼痛的繼發性病因。

（圖片：123RF）

心理因素：一些非婦科問題也可引致經痛，如長期生活壓力大、讀書考試壓力大、生活節奏過急及一些不良習慣如抽煙、喝酒、缺乏運動等也會令經痛嚴重。

第二步：分清經痛的級數

早前日本網絡瘋傳經痛的七大級別，不少網友都紛紛表示有同感。有網友在Twitter進行投票，有超過一半以上的網友表示自己的經痛程度普遍達到第三及第四級別！而兩者主要分別是輕微痛楚及肚瀉般的痛，一般建議都是多休息，但若肚瀉般的痛楚持續就建議去醫院求診。

七級痛反應 分清經痛（圖片：@mrtodai2014_04／twitter）

第一級：沒有徵狀



第二級：腹部有不適的感覺、無法冷靜下來。應避免吃生理期不應吃的食物。



第三級：腹部有輕微痛楚。可在背部及腹部下方貼暖貼，盡量躺在床上休息。



第四級：嚴重到像肚瀉時般痛。應多點休息，若痛楚持續就要去醫院。



第五級：因為過度疼痛而發不出聲、痛楚伴隨嘔吐、腹部肌肉像被不停毆打。建議盡快去醫院。



第六級：過度疼痛到一步也走不了、視力變得模糊、像有人不停踢你的腹部。必須盡快去醫院。



第七級：像被鐵球連續擊中、勉強保存意識。建議仍在有意識時，召喚救護車盡快去醫院。



迷思一：一旦服用止痛藥止經痛會產生抗藥性？

在治療方面，一般可服用止痛藥物緩解原發性經痛，但很多女生都害怕一旦服用止痛藥，會產生依賴性和抗藥性。但其實一個月服用幾次藥，並不需要過份擔心抗藥性的問題。而且一般原發性經痛是可靠服用止痛藥而舒緩痛楚。

迷思二：使用避孕藥物止痛會引致乳癌？

首先，避孕藥的主要作用是整理體內荷爾蒙的含量，除了可用來舒緩嚴重的經痛，還可以調整不定期的經期。對於同時有避孕需要的女性，這確個兩存其美的方法。而且，部分口服避孕藥也可用來治療因卵巢囊腫或是雄性素比例過高導致的多毛症症狀，及用於抑制子宮內膜異位帶來的疼痛。

但是乳癌的產生跟雌激素有密切關係，雖然使用含雌激素荷爾蒙避孕藥物可以減少子宮頸癌及大腸癌的風險，但卻會提高了罹患乳癌的風險。一些有乳癌遺傳史的女士在服用含雌激素荷爾蒙避孕藥後，患有乳癌的風險會更高。因此要注意的是，避孕藥並不適用於所有女性，而且需要長期及不間斷服用，副作用或者會比止痛藥大，服用前最好先諮詢醫生的建議。

（圖片：mamaclub）

迷思三：突如其來的經痛是子宮肌瘤病徵？

繼發性經痛是因身體的生殖系統病變所致，因此必須從尋找病因。如經痛長期影響到日常生活，女士應找婦科醫生檢查身體。醫生一般會先了解病人經痛的情况、時間、嚴重程度等，同時詢問病人經期的情況。甚至進行婦科超聲波檢查，檢查卵巢的情況如：有有否朱古力瘤，以及子宮有否變異如：子宮肌腺症；或是其他引致經痛的婦科毛病，例如囊腫或盆腔炎。要徹底解決經痛問題，必先移除病因，如：有腫瘤須立即做切除手術。

（圖片：health.tvbs）

長期經痛非正常 移除病因才能解決經痛

女士們不要把經痛視作正常情况，若有懷疑必須要正視問題，盡快求醫了解經痛根源，以解決每月必「經」！而女士們更應盡量減低一些可能會加劇經痛的因素，例如：吸煙、過度減肥引致體重過輕、情緒困擾等，並配合適量的運動，以減少經痛的機會，並且定期進行健康檢查，及早發現潛在隱疾有助提高醫治成功率。

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