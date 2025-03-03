睡眠充足仍疲倦不堪？從脾、氣皆補入手加強化濕能力徹底解決濕困

你是否明明睡足8小時，卻依然感到疲倦不堪？這種「攰」的感覺，往往是因為身體長期處於「濕困」狀態。特別在春天、潮濕天氣下更會加劇濕氣積聚，令疲倦感揮之不去。許多人以為單靠利水健脾的方法就能解決問題，但對於長期濕困的人士來說，這些方法效果有限。真正治本之道，在於「補脾」的同時也要「補氣」，促進身體循環，才能加強化濕能力，讓身體回復精神爽利，擺脫疲勞困擾。



解「困」先要分清寒濕與濕熱 脾、氣兩虛濕困根源

不少人對「濕」都有誤解，一提到「濕」就以為是濕熱，但其實「濕」有寒濕與濕熱之分，要了解濕困就先要分清寒濕與濕熱。寒濕與濕熱的表徵各不相同，若是寒濕體質，通常會感到疲倦、四肢沉重、容易水腫；而濕熱則會表現為口氣重、皮膚偏油，容易長暗瘡。相較於濕熱，寒濕更容易引發長期性的不適，這種狀態被稱為「濕困」。當寒氣與濕氣滯留體內，影響脾胃功能，導致脾虛、氣虛、陽氣不足，身體的代謝能力下降，便會形成濕困，讓人長期感到疲倦不堪。

分題︰寒症比熱症多！生活習慣成寒濕體質主因

根據統計顯示寒濕人士比濕熱人士多*，主要與現代人的生活習慣有關。長期處於冷氣環境，加上不良的飲食與作息模式，例如經常食生冷食物，如沙律、凍飲等，或是外食族飲食又甜又油膩，再加上嗜酒、少運動等等，這些不良習慣都會導致脾虛氣虛，使身體的濕氣更難排出，進一步加重濕氣積聚的問題。除了生活習慣的影響，氣候因素亦會加劇濕困的情況。香港本身氣候潮濕，尤其在春季及梅雨季，空氣濕度顯著上升，使原本已經脾虛氣虛的人更難擺脫體內的濕氣，導致濕困問題變得更加嚴重。

濕困會出現一系列不適症狀，例如四肢沉重、手腳冰涼、代謝緩慢、下肢浮腫，以及容易疲勞等問題。這些症狀不僅影響身體健康，亦會對日常生活帶來不便，例如上班時精神不振，影響工作表現；水腫問題讓外形看起來浮腫，甚至出現「虛肥」的情況；體力下降，走樓梯時容易氣喘，進一步削弱日常活動能力。因此，要徹底解決濕困問題，除了分清寒濕與濕熱，更要從補脾益氣入手，增強身體化濕能力，才能真正擺脫因濕困帶來的疲勞與不適。

全面祛濕 補脾補氣

市面上不少祛濕產品雖然能幫助健脾和利水，但往往忽略了補脾胃和補氣的重要性。比起濕熱，寒濕問題在香港尤其常見，是普遍性的健康問題。要解決寒濕困擾不能只靠利水，而是要從根源著手，同時補脾和補氣，推動身體循環，才能達到真正的全面祛濕效果。

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天然草本配方 溫和適合大眾體質

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