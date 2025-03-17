紋髮可解救頭髮稀疏的外觀問題？認清紋髮對毛囊頭皮傷害的迷思

香港人平日工作壓力大，生活節奏急速，加上飲食及睡眠方面也難以兼顧，令脫髮問題日益嚴重。頭髮稀疏是男士女士均會遇到的困擾，想要髮量增多並非短期內能夠解決的事，而植髮手術的費用可高達數萬元，所以現時不少人會選擇紋髮來使頭髮看起來豐盈濃密，但紋髮能否解救頭髮稀疏的外觀問題呢？對毛囊及頭皮會否造成傷害？



紋髮原理

紋髮是一種非侵入性美容技術，透過在頭皮表皮層注入接近頭髮髮色的色素，讓原本稀疏的毛髮外觀即時有增髮的視覺效果，通常可用在脫髮、頭髮稀疏或需要修復疤痕的人士。

紋髮為何成為大熱增髮技術？

紋髮技術具模仿真實毛囊的像真效果， 手術恢復期短，適合各種脫髮類型，包括男性型脫髮、女性型脫髮，例如M額髮際線、 頭頂、髮轉、髮界等等。

👍效果逼真：可仿照出真實毛囊外觀

👍非永久性：色素能維持數年，可按需要來重新進行紋髮

👍非侵入性：不需動手術，不必經歷漫長康復期

👍適用範圍廣：適合各類脫髮問題

紋髮的類型

NPM紋髮：使用專利滾輪針技術，細緻注入色素，令增髮視覺效果自然持久

SMP紋髮：傳統單針技術，適合細部修飾

線條紋髮：模仿自然髮流，適合修復髮際線和疤痕

紋髮會傷頭皮？

紋髮中的NPM滾輪針技術是目前紋髮領域中的先進技術之一，專為減少對頭皮的傷害而設計，利用專利滾輪針將色素均勻注入頭皮，避免了深層損傷。紋髮後頭皮可能會有輕微的紅腫，但這通常在24至48小時內會消退，對頭皮的傷害非常小。

紋髮對毛囊健康有何影響？

紋髮是一項需要專業技師進行的美容項目，一般紋眉紋身的儀器及工具紋髮有機會傷及毛囊，如技術水平未得認可有機會令紋髮效果不自然、讓外觀問題惡化。另外，如紋髮的場所環境衛生欠佳，也有可能會引致感染，所以光顧專業紋髮技師是避免傷害頭皮及毛囊的首要條件。

NPM紋髮所使用的儀器，針頭都採用特製工具並有專利認證，NPM紋髮技術本身將色素著色於頭皮皮膚上，模擬出短頭髮髮根的假像，使用的頭皮專用材料全世界只有在以色列生產，這種色素是植物性有機色素、啞光碳元素基底色。而人體中的各種組織都是由有機物組成，這些有機物中都含有碳元素最多，所以正宗的紋髮色素是一種安全的材料而不傷毛囊。

紋髮專家屢獲獎項 推廣獨家NPM 紋髮技術

NPM 紋髮專家 ZA老師自2014年開始已是亞洲區紋髮導師，NPM品牌更是香港、新加坡、中國總代理，多年來憑著豐富經驗和專業，勇奪無數獎項，包括《香港最優秀紋髮服務大獎》、《最傑出紋髮導師－ZA老師》、《香港最有價值企業大獎》、《授勳榮譽準院士ASERA®》、《卓越創新企業大獎—最傑出優質紋髮教育及服務專家》等。

ZA老師結合3大紋髮技巧：NPM紋髮、SMP紋髮及線條紋髮，針對客人的脫髮問題，設計出各種個人化方案改善外觀，令客人重拾自信，紋髮專家實力深受大眾認可。

ZA老師指出紋髮的發展在國外相對來說比較成熟和流行，香港及新加坡發展因為受到傳統觀念和紋身概念的混淆，造成了很多人對紋發產生了誤解， 國外的脫髮患者已把紋髮視作一種修飾髮量和解決脫髮外觀問題的日常美容項目。同時ZA老師勸告脫髮人士請勿去紋身紋眉的店紋頭皮，因為每星期都有相關失敗個案求助，如頭髮有稀疏問題想嘗試進行紋髮，可向ZA老師咨詢了解紋髮的原理及服務詳情。

NPM紋髮專家

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