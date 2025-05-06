三位職人談綠色殯葬將悼念個人化 回歸自然讓先人的愛無所不在

一生人一次的葬禮對三位職人來說是重要的人生畢業禮，本文邀請了香港花藝協會會長凌韻詩女士分享花在殯葬中的意義、一切從簡創辦人伍桂麟先生分析長者表達綠色殯葬意願的困難，以及來自毋忘愛生命頌禮司李麗蕊女士對綠色殯葬的親身體會。



香港花藝協會會長凌韻詩女士 —

花在殯葬中的意義

凌韻詩女士作為花藝師，認為花在殯葬過程中擔當非常重要的角色，是對先人最後一份心意，她會以尊重的心去幫助他們完成最後的旅程，並根據先人的喜好作花藝設計的元素。

殯葬花藝的專業

「在香港，殯葬花藝是不需通過任何牌照考試，但於美國花藝師卻需要考取一些認可，凌韻詩指「這個範疇的考試內容會有一些特定的題目，考生需要做到一些悼念花的設計，又或者有關立式花牌的設計，甚至是要考核花藝如何配襯骨灰龕，題目對象亦有所不同，例如是小孩子或為愛狗人士製作殯葬花，在設計上加添不同的設計元素。」

綠色殯葬個案反映個人化的尊重

凌韻詩分享過往綠色殯葬的花藝個案：「我曾經遇過有客人告知很不喜歡百合，不能有百合在花藝設計之中，我會因應客人喜好進行個人化的選擇，可能會以繡球花或其他花種營造出一種舒服而個人化的花藝設計。」

凌韻詩亦有遇過重視環保的客人，會把喪禮用完的花取回家中安放，故要求白色的蘭花盆栽，希望能將盆栽分給到臨的親人，或是拿回家裡繼續栽種以紀念先人，她覺得這是非常棒的環保綠色殯葬概念。

食物環境衞生署（食環署）的紀念花園設計採用「回歸自然」的概念，以不同花種和樹種為主題組成自然景觀，讓家屬在寧靜祥和的環境中追念至親。食環署高級衞生督察李啟倫先生指出花在葬禮儀式中是一個重要元素，所以食環署於去年優化了海上撒灰的服務，利用一些乾花以及再造紙製成一個惜別花袋，讓家屬使用免費綠色殯葬渡輪服務時，在花袋上寫下對逝者的祝福字句，然後才將先人的骨灰袋放在其中，再投於大海之中，藉此增加儀式感及家屬的連繫。除此之外，亦有提供鮮花瓣供家屬撒在大海，以花香陪伴先人，回歸自然。

一切從簡創辦人伍桂麟先生 —

忠於先人意願 讓人生的終點圓滿

伍桂麟先生既是殯儀社企負責人，也是生死教育的工作者。他接觸過很多長者其實有自己的想法，但有時會遇上家人阻礙甚至持相反意見。他認為大家需要先尊重長者的個人意願比較重要。

伍桂麟從前在中大醫學院工作的時候發現，幾乎八成的「無言老師」（遺體捐贈者）最後都會選擇綠色殯葬，例如撒灰於花園之中。

「我在社企當中也遇到一些個案，很希望在在生的時候已經規劃完善，包括遺囑、持久授權書、預設醫療指示、寫好身後事想做些什麼、甚至做一個生前告別禮。他們有自己的期望想要達成並且告知家人，在整個過程與家人有一個完整的溝通，對於未來就能有更清晰的藍圖，也執行得到。 」

毋忘愛生命頌禮司李麗蕊女士 —

綠色殯葬讓先人的愛更浪漫、溫馨與親切

李麗蕊女士除了是電台主持人，近年更成為生命頌禮司，在喪禮擔任禮儀師和司儀的角色。因為職業關係，對死亡的接觸比常人多：「我成為毋忘愛生命頌禮司前出席一些喪禮，就覺得安排上總是千篇一律，而及後因為工作關係接觸這方面的事情多了，就深深認為每一個人來到這個世界都是獨一無二，而我能參加他們這一場 — 我稱呼為人生畢業禮，與他們一齊回顧精彩的人生，再積極自己的人生，這一種賦予的儀式感是很重要。 」

對於綠色殯葬，李麗蕊更分享了一個親身的經驗：「我的姐姐離世之後，我和家人選擇了紀念花園去撒灰。由火葬、然後領骨灰，以及整個家一起為她設計一個紀念碑，這個過程感覺十分有情有義，大家將她的骨灰撒在紀念花園，還同時與她談天，播着她生前最喜歡聽的歌。在這樣的環境之下我覺得很溫馨，而且很有她個人的風格，因為我相信姐姐不希望我們太過傷心，更難得的是我取了她一些骨灰並製成一條項鏈，我們就可以永遠陪伴彼此。 」

綠色一樣情義重

「大家對於綠色殯葬可能存有一個誤解，以為撒了灰就沒有下文」李麗蕊覺得綠色殯葬並不馬虎：「相反綠色殯葬在很多細節上都能夠拉近家人的距離，而且能夠令先人回歸大自然從而更接近我們，猶如我們呼吸的空氣，或是眼見的彩虹 — 難道這樣的思念不是更浪漫、溫馨與親切嗎？ 」

撒灰後多種形式悼念逝者

撒灰並不是一個簡單完成式而已，對先人的掛念可一直都在。如果在食環署轄下的紀念花園撒灰，可以選擇在牆上安裝牌匾，悼念先人。選擇海上撒灰服務的話，食環署還免費提供一張載有逝者姓名、撒灰日期及地點的紀念卡連同思念相架，作為留念。再者，現時悼念的方法比從前多，有一個新興的方法是保留少量骨灰，製成骨灰飾物或者擺設，亦有些人會以紀念先人的名義捐款給慈善機構，甚至是為先人植一棵紀念樹，讓愛延續。

不論採用那一種形式，家屬都可在食環署轄下屯門曾咀紀念花園的「渡船」悼念先人。「渡船」以船做比喻，不單是為了紀念使用綠色殯葬的逝者，還希望給至親一個離別後的過渡空間。船身掛上了數個富有香港特色的思念信箱，給親友投遞心意信箋。在花園四季轉換的花木陪伴下，能更好地懷緬昔日與先人相處的好時光。

另外，家屬也可以瀏覽「無盡思念」網站，為先人建立紀念網頁及上載文字、照片和影片等，永遠保留美好的回憶。即使身在遠方的親友，都可以一起在網上隨時隨地追思、悼念和懷緬先人。

食環署也最新推出一系列設施和服務，希望能讓逝者走得有尊嚴，讓在生者釋懷，詳情見「綠色殯葬」專題網站 。

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