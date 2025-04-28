心臟健康│心跳過慢怎麼辦？醫生為你解構心臟起搏器治療奧秘

心臟猶如人體的「引擎」，驅動著生命的律動。然而，當這個「引擎」的節奏出現紊亂，心跳過於緩慢，如同車輛電力不足，便有可能需要「心臟起搏器」的介入，重新啟動生命的活力。「心臟起搏器」這個看似神秘的裝置究竟如何運作？在身上植入起搏器又是否安全可靠？今次就特別為大家邀請了心臟科專科醫生陳裕豪醫生和鄭裕康醫生，為我們深入淺出地解構心臟起搏器的奧秘，以解答大家「心」中常見的疑問！



心臟起搏器並非老年人專屬

許多人誤以為心臟起搏器是老年人的專屬設備。然而，事實並非如此。陳裕豪醫生解釋：「儘管心臟起搏器在老年人群體中較為常見，但實際上，任何年齡層的人士，都有可能因為不同的心臟狀況而需要植入起搏器。譬如，一些患有先天性心律問題、嚴重心跳過慢或心臟傳導異常的年輕人，同樣有可能需要藉起搏器來維持正常的心跳節奏。」

無線起搏器縮短手術時間 提升治療效率

目前，心臟起搏器主要分為傳統有導線起搏器和無線起搏器兩大類。它們之間有何區別？又該如何選擇呢？陳裕豪醫生進一步解釋：「選擇哪種類型的起搏器，主要取決於患者的心臟狀況和醫生的專業評估。傳統有導線起搏器適用於需要雙腔或三腔起搏功能的病人，例如心臟衰竭或需要再同步治療的病人。手術過程會在左邊鎖骨下方進行局部麻醉，然後通過一個小切口植入起搏器。而新一代的無線起搏器則經由大腿血管送入心室，直接安裝在心臟內部，無需導線，因此手術時間更短，感染風險也相對較低。此外，無線起搏器能夠實現心房心室協調起搏，尤其適用於患有心室傳導阻滯的病人。同時，對於曾經接受過多次導線相關手術或血管條件欠佳的病人而言，無線起搏器也是一個更為安全的選擇。」

植入起搏器後，還能做 MRI ？

許多病人擔心植入心臟起搏器會對其他醫療檢查造成影響，例如磁力共振掃描（MRI）或 X 光檢查。鄭裕康醫生就此作出說明：「目前，大部分新型號的起搏器都已具備 MRI 相容性，可以安全地進行 MRI 檢查。然而，在進行檢查之前，務必告知醫生和技術人員，確保起搏器設定調整至安全模式，以減低潛在風險。至於 X 光和電腦斷層掃描（CT）檢查，則對起搏器幾乎沒有影響，病人無需過慮。儘管如此，我們仍然建議病人在接受任何醫療檢查之前，都應告知醫生自己已植入心臟起搏器，以便醫生根據起搏器的型號和病人的身體狀況，安排最安全的檢查方案。」

起搏器電池壽命超10年 運作無感超安心

此外，關於起搏器的充電問題，陳裕豪醫生解釋：「心臟起搏器無法充電，它依靠內置電池供電。一旦電池耗盡，就需要更換整個裝置。傳統起搏器與無線起搏器的電池壽命通常均達 10至15年。醫生會定期檢查起搏器的電量，以確保其正常運作。」至於植入起搏器後的感受，不少人擔心心臟起搏器運作時會有「觸電」或者「被電擊」的感覺，鄭裕康醫生就指：「由於電流強度極低，絕大部分病人在日常生活中都無法察覺到起搏器的運作，不會有任何觸電感。只有在電池電量即將耗盡或進行例行檢查時，技術人員在測試起搏器設定的過程中，病人才有可能感受到心跳的些微變化。」

兩位醫生最後皆表示，心臟起搏器技術已發展成熟，能有效地幫助心跳過慢的病人恢復正常心律。至於選擇哪種類型的起搏器以及手術相關的具體細節，建議病人與醫生進行充分溝通，根據自身情況作出最明智的決定。

（資料及相片由客戶提供）