行路關節咯咯響警號？常運動人士尤其小心！護關節、防勞損全攻略

近年掀起運動熱潮，不論在家鍛練、gym room訓練、街跑、還是各種球類活動，都大受歡迎，但你知道運動的反覆動作很傷關節嗎？好多人以為5、60歲才會出現關節問題，但即使年輕人，都可能因各種原因，令關節軟骨磨損，等到走路都痛才處理已經太遲！人人應趁年輕好好保養關節，及早「護關節、防勞損」，以繼續享受運動樂趣，不怕關節提早退休！



關節問題 「關」你事？

運動本來有益身心，但若不注意保護，反而可能傷害關節。例如跑步時膝蓋承受的衝擊力相當於體重的5倍；深蹲動作會讓髖關節和膝關節承受全身重量；就連看似溫和的瑜伽伸展，若姿勢不當也可能造成關節負擔。除了做運動，家庭主婦日日做家務、OL長期維持不良坐姿，同樣都會加速關節退化。關節問題並非長者專利，故無論任何年紀，都要維護關節健康，尤其常運動人士，除了要做好熱身，更加要補關節，防勞損！

軟骨保護墊 隨年齡流失 及早防勞損

關節軟骨組織由豐富黏多醣組成，就如汽車避震，能避免日常活動對關節造成的壓力，是天然的緩衝墊。但隨年齡增長、運動勞損、不良姿勢等，關節軟骨中的黏多醣會逐漸減少，導致關節液流失、軟骨失去彈性。當軟骨變薄，骨頭之間就會直接摩擦，引致疼痛、腫脹，甚至發展成關節發炎。

鯊魚軟骨素 S.C.P. 修護關節 抗軟骨磨蝕

要維持關節年輕健康，就要及早幫關節止蝕！專為關節健康設計的「雪肌蘭魚宝鯊魚軟骨素S.C.P.」，蘊含豐富鯊魚軟骨素硫酸蛋白複合體S.C.P.，是採用日本頂尖科技萃取自鯊魚軟骨的優質黏多醣，含量極高，有助保護關節，避免軟骨磨擦，為關節避震，更能提供原料修補磨損，加速軟骨組織再生，令關節結締組織更完整，從根本降低運動勞損；同時促進玻尿酸合成，為關節提供強效潤滑液，猶如在骨頭間形成一層彈性保護膜，減少運動時關節的摩擦損傷，達至「雙重防護」。科研證實，持續服用能改善關節僵硬及活動能力，尤其適合運動人士及關節勞損高危族群。

獨特水溶性配方 極易吸收 平衡尿酸

「雪肌蘭魚宝鯊魚軟骨素S.C.P.」榮獲日本、美國及歐洲多國效能專利認證，更含有專利成分「五胜肽YLDNY」，能調節代謝，穩定體內尿酸水平，為關節健康護航；其獨特的水溶性配方，令吸收率大幅提升，能直接被身體吸收及利用，實現從「被動應對」到「主動防護」的轉變，幫助維持關節靈活度，是都市人必備的護關節產品。

預防醫學 採用營養免疫學 達致「未病先防」

雪肌蘭天然健康食品功能全面，達到「製藥級標準、針對性療效、提升自癒力」指標，是比製藥更嚴謹的「類藥劑性營養補充劑」，以高科技從天然食物中萃取最有效、最濃縮之營養，提煉出純正、濃度高、分子細之功能性濃縮天然營養補充品，零污染、無雜質，身體容易吸收及利用，極致發揮「針對性」療效，提升人體自然痊癒機能，時刻保持強健體魄，是真正改善都市人健康的信心之選。

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（資料及相片由雪肌蘭提供）