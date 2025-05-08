【香港01限定】「自助餐價錢」買全年人壽保障+免費健康禮品！

健康是一生的課題。20歲至55歲之間更是人生中工作與家庭壓力較大的階段，健康風險逐年增加，不少人會選擇一份健康保險去分擔醫療開支負擔，提升整體生活品質。最近坊間出現一款新型保險—只需大約一餐自助餐的價錢即享有身故賠償及意外身故保障，每年更可自選一項健康生活禮遇#，包括體檢及營養補充品等！在揭開這份健康保障的精彩之處前，小編會為大家拆解處於不同年齡層人士的健康及營養需求，從而去選擇最適合自己的健康生活禮遇。



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20歲至30歲健康貼士—建立健康基礎

由於20歲至30歲身體活動量通常較大，因此需要均衡的營養來支持日常能量需求，注重攝取足夠的蛋白質來維持肌肉健康。日常的蛋白質可考慮動物性和植物性兩大類原型食物中攝取。動物性蛋白質來源包括肉類、魚類、蛋類和乳製品；而植物性蛋白質則包括豆類、堅果和種子。

如果平日學業及工作過於繁忙沒時間去準備相關食材，亦可以從滴雞精這類營養補充品攝取。滴雞精中的蛋白質主要是小分子的肽和氨基酸，可以比完整的蛋白質更易吸收，而且富含支鏈氨基酸（BCAA），促進肌肉修復，並可快速補充營養，適合繁忙的都市人。余仁生原味滴雞精含豐富蛋白質(包括18種胺基酸)，有助恢復體力、增強免疫力、提神補虛、提升集中力。

此外，此年齡層的人士常吃外賣、速食，這些食物通常高油高鹽，缺乏纖維，還有久坐不動，缺乏運動，使腸道蠕動減緩，容易造成便秘或者腸道炎症，亦對腸道健康造成負面影響。另外，工作壓力大、作息不規律也可能導致腸道疾病年輕化。

平日的飲食需要補充一些膳食纖維如深綠色蔬菜，亦可考慮隨身帶備一包康維他麥蘆卡蜂蜜便攜裝，隨時在旅行或辦公室加一包在水中即時飲用，作為幫助消化的健康飲料。麥蘆卡蜂蜜含有多種酵素和有益物質，有助於消化、改善消化不良、加速代謝，同時還具有抗炎和抗菌的功效，能調節腸道菌群，改善腸道健康。

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31歲至40歲健康貼士—預防勝於治療

31歲至40歲人士處於事業與家庭黃金時期，工作壓力大可能導致健康問題長期被忽視，而代謝變化也是一個影響身體機能因素—基礎代謝率在30歲後可能下降，加上生活久坐、飲食不規律、缺乏運動之下，容易發胖，並導致血脂、血糖異常，甚至出現脂肪肝等疾病出現。

這些慢性疾病可以通過體檢及早發現，故此體檢中的有肝腎功能、血脂、血糖的檢測便相當重要，可以透過篩查及時醫治。坊間有男士女士均適合進行的身體檢查，例如莊柏醫療的身體檢查項目就包括體格檢查、血脂、肝功能、腎功能、糖尿、貧血、痛風及尿液常規等等，詳細檢測不同器官的健康狀況。

這個階段的人士面臨工作壓力大、代謝開始減緩、免疫力下降等問題，除了飲食要注意營養素的均衡—蛋白質、膳食纖維及健康脂肪都需均衡攝入，並以滋補湯水強身健體。在中國文化的養生角度上，食材中對人體有益的成份可以通過熬煮釋放出來，而長時間熬煮也讓食材中的膠原蛋白、礦物質等溶解於湯水，讓人體更容易吸收，有助於緩解健康問題。余仁生燉湯系列共15盒有5款口味，配合不同日子的補身需要，內附湯料加熱最快3分鐘即可以飲到一碗足料燉湯，適合繁忙都市人。

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41歲至55歲健康貼士—保養身體機能

41歲至55歲的人士身體開始出現明顯的代謝變化，包括基礎代謝率下降、肌肉量減少、脂肪堆積—特別是內臟脂肪每年可增加高達0.5至1kg。這時期長期疾病的風險急劇升高，例如高血壓、高血糖、高血脂等。所以健康需求除了控制體重、調整飲食結構等配合，亦需著重於慢性病的早期發現與管理，以及癌症篩檢。

香港仁和體檢Airdoc人工智能視網膜健康評估採用最新技術，只需5分鐘，便可透過眼睛可識別30種健康風險，以及判斷出200多種慢性疾病，準確度高達97%。

過了40歲之後，免疫系統能力會逐年下降，45歲後T細胞（人體免疫細胞之一）新生量降至青年期20%，五臟平衡面臨多重挑戰，所以尤其中年人士需要有效的保健品強化五臟功能，抵抗病菌侵襲。靈芝及蟲草的功效適合中年人士作為保健品服用—靈芝的三萜類化合物（如靈芝酸）具備雙向調節免疫特性，協助激活巨噬細胞吞噬能力，同時幫助抑制過度發炎反應，其健肝作用特別適合應酬頻繁的中年族群；蟲草則能透過調節腎上腺皮質功來增強體力。

維特健靈五色靈芝 30粒+知音蟲草 30粒王牌套裝雙管齊補益心、肝、脾、肺、腎五臟六腑，增強體力之餘，亦提升免疫力，抗氧化、抗衰老全方位提升身體的健康。

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終極維持健康法寶— 保險、體檢及保健品三管齊下！

購買健康保險、定期進行體檢以及補充適當的保健品，可以長期維持健康！

健康保險能提供經濟保障，減少因意外或疾病帶來的財務負擔。選擇適合自己的保險計劃，能確保在需要時獲得必要的醫療支持；體檢能幫助及早發現潛在的健康問題，尤其是一些無症狀的慢性疾病，例如血液檢查、心電圖或癌症篩檢等，有助於掌握自身健康狀況，並及時採取預防措施；長期服用營養補充品有助建立健康基礎，並補充日常飲食中可能不足的營養素，例如維生素C、鈣或益生菌等。

透過這些方法相互搭配，不僅能有效管理健康風險，也能提升生活品質。定期檢視自己的健康狀況與需求，可以適時調整策略以達到最佳生活品質。

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健康生活禮遇由康維他、醫之選、醫思健康、余仁生、莊柏醫療、Naturo Vita 及維特健靈7 大指定供應商提供。#

#健康生活禮遇列表及指定健康產品及服務供應商名單可由安達人壽自行決定隨時更改，恕不另行通知。

^保費並非保證，安達人壽有權於每個保單週年日按當時適用的保費率修改或調整保費，惟須受限於保單中其他條款及細則（如有）。

*保費折扣優惠受相關條款及細則約束。

健康補保障計劃是安達人壽保險香港有限有公司（「安達人壽」）承保的保險產品。HK01並非安達人壽的持牌保險中介人。HK01不會出售或提供任何意見、商議、安排、邀請、誘使或試圖邀請或誘使任何人士申請／訂立保險合約，亦不會參與《保險業條例》（香港法例第41章）所界定與健康補保障計劃有關的任何受規管活動。上述資料不應被詮釋為對健康補保障計劃明示或暗示的認可、推薦或批准。有關健康補保障計劃的任何事宜，請直接與安達人壽聯絡。HK01不會向安達人壽就健康補保障計劃的分發收取任何形式的報酬。