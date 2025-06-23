肌肉酸痛、關節痛舒緩？活絡油邊隻好？即睇飛鷹活絡油真實功效！

肌肉酸痛、關節痛及骨刺痛等痛症困擾着許多人。無論是運動後的肌肉拉傷，還是因為長時間工作導致的肩頸僵硬、關節勞損、腰背不適，這些疼痛不僅影響活動能力，甚至會降低生活質素。想舒緩痛症，很多人第一時間想到止痛貼，但止痛貼治標不治本，而且容易引起皮膚敏感。想快速KO肌肉酸痛、關節痛舒緩，甚至骨刺痛，就要用啱活絡油，但活絡油邊隻好？即同你一文睇清點揀活絡油！



喜愛運動人仕與文職人員最易關節肌肉痛 了解肌肉與關節痛根源

肌肉酸痛及疼痛最常見於運動後，或者長時間維持同一姿勢，令肌肉過度使用、受壓，導致微細撕裂。身體或會啟動修復機制，這個過程會引起局部發炎，令患處感覺酸痛、僵硬。如果血液循環不好，修復速度會變慢，痛楚就會持續更久。

至於長時間維持不良姿勢，例如低頭玩電話、久坐等，都會導致關節長期受壓，令軟骨逐漸磨損，導致關節之間的緩衝減少，進而引發關節疼痛。此外，隨著年齡增長，關節退化速度加快，甚至會形成骨刺。骨刺是關節長期磨損後，身體為了補償而在骨骼邊緣增生出的硬組織。當骨刺壓迫到周圍的神經或組織時，會引起劇烈疼痛，影響正常活動。

單靠熱敷按摩或止痛貼無法真正舒緩肌肉酸痛、關節痛

許多人會在肌肉酸痛，或尋求關節痛舒緩方法時，會選擇熱敷或按摩，這些方法雖然可以短暫促進血液循環，幫助放鬆，但效果往往只是很短暫。一旦停止熱敷或按摩，血液循環又會變差，疼痛很快又再出現。止痛貼或止痛藥則是透過麻痺神經，讓你暫時感覺不到痛楚，但並沒有真正修復受損的組織，當藥效過去，疼痛又再出現！要真正舒緩肌肉、關節痛甚至骨刺痛，最重要是由根源入手，促進血液循環，減少發炎、舒緩神經壓迫所帶來的痛楚。所以，想有效舒緩痛楚，搽一隻滲透力強、可以幫助修復、又舒緩痛楚的活絡油，會更加見效。

活絡油邊隻好？入手前要認清呢啲重點！

在選擇活絡油時，很多人都會問：「活絡油邊隻好？」市面上有許多活絡油產品，但每款活絡油的成份皆有差異， 亦並非每款活絡油均有在香港衛生署成功註冊，效用及安全性存疑。而有些傳統活絡油氣味濃烈、質地油膩，令不少人抗拒。與一般活絡油不同，飛鷹活絡油不僅能舒緩肌肉酸痛與關節痛，還針對難纏的骨刺痛、長期勞損，提供深層舒緩效果。飛鷹活絡油特別添加三七與紅花，這兩種中草藥被廣泛應用於活血化瘀，能夠有效促進血液循環，幫助減少瘀血與腫脹。當血液流通順暢，氧氣與養分能夠更快到達受損組織，同時加速痠痛的恢復。這對於運動後的肌肉拉傷、關節腫脹，甚至因長時間站立或勞動導致的腿部疲勞，都有顯著的舒緩效果。

除了活血成分，飛鷹活絡油還加入了四生配方（生川烏、生天南星、生附子、生半夏），專門針對寒濕痹痛與關節疼痛的中藥成份，亦有效祛風除濕，能夠滲透皮膚，幫助舒緩慢性關節不適。此外，飛鷹活絡油的成分當中還包含了冬綠油（水楊酸甲酯）。冬綠油有助消炎鎮痛，有效進一步舒緩疼痛感。而為了讓使用體驗更加舒適，產品還特別添加了薰衣草精油，讓氣味更加清新自然，避免傳統活絡油的刺鼻藥味，適合日常使用。

關節痛舒緩Get！一支KO肌肉酸痛、骨刺痛、扭傷腫痛、關節痛！

飛鷹活絡油不僅適用於運動後的肌肉酸痛，還能夠有效舒緩關節痛、手腳腫痛、新舊扭傷、腰背痛、腿筋痛、蚊蟲咬傷，甚至是難纏的骨刺痛。骨刺痛是一種由關節長期磨損所引起的問題，當骨骼邊緣增生，壓迫到神經時，會導致劇烈疼痛。一般的止痛貼或藥物只能暫時麻痺神經，但飛鷹活絡油能夠真正深入關節組織，促進血液流動，減少神經壓迫，從而真正舒緩骨刺痛，讓行動變得更加靈活自如。要充分發揮飛鷹活絡油的功效，每日可取適量藥油（數滴），直接擦於患處，每天三次。擦上藥油後，可用指尖在最酸痛的部位進行適當的按摩、指壓、推拿或揉按，持續15至20分鐘，幫助藥效深入滲透。想進一步加強舒緩效果，可用棉花沾上少許藥油，然後外加熱水袋或毛巾敷上，從而促進血液循環，提升舒緩效果。長期使用不僅能有效促進血液循環，還能幫助肌肉與關節回復健康。

中藥智慧 x 科研技術 嚴格製藥標準從根源解決痛楚

如果你經常受到肌肉酸痛與關節痛困擾，不論是因為運動、長時間工作，還是關節勞損，飛鷹活絡油都能夠幫助你迅速舒緩不適，促進血液循環，加速修復，有效達到關節痛舒緩，真正從根源解決疼痛問題。除了強效的舒緩能力，飛鷹活絡油的品質與安全性亦備受肯定。產品秉承傳統精煉中藥材，結合現代科學製藥工藝技術，確保藥效穩定且滲透力強，真正針對肌肉與關節疼痛問題。整個生產過程均於獲香港衛生署 「中成藥生產質量管理規範 」 （GMP）認證廠房進行，品質及安全性均符合嚴格檢測標準及達至國際級水平，而產品亦獲得由香港衛生署所發出的中成藥註冊編號 (HKC-00369)，讓你用得安心。

不同舒緩產品比較：為何選擇活絡油？

市面上舒緩肌肉酸痛與關節痛的產品種類很多，除活絡油外，常見的有跌打酒、藥油和肌肉按摩膏，各有不同的特點與限制。了解產品的差異，有助你作出更明智的選擇。

• 酊劑(跌打酒) 中乙醇含量較高，一般不少於30%，其氣味濃烈且刺激性較大，對皮膚敏感者不太友善，使用時也有一定的限制。

• 肌肉按摩膏大多質地較厚重且油膩，氣味較濃，日常使用時可能不太舒適，尤其在夏季炎熱天氣更甚。而且按摩膏一般主要為西藥成份，並沒有祛風除濕等功效。

相對來說，活絡油（如飛鷹活絡油）結合傳統中藥與現代科技而製，當中包含三七、紅花等中藥成份的活絡油有活血止痛、祛風除濕、溫經散寒等功效，而飛鷹活絡油配方更有助快速舒緩關節痛、扭傷腫痛及骨刺痛等不適，其薰衣草油氣味相比一般酊劑(跌打酒)或肌肉按摩膏亦較好。

若疼痛持續加劇或伴隨其他症狀，就應該及時就醫。專業醫療建議包括常見的治療方式，如物理治療和服用止痛藥，以及必要的專業診斷方法，以確保沒有潛在的疾病。此外，預防肌肉酸痛與關節痛的策略也是重要的，包括定期鍛煉、保持良好姿勢以及適當的熱身運動。透過這些方法，可以有效減少疼痛的發生，提升生活品質。

（資料及相片由客戶提供）