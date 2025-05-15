把握青春期發育增高黃金時期　中醫小兒轉骨調理刺激身高改善體質

兒童與青少年階段是人生中最關鍵的成長黃金期，此時身體正處於快速發育階段，骨骼、肌肉等系統都正在快速成長，這段時期的營養、生活習慣及身體調理，對於日後的身高發展與體質健康有著深遠的影響。如果錯過了這個黃金生長期，未來想要追趕身高或改善體質，往往會事倍功半。因此，如何在這段關鍵時期提供孩子最適切的照顧與調理，成為每位家長關心的課題。中醫的小兒轉骨透過中藥、針灸、艾灸或是推拿的手法來做調理，配合飲食、作息與情緒管理，協助孩子增高和調理身體，幫助兒童及青少年為日後的健康打下良好基礎。本文特意請來註冊中醫師游禮安為我們詳盡講解中醫小兒轉骨。



小兒轉骨是甚麼？

游醫師指，小兒轉骨是指在小孩開始展現出第二性徵的時候，透過中醫的方式調理來刺激增長小孩的身高、骨質密度和改善身體體質的一種療程。由於青春期增長的高度，大約佔一個人的最終身高的85%，所以如果在青春期有經過中醫小兒轉骨的話，小朋友有機會長得更高，而且體質上也會更健康。一般小兒轉骨的最佳年齡，男生會在11-18歲，女生則會是10-16歲之間。

哪些因素影響發育成長？

小孩骨骼的發育與睡眠品質的好壞息息相關，因為生長激素一般有約7成是在深層睡眠期間分泌，所以如果小孩本身習慣熬夜、睡眠狀況不佳、鼻塞過敏等，導致睡眠品質較差，也會影響生長激素的分泌，使身高發育受限。

另外，小孩的營養吸收、挑食也會影響身高及發育，因為身體內的營養不夠，較難有足夠的養分在青春期的時候長高。

中醫轉骨怎樣治療小孩？需重點調理脾肝腎

游醫師指，中醫轉骨多數會使用中藥、針灸、艾灸或是推拿來調理，並搭配飲食調整和規律運動與拉筋。治療上，針對不同體質的小孩及接受程度來規劃不同的轉骨療程。

中醫轉骨主要針對調理脾肝腎三個臟腑，一般會以補氣活血，益腎填精，健脾疏肝為主。

脾為後天之本，影響小孩對營養的吸收，脾胃好才能讓滋養氣血，養腎強骨的中藥起到更好的效果。脾胃也主肌肉，四肢，發育中的小孩除了長骨頭，長肌肉也是必須的，這樣才有更好的骨架支撐整個身體。除此之外，如果本身體質偏濕或是患有鼻敏感的小孩，調整脾胃也能將體內濕氣減少，且降低鼻敏感的發作頻率。

腎也是小兒轉骨的重要調整臟腑之一，腎是先天之本，藏精，主骨，生髓，通於腦。所以補養腎，可以加強骨骼生長，補益腦髓、耳聰目明，讓小孩的發育更加完善。

肝在小兒轉骨期間也是需要特別調整的臟腑，肝藏血，主筋。小孩長高的時候，除了長骨頭、長肌肉，也需要讓身體的筋伸長，如此才能使小孩的身體結構更協調，並且在身體抽高的同時保有筋骨的柔韌性與彈性。

不同體質的小孩 轉骨療程也有所不同

習慣晚睡或夜晚難以入睡的小孩，多數情緒都較為急躁，主要是因為肝氣較旺或肝腎陰虛，使心火上炎，導致睡眠質素不佳。在轉骨前，這種體質的小孩會先透過中藥、小兒推拿或是針灸的方式來疏肝安神。當小孩的睡眠質素有所改善後，就可以開始進入調整轉骨的階段了。

先天脾腎虛弱的小孩會優先使用小兒推拿與中藥的方式來健脾補腎，健脾加強其對飲食的吸收和食慾，補腎來加強小孩骨骼的發展。如果較為虛寒的小孩，則會使用艾灸關元、中脘等穴道來溫陽補氣。

而體內濕氣較重的小孩則會以中藥、小兒推拿或針灸的方式來去濕健脾，讓小孩能有更好的吸收、減少鼻敏感發作。之後再配合適當的補腎養肝，使小孩的骨骼發展越來越好。

真實個案分享

游醫師分享一個例子，一位12歲的林姓小孩，剛開始進入青春期，有晚睡習慣且睡眠質素較為不佳，平常胃口也不是很好，使身型較矮瘦。最初來調整小兒轉骨的時候身高137公分，至今治療了約5個月，身體已經抽高至150公分。

經診斷後，林姓小孩為脾腎虛弱型的體質，最初以艾灸和中藥輔以小兒推拿，來健脾補腎。大概1-2個月後，林姓小孩的胃口已經較為正常，並且也開始培養好的睡眠習慣，睡眠的質量也有所改善。

由於林姓小孩的脾腎已經較為平穩，後續治療轉骨的方向就以補腎養肝健脾和益氣補血為主，來幫助骨骼的發育。

建議家長測量小孩身高、配合飲食及作息

游醫師指，在小兒轉骨的過程，建議家長每月測量小孩的身高。如果覺得小孩天生較為矮小的話，會建議測量生長板，如此可以盡早去調整，例如是中醫調養或西醫打生長激素等。

同時，建議家長讓小孩養成良好的睡眠習慣，盡量不要晚睡及熬夜。另外，培養小孩運動的習慣也很重要，以刺激骨骼的生長發育，而在運動後拉筋也可以維持身體的彈性、並且幫助筋骨的伸展。

飲食上，也要少吃糖分高、油炸的食物，並且多補充蛋白質、鈣質、維生素D、K、C等。同時也可以多補充黑芝麻、黑木耳來補益腎氣，加強小孩的骨骼發育。日常可以為小孩煲一些健脾補氣的湯水，例如山藥、黨參、黃耆、紅棗、枸杞和陳皮等，這些食材有助於改善小孩的脾胃功能，提高吸收食物養分的效率，增加身體骨骼的發育。

中醫的小兒轉骨調理，不僅促進骨骼生長、提升身高，更能改善體質。中醫治療強調個體差異，講求整體調節，配合飲食、作息與情緒管理，協助孩子把握成長契機，掌握健康。

註冊中醫師游禮安

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