泓博醫療創立「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄
疣是常見的皮膚病，由HPV病毒感染引起，具有高傳播風險，影響外觀，更會擴散及傳染他人。為提高公眾關注，泓博醫療創「脫疣世界紀錄」，喚醒大家的健康意識，及早治療，減低疣病毒的傳播風險。2025年5月26日，由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務，並由泓博專業註冊醫生團隊在旺角朗豪坊進行，傳遞社會關懷與溫暖，活動最終以164人完成，超越原定100人的目標，在世界紀錄協會認證下，於旺角朗豪坊成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄，讓多位參加者重拾自信與健康。
甚麼是疣？為甚麼需要脫疣？
疣是本港常見的皮膚問題，雖說疣通常不會影響身體健康，但具有一定傳染性，或會經接觸傳播予家人、朋友，根據長出位置，也有可能造成不適，比如說關節位置、腳底等，因此，因應個人情況，脫疣也有著逼切性。
為響應「亞洲醫療健康高峰論壇」，慈善組織培苗兒童發展基金特別邀請專業醫療團隊泓博醫療於5月26日在旺角朗豪坊提供專業脫疣治療服務。同時，透過今日活動傳遞健康訊息，讓公眾認識具可傳染性的疣的成因、種類、預防方案、治療方法等，泓博醫療冀望是次活動可以提升市民對健康的關注，鼓勵及早治療，減低疣病毒的傳播風險，保障個人及家人健康。
活動當日，泓博醫療團隊以精準技術為超過100位患者提供治療，成為首間醫療服務機構成功創造「單日脫疣人次最多」世界紀錄。世界紀錄協會高級認證官吳華江先生親臨監證，並即場頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng，正式宣佈確認泓博醫療創立「單日脫疣人次最多」的世界紀錄。大會同時特別舉行儀式，感謝泓博醫療、朗豪坊及各機構協辦並支持活動，並表揚泓博醫療的醫療專業與社會貢獻。泓博醫療代表表示：「疣症屬可傳染性，不僅影響外觀，更可能對心理健康造成長遠影響。我們希望透過這次活動，結合醫療與慈善力量，讓更多人認識及早治療的重要性，重拾健康與自信。」
泓博醫療醫療團隊專業可靠 致力精準治療
泓博醫療屬本港領先的私營醫療服務機構，獲邀於慈善組織活動上提供專業治療服務，足見證高端醫療視野、精準治療、經驗豐富的醫療團隊均受到肯定，是值得信賴的醫療夥伴。泓博醫療兼具環球視野及醫療智慧的服務，收費劃一，更貼心照顧患者的需要，協助填寫保險索償表格，讓患者更有保障。
大會特別舉行儀式，感謝泓博醫療及各機構協辦並支持活動。隨後，世界紀錄協會認證官吳華江先生正式宣佈確認泓博醫療創立「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄，並向一眾主禮嘉賓及代表送上認證書。這次「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄，單日就共有超過100位患者接受治療，全部由泓博醫療團隊主理。疣屬可傳染性，面部及頸部的疣症不僅影響外觀，更可能對心理健康產生長期影響；泓博醫療期望透過這次活動宣揚健康訊息，讓參加者一同瞭解及早治療，減低疣病毒傳播風險的重要性，同時保障家人免受感染。
本港領先的私營醫療服務機構之一 提供多元化服務
泓博醫療是本港領先的私營醫療服務機構之一，位處九龍商業區的心臟地帶旺角朗豪坊辦公大樓，位置優越，只需3分鐘步程即可往來旺角港鐵站，致力提供多元化及完善的專業醫療服務，包括處理多汗症、脫疣、鼻鼾、活髮等，迎合大眾所需。多年來，透過醫療網絡及深得客戶支持，每年與接近200,000萬人次建立良好的互信關係，成為值得信賴的醫療夥伴。
泓博醫療剛創下「單日脫疣人次最多」的世界紀錄，成為全球第一！🏆
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