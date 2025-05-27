泓博醫療創立「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄

疣是常見的皮膚病，由HPV病毒感染引起，具有高傳播風險，影響外觀，更會擴散及傳染他人。為提高公眾關注，泓博醫療創「脫疣世界紀錄」，喚醒大家的健康意識，及早治療，減低疣病毒的傳播風險。2025年5月26日，由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務，並由泓博專業註冊醫生團隊在旺角朗豪坊進行，傳遞社會關懷與溫暖，活動最終以164人完成，超越原定100人的目標，在世界紀錄協會認證下，於旺角朗豪坊成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄，讓多位參加者重拾自信與健康。



泓博醫療創下歷史性一頁，成功創下「單日脫疣人次最多」世界紀錄。

甚麼是疣？為甚麼需要脫疣？

疣是本港常見的皮膚問題，雖說疣通常不會影響身體健康，但具有一定傳染性，或會經接觸傳播予家人、朋友，根據長出位置，也有可能造成不適，比如說關節位置、腳底等，因此，因應個人情況，脫疣也有著逼切性。

為響應「亞洲醫療健康高峰論壇」，慈善組織培苗兒童發展基金特別邀請專業醫療團隊泓博醫療於5月26日在旺角朗豪坊提供專業脫疣治療服務。同時，透過今日活動傳遞健康訊息，讓公眾認識具可傳染性的疣的成因、種類、預防方案、治療方法等，泓博醫療冀望是次活動可以提升市民對健康的關注，鼓勵及早治療，減低疣病毒的傳播風險，保障個人及家人健康。

由培苗兒童發展基金全力贊助，泓博醫療提供專業脫疣治療服務的「5・26慈善脫疣日」最終以164人完成創舉。

活動當日，泓博醫療團隊以精準技術為超過100位患者提供治療，成為首間醫療服務機構成功創造「單日脫疣人次最多」世界紀錄。世界紀錄協會高級認證官吳華江先生親臨監證，並即場頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng，正式宣佈確認泓博醫療創立「單日脫疣人次最多」的世界紀錄。大會同時特別舉行儀式，感謝泓博醫療、朗豪坊及各機構協辦並支持活動，並表揚泓博醫療的醫療專業與社會貢獻。泓博醫療代表表示：「疣症屬可傳染性，不僅影響外觀，更可能對心理健康造成長遠影響。我們希望透過這次活動，結合醫療與慈善力量，讓更多人認識及早治療的重要性，重拾健康與自信。」

世界紀錄協會高級認證官吳華江先生頒發認證書予泓博醫療兩位集團董事Janet Ip及Stephen Cheng。

泓博醫療醫療團隊專業可靠 致力精準治療

泓博醫療屬本港領先的私營醫療服務機構，獲邀於慈善組織活動上提供專業治療服務，足見證高端醫療視野、精準治療、經驗豐富的醫療團隊均受到肯定，是值得信賴的醫療夥伴。泓博醫療兼具環球視野及醫療智慧的服務，收費劃一，更貼心照顧患者的需要，協助填寫保險索償表格，讓患者更有保障。

大會特別舉行儀式，感謝泓博醫療及各機構協辦並支持活動。隨後，世界紀錄協會認證官吳華江先生正式宣佈確認泓博醫療創立「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄，並向一眾主禮嘉賓及代表送上認證書。這次「世界上脫疣單日人次最多」全球世界紀錄，單日就共有超過100位患者接受治療，全部由泓博醫療團隊主理。疣屬可傳染性，面部及頸部的疣症不僅影響外觀，更可能對心理健康產生長期影響；泓博醫療期望透過這次活動宣揚健康訊息，讓參加者一同瞭解及早治療，減低疣病毒傳播風險的重要性，同時保障家人免受感染。

本港領先的私營醫療服務機構之一 提供多元化服務

泓博醫療是本港領先的私營醫療服務機構之一，位處九龍商業區的心臟地帶旺角朗豪坊辦公大樓，位置優越，只需3分鐘步程即可往來旺角港鐵站，致力提供多元化及完善的專業醫療服務，包括處理多汗症、脫疣、鼻鼾、活髮等，迎合大眾所需。多年來，透過醫療網絡及深得客戶支持，每年與接近200,000萬人次建立良好的互信關係，成為值得信賴的醫療夥伴。

泓博醫療剛創下「單日脫疣人次最多」的世界紀錄，成為全球第一！🏆

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