酷熱天氣持續！高溫如何影響你情緒？醫生教你７招護腦自保法

熱帶氣旋丹娜絲逐漸遠離本港，但它帶來的高溫天氣卻留了下來，持續的酷熱不僅考驗著我們的身體耐力，更可能對大腦活動和心理健康造成意想不到的影響。有專家指出，炎熱天氣對我們的心智功能有著深遠的衝擊，提醒大眾務必提高警覺。



面對酷熱天氣，大多數人都會留意身體中暑、脫水的風險，卻容易忽略高溫對我們思維、情緒乃至行為的潛在影響。事實上，大腦在應對高溫時所承受的壓力，可能比我們想像的更為複雜和深遠。

▼同場加映：熱適應有多重要？（按圖👇👇👇）

高溫對大腦功能的潛在影響

作為人體的主要器官，大腦對高溫的反應尤其敏感。美國精神病學急診醫生 Jace Reed 接受訪問時強調，極端高溫可能導致一系列心理和認知變化：

心理與認知能力變化

情緒波動加劇：高溫會顯著增加煩躁不安和焦慮感。



認知效率下降：記憶力、專注力和反應時間都會變慢。這可能導致日常工作效率降低，例如完成任務速度減慢，或難以記住剛才聽到的資訊。這些都是大腦受熱影響的早期信號。



中暑警訊：若出現極度混亂的症狀，這可能是中暑的初期跡象，需要立即就醫。



高溫導致心臟病發的前因後果是什麼？（按圖）：

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身體過熱導致的生理連鎖反應

而另一位心理學專家 Thea Gallagher 亦指出，當身體過熱時會影響內部平衡調節機制，進而引發一系列生理和認知問題，其中包括：

睡眠與精力耗損：睡眠品質受損，容易引發疲勞和注意力不集中。



決策與判斷受損：判斷力、反應速度和決策能力都可能受到影響，導致認知功能下降。



神經系統炎症與損傷：高溫會增加大腦的氧化應激和炎症反應，這可能損害神經元，加劇現有的神經系統疾病，甚至提高中風的風險。在某些情況下，炎症被認為是導致中暑時出現意識模糊和譫妄等症狀的原因。



血腦屏障防禦減弱：過高的溫度還可能削弱保護大腦的血腦屏障，使大腦更容易受到毒素和病原體的侵害。



酷熱引致情緒 行為異常勿輕視

值得注意的是，持續的高溫，特別是長時間的熱浪，與情緒障礙和暴力行為的增加有著密切關聯。研究顯示，在最炎熱的日子裡，因焦慮、抑鬱和物質使用而尋求精神科急診的案例顯著上升。

專家提醒，在炎熱天氣中，以下心理症狀可能會加劇：

● 煩躁、焦慮或情緒波動。



● 注意力難以集中，俗稱「腦霧」。



● 衝動或攻擊性行為增加。



● 抑鬱症或精神病等既有精神症狀惡化。



● 意識模糊或譫妄，尤其在中暑時。



高溫下更脆弱？２類人士要特別小心！

在炎熱天氣中，以下人士對高溫尤其脆弱：

- 患有精神健康問題的人士：包括情緒障礙、精神分裂症、焦慮症或失智症患者。部份精神科藥物可能會影響身體的體溫調節或水分保持能力。而高溫本身亦可能加劇躁動或偏執等症狀。另外，某些選擇性血清素再攝取抑制劑 (SSRIs) 可能會抑制汗液分泌，增加過熱和脫水的風險；但矛盾的是，SSRIs 也可能導致部份人出汗過多，若不及時補充水分，同樣會導致脫水。



- 認知障礙者（長者）：可能未能及時識別過熱的跡象。



炎夏護腦有法 ７招護腦自保法助你安心度夏

面對酷熱天氣，保護大腦健康至關重要。專家建議採取以下措施：

1. 充足補水：脫水會加劇認知能力的下降。



2. 避開高溫時段：盡量在上午 11 時至下午 4 時期間待在室內或陰涼處。



3. 有效降溫：使用風扇、空調或沖涼來降低體溫。



4. 確保優質睡眠：使用遮光窗簾和涼爽的床上用品，以確保充足的休息。



5. 藥物諮詢：向醫生諮詢您正在服用的藥物是否會增加對熱的敏感度。



6. 管理壓力：學習深呼吸和放鬆技巧，以應對高溫引起的壓力。



7. 保持社交聯繫：與親友保持聯繫，互相照應。



專家強調，夏季白天時間較長，活動增多，容易導致疲憊。因此，優先考慮睡眠和休息，並在可能的時候放慢生活節奏，對於維護身心健康至關重要。

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