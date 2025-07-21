吸煙｜幾乎禍害身體每個器官 禁止加味煙及薄荷煙刻不容緩

特區政府近月就「控煙十招」相關的法例修訂提交立法會草案委員會審議，現進入關鍵性的階段。筆者支持政府加强控煙，特別是引誘青少年及女性吸食的加味煙。筆者深信禁加味煙這項措施不僅是必要，更是刻不容緩，而薄荷煙亦是愈早禁止愈好。



根㯫世界衛生組織的資料，吸煙每年奪取全球超過700萬人的性命。煙草煙霧包含焦油、尼古丁等7,000多種化學物質。這些毒素進入身體會破壞差不多每個器官。慢性阻塞性肺病（慢阻肺病）是常見的肺部疾病，大部分患者是因長期吸煙或吸入二手煙引致。由於初期病徵不明顯，患者因此勿略。當患者發現氣喘増加、活動能力受限時，其肺功能可能只剩下四、五成。長期吸煙對肺部的破壞是不能逆轉的，但及早戒煙可以減慢肺功能下跌的速度。

筆者在醫院工作，常常接觸到慢阻肺病的患者。他們因為氣喘，日常生活往往受到限制，有些甚至連洗澡亦感吃力；另－些病情較嚴重的患者，更需要長期使用氧氣治療或呼吸機。2023年，本港因慢阻肺病的住院病人出院及死亡人次就超過18,000次及共有991宗登記死亡個案。

此外，吸煙會增加肺炎與肺部感染如肺結核的機會，患上肺癌的風險亦大增。除呼吸系統， 吸煙及吸食二手煙亦會增加患心血管病，如冠心病、中風等風險；根據世界衞生組織，全球每年有190萬人死於煙草引發的心臟病。

全球40個國家已禁止出售薄荷煙在內的加味煙

要減低患病風險，就是不要吸煙。 加味煙（如薄荷、水果、糖果口味）被煙草商巧妙包裝為「較易入口」的選擇，特別吸引年輕人和女性。這些添加劑掩蓋了煙草的刺喉感，使人更容易上癮。 美國有研究發現，若青少年的第一口捲煙為薄荷味，他們之後成為每日吸煙人士的機會便增加88%。薄荷味捲煙佔全球捲煙市場約10%，但香港卻有高達40%吸煙人士吸食薄荷味捲煙。根據2023年的數據，現時有吸食薄荷味捲煙的年輕吸煙者比率較2021年增加30%。

鑑於加味煙使用率上升，加拿大政府在2018年禁止所有包括薄荷味的加味煙產品。結果令人鼓舞 — 吸煙率由2010年的17%下降至目前約10%。現時已有超過40個國家，包括加拿大、英國及歐盟國家，禁止包括薄荷煙在內的加味煙出售，香港亦應仿效。 世界衞生組織建議，禁止在吸煙產品加入調味劑、色素、維他命等添加劑，以減低吸煙產品的吸引力、減少有關「加味煙危害較少」的誤解。

筆者見證過太多因吸煙而導致肺功能衰退、生活質素下降的個案。我們不能再讓加味煙成為市民，尤其是青少年、女性的「糖衣毒藥」。呼籲社會各界共同支持新一階段控煙措施，為社會創造一個更清新、更健康的呼吸環境。

撰文﹕美國胸肺學院(港澳分會)會長黃慧賢醫生