體味｜止汗劑≠除臭劑 一文解構兩者差別 附止汗劑使用攻略

香港天氣炎熱潮濕，每到夏天，許多人都會使用各種體香產品，希望能保持身體清爽，避免汗味尷尬。然而，市面上林林總總的產品，你是否分得清「止汗劑」和「除臭劑」的真正分別呢？雖然兩者都能幫助我們應對體味問題，但它們的作用原理和主要功效卻大相徑庭。了解它們的不同，才能選對產品，讓你在炎炎夏日保持自信清爽！



年輕人身上有「老人味」？（按圖了解👇👇👇）

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止汗劑的主要作用是減少汗液分泌。它通常含有鋁鹽（如氯化鋁或鋯鋁化合物）作為活性成份。當這些鋁鹽塗抹在皮膚上時，它們會與汗液中的蛋白質結合，形成凝膠狀的物質，暫時性地阻塞汗腺出口。這樣一來，汗液就無法順利排出，從而達到減少出汗的效果。

止汗劑不僅能減少汗濕感，還能間接減少因汗水與皮膚表面細菌作用而產生的異味，因為細菌需要潮濕的環境才能大量繁殖並分解汗液中的成份產生臭味。

除臭劑：擊退異味，散發清新魅力

除臭劑的主要作用是抑制或掩蓋體味，但它不會阻止汗液分泌。除臭劑通常含有抗菌成分，例如酒精或三氯沙，這些成分可以殺滅或抑制皮膚表面的細菌生長。由於體味主要是由細菌分解汗液中的有機物質而產生，減少細菌數量就能有效降低異味。

此外，許多除臭劑還會添加香料，以掩蓋或中和已產生的體味。因此，如果你是出汗量不大，但容易有體味困擾的人，除臭劑會是更合適的選擇。

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止汗劑使用攻略：掌握訣竅，效果加倍！

雖然止汗劑是夏日的好幫手，但在使用時仍需注意以下幾點，以確保安全和最佳效果：

1. 最佳使用時間： 止汗劑在晚上睡前使用效果最佳。這是因為夜晚汗腺活動較少，止汗劑成份能更好地被皮膚吸收，形成有效的阻塞。



2. 塗抹部位： 止汗劑主要用於腋下，因為腋下汗腺密集，容易產生異味。請避免塗抹在身體其他部位，特別是皮膚有破損或敏感的區域。



3. 少量多次： 無需大量塗抹，薄薄一層即可。要注意，過量使用可能導致皮膚刺激或堵塞毛孔。



4. 皮膚清潔： 使用止汗劑前，確保皮膚清潔乾燥。因為殘留的汗水可能會影響止汗劑的吸收和效果。



5. 避免刮毛後立即使用： 刮毛或脫毛後，皮膚會比較敏感，毛孔也可能微細受損。建議等待至少24小時，待皮膚恢復後再使用止汗劑，以免引起刺激或發炎。



6. 敏感肌膚慎用： 如果你是敏感肌膚，應選擇標明「敏感肌適用」的產品，或在使用前在小範圍皮膚上進行測試，確保沒有過敏反應。



請留意，止汗劑的效果只是暫時性的，需要定期使用才能維持。而且它亦不能根治多汗症，如果有多汗困擾，應盡早諮詢醫生。