漢坦病毒｜郵輪爆疫 人傳人致死率達40%！恐成下個新冠？

近日一艘名為「洪迪厄斯號」的郵輪爆發群組感染，不僅出現多宗確診，更已奪去了最少3條人命。惹禍的源頭，是一種名為「安第斯漢坦病毒」（Andes hantavirus）的致命病原體。由於這種病毒死亡率極高，加上罕有地具備「人傳人」的能力，不少人一聽到消息，馬上回想起新冠疫情初期的恐懼：這會是下一場全球大流行嗎？



郵輪爆發群組感染 夫婦先後染疫亡

這場引起全球關注的公共衛生事件，發生在一艘原定由阿根廷開往非洲佛得角的郵輪「洪迪厄斯號」上。據報，首名出現病徵的乘客，登船前曾在南部烏斯懷亞觀鳥，懷疑兩人經過垃圾場時曾接觸受感染齧齒動物後染疫，其後不幸身亡。更令人震驚的是，負責照顧他的妻子隨後亦確診並離世，這宗家庭傳播群組成為了病毒出現「人傳人」的有力證據。

截至5月10日報道，洪迪厄斯號上已有三名乘客因漢坦病毒死亡，另有八人確診染病。為了阻斷病毒在密閉的船艙內繼續蔓延，船上其餘146人即使暫無症狀，亦曾被強制隔離於艙房內多日，情況一度令人憂心，他們現時已陸續獲安排送返各自的國家，並實施嚴格隔離與健康監測。

郵輪「洪迪厄斯號」更多相片：

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唯一罕見變種 可「人傳人」的漢坦病毒

外媒《Medical News Today》早前訪問了多位傳染病專家，拆解這次疫情的來龍去脈。其實漢坦病毒本身並不是新鮮事，多數情況下它只會由齧齒類動物傳染給人類。不過，這次引發關注的「安第斯變種」卻是一個危險的例外——它是目前科學界已知唯一能夠在人與人之間傳播的漢坦病毒。

死亡率高達40% 病情惡化極快

真正令人憂慮的是它驚人的殺傷力。感染漢坦病毒後，患者會出現「漢坦病毒肺綜合症」。起初的病徵跟一般重感冒差不多，像是發燒、周身骨痛、嘔吐等。但病情惡化得非常快，短時間內就會引發肺積水和呼吸衰竭。根據數據，這種病的死亡率高達35%至40%，比流感甚至新冠病毒都要高得多。加上它的潛伏期可以長達一到八個星期，令追蹤緊密接觸者的工作變得相當困難。

專家大派定心丸：難成下一個新冠

既然可以人傳人，死亡率又這麼高，我們是否需要開始緊張？對此，傳染病專家表示大家暫時毋須過度恐慌。美國傳染病專家 William Schaffner 博士解釋，變種後的漢坦病毒要「人傳人」，條件其實相當苛刻，通常需要極度親密且長時間的接觸，例如同住家人互相照顧、或者像郵輪這種密閉空間才容易發生。它不會像傷風感冒那樣，在港鐵車廂裡隨便咳兩聲就傳染給整車人。

另一個不會引爆全球大流行的原因是地理限制。傳播這種病毒的特定老鼠主要生活在南美洲，亞洲甚至北半球大部份地區根本沒有這種宿主的蹤影。即使不幸有人把病毒帶回社區，也難以像新冠病毒般落地生根、大規模爆發。目前世衛組織（WHO）已經介入，各地衛生部門正嚴密監測相關接觸者，疫情已算是受控。

延伸閱讀：漢坦病毒是什麼？會否人傳人？一文看清傳染途徑、症狀、預防方法👇👇👇

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現無特效藥 外遊南美需警惕

醫療方面，現時醫學界仍未有特效藥或疫苗對付漢坦病毒。一旦染病，只能依賴支援性治療，協助患者撐過難關。

醫療方面，現時醫學界仍未有特效藥或疫苗對付漢坦病毒。一旦染病，只能依靠支援性治療，緩解病人的症狀，維持身體機能運作，以協助患者撐過難關。

雖然這次郵輪風波暫時不會演變成全球危機，但對喜歡四出旅遊的香港人來說，也是一個不容忽視的警號。日後出發去南美或野外地區旅行，記得要保持個人衛生，盡量避開有老鼠出沒或可能有其排泄物的地方。萬一外遊回港後出現不明原因的高燒或嚴重感冒症狀，就別當成普通小病，盡快求醫並主動向醫生申報旅遊史才是上策。