漢坦病毒是什麼？會否人傳人？一文看清傳染途徑、症狀、預防方法

台灣疾管署早前公布台灣新增1例漢坦病毒症候群病例，為今（2025）年第2例確診個案，是一名台灣北部20多歲男性。



而漢坦病毒是什麼？人跟人之間是否會傳染？台灣《Heho 健康》整理相關資訊提供民眾參考。

漢坦病毒Q&A（按圖了解👇👇👇）

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Q：什麼是漢坦病毒症候群？

A：根據台灣疾管署官網說明，漢坦病毒（Hantavirus）所引起的疾病，屬於人畜共通傳染性疾病，主要透過帶有漢坦病毒齧齒類動物，如：鼠類傳染給人類，感染後依臨床症狀及病程可區分為「漢坦病毒出血熱」及「漢坦病毒肺症候群」。

Q：為什麼會傳染給人類？傳染途徑為何？

A：台灣疾管署指出，漢坦病毒在自然界的傳播宿主為鼠類等齧齒類動物。台灣防疫醫師林詠青提到，人類吸入或接觸帶有漢坦病毒鼠類排泄物或分泌物，包括糞便、尿液、唾液等污染塵土、物體，或被帶有病毒的齧齒類動物咬傷，就有感染的風險。

Q：漢坦病毒會人傳人嗎？

A：台灣中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬說明，相對不容易，主要仍是鼠類傳染給人類。

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Q：感染後症狀有哪些？

A：台灣疾管署表示，漢坦病毒出血熱和漢坦病毒肺症候群會有不同症狀，前者可能會有發燒、血小板減少、急性腎衰竭等，還有結膜充血、虛弱、腹痛、頭痛或出血等；後者的早期症狀為發燒、疲倦和嚴重的肌肉痛，伴隨有頭痛、胃部不適等現象。

台灣疾管署說，通常在發病4至10天後才會開始出現咳嗽及呼吸急促等症狀，一旦心臟及肺部不適症狀出現後，可能很快就會出現呼吸衰竭與休克。

Q：是否有疫苗可預防？若感染，治療方式為何？

A：黃高彬指出，沒有疫苗可施打，且目前都是以支持性療法為主，可能侵犯肺臟或其他器官，因此會根據侵犯部位進行適當治療，並留意電解質平衡等變化。

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Q：如何預防漢坦病毒？

A：漢坦病毒症候群是由攜帶病毒的老鼠傳播，因此預防方法主要為「老鼠的防治」，加強環境清潔工作，以驅除建築物中的鼠類，並採取防鼠措施，一旦發現老鼠的蹤跡，應立即展開滅鼠行動。

林詠青表示，也就是說，落實「不讓鼠來、不讓鼠住、不讓鼠吃」是預防漢坦病毒最有效的方法。他提到，民眾平時應留意環境中老鼠可能入侵的路徑，隨時做好環境清理。他提醒，防火巷、排水設施，如下水道、水溝蓋、雜物堆、牆垣等皆為鼠類族群活動熱區。

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除了針對特定環境加強捕鼠與滅鼠工作。林詠青說，如果發現鼠類排泄物時，應先佩戴口罩、橡膠手套及打開門窗，並以稀釋漂白水潑灑於可能被污染的環境（100cc市售漂白水 +1公升清水），待消毒作用30分鐘後再行清理。

林詠青說，為了避免病毒飛揚在空氣中，傳染給他人，清潔時要使用清除污物的拋棄式紙巾、抹布或舊報紙清理，再以垃圾袋密封後丟棄。其中，要留意拖把不宜直接用來清除排泄物，避免污染其他區域。

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