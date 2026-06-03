選錯益生菌腸胃問題加劇？醫生推薦「標靶型」益生菌解決腸胃危機

腸胃問題是現代人普遍的「都市病」，尤其是許多人因生活節奏急速，作息日夜顛倒、外食比例高，或長期受腸胃不適困擾，這時候很多人均會選擇食用益生菌。不少人或會認為，當出現腸胃問題，只要到市面隨便買一種益生菌，就能解決所有煩惱；惟大多數人卻不一定了解，其實益生菌產品種類繁多，不同菌種亦有不同專長，若因亂試益生菌而選用到不適用於自己問題的菌株，很有可能難以緩解情況，甚至有可能導致問題更嚴重。



現代人選用益生菌壞習慣

1. 不清楚菌種功效，看到是益生菌就亂試：

隨便亂試益生菌，導致進入腸胃的菌株亂七八糟，或會導致即使長期服用益生菌卻感覺沒效用，其實是因為選錯菌株，導致好菌未發揮作用已被腸道排出體外，而無法達到期望功效。

2. 不懂選益生菌，就跟風/盲選較便宜的

許多人以為只要是益生菌功效都一樣，所以就選擇較便宜產品。事實上，不同產品菌株及菌量不一，而平價產品很多時候菌量或會較低、存活率也可能更差的死菌，甚至有加上填充劑或化學成分的，亦會影響使用效果。

3. 不知道怎樣選益生菌，就選菌量多的

有人以為只要選擇菌量最多的益生菌就一定能快速感受到功效，但其實一天攝取菌量過高（每日超過300億），容易打亂腸道原有菌叢生態，引發腹脹、肚痛、排氣增加、消化差與宿便水便問題，甚至導致以下副作用：

• 嚴重脹氣與腹痛加劇，因過多菌種或菌量一次過進入腸道，可造成嚴重的腸道不適，甚至腹痛難耐。

• 頭暈、腦霧，因部分益生菌在代謝過程中會產生D-乳酸，當這些D-乳酸在血液中積累，可導致頭暈、思緒不清，即俗稱腦霧。

• 菌種競爭失效，因一次過攝取太多不同的益生菌種與菌量，各菌種間會開始相互競爭糧食與空間，反而讓每種菌株都無法有效繁殖，甚至有可能把腸道內原本存在的好菌踢走，導致不適問題加劇。

解決方法 -

當出現腸胃問題，不應盲目認為菌量多就是好，在選購益生菌時應謹記關鍵在於選對適合自己需要的菌株，最好選擇有臨床或科研實證有針對性功能，加上專利技術確保高存活率及效能的產品。

市場嶄新「標靶型」益生菌 -

醫之選嶄新的「標靶型」益生菌，獲腸胃專科醫生吳文傑及肝臟專科醫生舒敬軒推薦，有臨床及科研實證數據針對性功能可改善健康，配合美國專利MICROBAC®鎖菌技術，使益生菌效能比同類型產品提升高達5倍。相比起市場普通舊式益生菌到達腸道時只是「被動存活」未發揮作用就被排出體外，令腸道壞菌繼續作惡。！而市場嶄新的「標靶型」益生菌會主動殲滅及排走壞菌與壞細胞，更可以一粒雙效出擊一次過解決腸道與胃部反覆問題。

醫之選護胃護腸益生菌

醫之選護胃護腸益生菌選用科研級歐洲4大家族益生菌，含「標靶型」益生菌及西草本，二合一同時護腸護胃；更會主動出擊，鎖定、殲滅及排走腸胃壞菌與壞細胞。經科研實證，可抑制多種壞菌生長達82%*，更可2日減滅達80%壞細胞*^。不只能強化腸胃壁，減低腸胃反覆不適問題，同時能針對胃酸腹脹作改善，和胃止痛、潤腸暢便、減刺激，長遠能填補腸胃健康漏洞，有助對抗細胞演變風險，配合美國專利MICROBAC®鎖菌技術，讓益生菌效能躍升，達到同類型產品的約5倍。

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醫之選清肝淨血益生菌

醫之選同時推出清肝淨血益生菌，含「標靶型」益生菌再加入清肝淨血草本，經科研實證有助護肝強功能，可減少肝臟細胞受損程度達79%*^，並於6星期有助清走血管肥油垃圾達17%*，長遠協助疏肝解毒強肝消脂，加強修復能力，維持血管年輕有彈性。

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專家團隊功能性益生菌配對

維特健靈專門店推出全新個人健康評測服務，由專家團隊設計個人專屬健康評測及功能益生菌配對，一站式服務會先評測、後建議、再配對，為市民選擇適合自己體質及健康目標的功能性益生菌，解決個人腸胃問題。服務將在遍佈全港的47間維持健靈專門店推出，並在5月底正式投入服務。

維特健靈專門店活動詳情

由即日起至6月11日，維特健靈專門店推出兩項門店活動：

1. 現凡攜帶其他品牌益生菌空瓶到維特健靈專門店，可享免費禮品#及換取高達$60現金折扣

2. 參與個人健康評測及功能益生菌配對服務可獲免費禮品#及個人化健康建議

# 凡到店參加以上活動即送超強益生菌•元護腸修復配方或免疫抗敏配方試用裝3條。

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* Data on File

^ Cell tests based on Fucoidan

# 每位顧客只限免費領取益生菌試用裝3條一次，推廣活動期間不能重複領取。 每位顧客最多可帶2個其他品牌益生菌正裝空樽到維特健靈專門店，每個空樽可兌換 $30 折扣 (最多可兌換 $60 折扣)。折扣只適用於即場以會員價購買醫之選指定益生菌產品正裝，每盒只可使用折扣一次。數量有限，換完即止。優惠受條款及細則約束，圖片只供參考。如有任何爭議，醫之選及維特健靈保留最終決定權。

(資料及相片由客戶提供)