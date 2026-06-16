健康飲食｜年紀大常腳軟？醫生揭7大水果陷阱 亂食恐致肌肉流失！

「最近落樓梯，對手總是要先搵扶手？」 、「喺張櫈度想起身，都好似要運一運氣、慢慢撐先站得返直？」

很多年過六十的長者，一感覺到雙腿無力、行路不穩，第一個反應都是「年紀大，關節退化」或者「膝頭哥磨損」。不過，台灣復健科醫生王竣平日前在其社交平台上提醒，雙腿不聽使喚，除了關節問題，亦可能是因為日常飲食中吃錯了看似健康的「水果早餐」。



不少長者習慣早餐吃一條香蕉、飲一杯橙汁，甚或再加一碗放了提子乾的乳酪，認為既清淡又健康。但王醫生提醒，人到60歲後，身體處理糖分的能力已大不如前。血糖波動過大，不僅會引發身體發炎，更會直接影響肌肉修復，甚至令肌肉流失。

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王醫生引用美國疾病控制與預防中心（CDC）的數據指出，65 歲或以上的長者中，每年有大約四分之一曾有跌倒的經歷。而跌倒的重要警訊，正是腿部無力。要保住行路的速度與穩定度，必須避開以下 7 個看似健康的水果陷阱。

7 大看似健康的水果陷阱

1. 熟透香蕉：愈甜愈易誘發血糖衝擊

不少長者偏愛吃外皮帶有「梅花點」（褐斑）的熟香蕉，覺得口感較軟糯、好咬，又不易傷胃。然而，香蕉熟度愈高，甜度與身體吸收糖分的速度就愈快。如果空腹將熟香蕉當早餐，下午又當點心吃，血糖反覆大幅波動，反而容易令身體感到疲倦，並阻礙肌力修復。

改善方法：選擇尖端帶微青色的香蕉，並避免單獨食用。如果要吃，可以搭配水煮蛋、無糖優格或一小把堅果，讓血糖上升比較平緩。

2. 提子與果乾：不知不覺越食越多

提子不用削皮、好入口，看電視時很容易一粒接一粒，不小心就吃掉半碗。提子本身的糖分偏高，一旦過量，血糖便會迅速飆升，長期下來甚至會加重關節和筋膜的負擔。

同樣的道理，提子乾、紅莓乾、椰棗等脫水後的果乾，雖然看起來很養生，但由於水分被蒸發，糖分密度極高，往往「一小把」就已經超標。

改善方法：將提子預先分裝在小碗中控制份量，或改吃糖分較低的藍莓或草莓。果乾則應視為「甜點」，以「粒」計算，切忌整包拿著吃。

3. 芒果：甜度極高影響下午活動力

芒果香甜多汁，但其甜度對 60 歲後的代謝系統是個不小的負擔。不少人發覺，中午或下午吃完大盤甜水果後，會特別容易「瞌瞌睡」、疲倦，進而令下午的活動量下降。

改善方法：芒果切小塊當作「配角」在飯後小量食用，或改吃半碗口感同樣偏軟但負擔較低的木瓜。

4. 罐頭菠蘿與加工紅櫻桃：實質是「糖水玩具」

新鮮菠蘿含有菠蘿酵素，對身體有益；但浸在糖水中的罐頭菠蘿，果肉早已吸飽糖分。而蛋糕上常見的鮮紅色加工櫻桃，更是經過染色並泡在糖漿中的「糖果」。對於關節易腫痛、尿酸偏高、代謝不穩的長者來說，天天吃這些加工水果無異於慢性傷害。

改善方法：優先選吃原型新鮮菠蘿，想吃櫻桃則應選擇新鮮櫻桃或無糖冷凍酸櫻桃。

5. 橙汁：隔走纖維的「液體糖」

「我沒有喝汽水，喝橙汁總健康吧？」王醫生提醒，這是最常見的誤解。果汁最致命的地方在於「隔走了纖維」。吃一個橙，你需要咀嚼、會吃到果肉，容易有飽足感。但喝一杯橙汁，幾秒鐘就吞下相當於三、四個橙的糖分。身體吸收過快，血糖瞬間爆錶，卻完全無法提供飽腹感。

改善方法：最好當然是直接吃原型水果。但如果是想喝些有味道的飲品，可改用無糖茶、檸檬水或氣泡水加少許冷凍莓果。

醫生授「水果友善」３原則

王醫生強調，長者不需要因此害怕吃水果，水果中的維他命和植化素對身體依然重要，關鍵在於懂得「策略性地吃」：

1. 睇形態：原型新鮮水果 ＞ 乾果 ＞ 果汁。保留越多天然纖維，血糖越平穩。



2. 控份量：別再把水果當正餐。每次吃水果前，問問自己：「我是不是一次吃太多了？」



3. 懂配搭：水果盡量避免單獨空腹吃。嘗試搭配蛋白質或健康脂肪（如：白烚蛋、無糖乳酪、幾粒果仁、或一片芝士），這能大幅拉平血糖上升的曲線。



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簡單自測：你的大腿有沒力？

如果擔心自己有大腿肌力不足或流失的危機，可以每天在家做一個簡單的「椅子起立坐下」小測試：

搵一張穩固、沒有輪子的椅子，雙腳踩實地面。



雙手交叉抱在胸前（雙手不能扶扶手或借力）。



嘗試連續完成「起身、坐低」的動作 10 次。



如果你做到第５次就開始覺得大腿發軟、膝頭搖晃，或者身體必須大力向前傾才能勉強站起來，這代表你的股四頭肌和臀肌已經在發出「需要鍛鍊」的求救訊號。

王醫生勉勵長者，很多人的雙腿其實沒有真的壞掉。它只是在平日的血糖波動、身體發炎、肌肉自然流失以及缺乏運動的「多重夾擊」下，被一點一點拖慢了。從今天起，少喝一杯果汁、多補充蛋白質，配上適度的負重與肌力訓練，才是保住行動力的最佳方法。