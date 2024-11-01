糖尿病飲食｜戒甜不吃飯血糖反失控？解構糖尿5迷思多吃各色水果

罹患糖尿病這個不能吃，那個也不能吃嗎？得了糖尿病並不代表會變成美食、甜點絕緣體。其實一直以來失控的從來都不是血糖，而是你的飲食。



過度嚴苛的飲食限制，會吃的不快樂，血糖還不見得穩定；完全不忌口，還吃的特別多，血糖控制不佳容易產生一系列的併發症，到底該怎麼做？

糖尿病患者飲食5大迷思（點擊下圖看清！👇👇👇）

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罹患糖尿病就要與美食絕緣？

根據台灣國民健康署的調查，目前台灣已有超過200多萬糖尿病患者，而且每年還以2萬5000人的速度增加，18歲以上的糖尿病盛行率約為11.8%，代表平均每9個成年人就有一個罹患糖尿病，顯示糖尿病已成常見病。

有不少糖尿病患者會有飲食上的迷思，認為糖尿病需要吃特殊的飲食。給自己許多飲食上的限制，像是有些人不敢吃水果、每餐白飯只敢吃一口，以為少吃、不吃甜、不吃飯就好。但其實這些錯誤的飲食觀念反而會讓血糖失控，不僅容易加劇肌肉流失，還會增加截肢、失明等併發症風險。

糖尿病患者的飲食5大迷思

迷思一：不能吃甜的食物？

解答：糖友們不能只憑味道來選擇食物，最重要的還是看食物的成分與能量。



有些沒有甜味的食物，例如米飯、麵條與饅頭，雖然吃起來沒有甜味，但其所含有的澱粉在消化後會變成葡萄糖，會造成血糖升高，所以不宜多吃。

大部份具有甜味的食物都是含糖的，例如蛋糕、餅乾與碳酸飲料，糖尿病患應該控制食用量，但現在坊間很多甜味食品其實是摻用人工甜味劑，幾乎不具熱量，就可以適當食用。

▼糖尿病早期症狀易忽略（點擊下圖看清！👇👇👇）：

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迷思二：可以放心吃無糖食品？

解答：很多無糖食物含有大量澱粉或糖漿，會快速增高血糖值。



許多號稱無糖的食品，例如無糖餅乾、無糖麥片，雖然不含人工添加的蔗糖，但仍然含有大量的澱粉，有的甚至還添加了澱粉糖漿、葡萄糖漿、麥芽糖漿等，這些成分會快速增高血糖值，必須謹慎食用。

有些無糖食品為了改善口感，添加了大量脂肪，吃多了熱量就會超標，導致身體肥胖，糖友還是少吃為妙。

迷思三：不能吃水果？

解答：只要血糖控制的好，糖友還是可以吃水果的，而且種類還要豐富。



美國糖尿病協會（ADA）指出，糖尿病患者是可以吃水果的，他們提供的糖尿病飲食建議裡的第一條就是要多吃水果與蔬菜，最好是吃各種顏色的水果。

而糖友在吃水果時，要盡量挑選對血糖值影響小，且含糖量少的果類，而且要限制食用量，每天以200公克為限，並且安排在兩餐之間分次食用，例如早上10點與下午3點這兩個時段。

此外，糖友最好不要喝果汁，因為減少膳食纖維的果汁在飲用後對血糖的反應會高於原貎呈現的水果。

糖尿病3大飲食禁忌（按圖👇👇👇）

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迷思四：最好吃素，盡量少肉類？

解答：糖友飲食應該注意營養均衡，肉類與蔬菜都應平均攝取。



糖尿病患者更應注意日常飲食的均衡，肉類與蔬菜都應食用，特別是優質的蛋白質對糖友健康非常重要，排除肉類的飲食會導致人體蛋白質攝取不足，抵抗力降，更容易發生感染。

迷思五：要不吃或少吃主食？

解答：糖友應該控制的是飲食的總熱量，而不是某種特定的食物。



很多糖尿病患者認為少吃或不吃米飯等主食就可以控制血糖，其實應該控制的每日飲食攝入的總熱量，而不是過於計較某類食品的攝入量，而且過度控制還可能引起低血糖或營養不良等問題。真正需要注意的是選擇健康的主食，例如黑米與薯類等雜糧，少吃容易升高血糖值的精緻白米飯。

吃太多糖容易造成11種健康危機（點擊下圖！👇👇👇）

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如果想要控制好血糖「吃對」很重要，當你了解正確的觀念後，就會發現，糖尿病飲食和一般人吃的均衡飲食其實並沒有不同，同樣要遵循少油、少鹽、少糖的原則，均衡攝取六大類食物。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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