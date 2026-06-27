尚容堂丨30歲後斷崖式衰老　中醫美容美顏針內在調理　改善氣血

變老是生命自然的一環，當人步入中年時，就會出現皮膚彈性下降、膠原流失、毛囊營養不足導致白頭髮等，在中醫角度而言，「五七，陽明脈衰，面始焦，髮始墮。六七，三陽脈衰於上，面皆焦，髮始白。」意即女性約35歲時，陽明經氣血自然衰退，成為面容老化啟動的關鍵轉折點。中醫看重陽明經，由於手陽明大腸經與足陽明胃經於面上多個部位循行，且脾胃為後天之本、氣血生化之源，陽明經充盛時能將精微物質輸送至面部，維持皮膚潤澤、肌肉飽滿與輪廓緊緻，這亦是中醫美容的秘訣，藉此調理內在，延緩外在衰老。要了解如何抗衰老，先要從不良習慣改善，再來是內在調理，使氣血暢通，本文請來尚容堂註冊中醫師杜燕雯醫師為我們講解，中醫美容原理是甚麼，怎樣達至美容效果。



4大不良習慣加速衰老

杜醫師表示，現代人一些長期的不良習慣，可能令衰老提前：

• 長期熬夜：錯過23:00–3:00膽肝經修復的黃金時段，直接損耗肝血與腎精。

• 壓力與思慮過度：「思慮傷脾」，削弱陽明經氣血生成，導致膠原蛋白合成不足。

• 高糖高油與凍飲：損傷脾胃陽氣，誘發糖化反應（AGEs）破壞彈性纖維。

• 久坐與冷氣：長期處於冷氣環境，寒氣凝滯，加上久坐氣虛推動無力，氣血循環不暢，陽明經氣血無法上榮於面。

長期熬夜會直接損耗肝血與腎精，加速衰老。（圖片：Shutterstock）

因此，杜醫師表示，延緩容顏衰老的關鍵並不全然在於外在保養，更要從內調養陽明經，透過規律飲食、作息和運動，以及沿面部陽明經絡導引針灸、按摩，從根本上維繫氣血的旺盛運行，才能推遲或減輕面部衰老的進程。

與現代醫美療程的不同 中醫美容的優勢

杜醫師指出中醫美容與現代醫美療程最大的分別是從內在調理，養好脾胃、氣血變好令外在更精神，以自然方式健康變美，並保留個人特質。

1. 自然循序漸進的改變

中醫美容的核心不追求突兀的「一夜驟變」，而是主張透過微細的針灸手法與中藥，由根源調控臟腑氣血，引導身體重啟自我修復。這種天然且具累積性的療效，通常在經歷 6 至 12 次的辨證療程後逐步彰顯。

在微調的過程中，周遭的朋友只會覺得您近來「氣色紅潤、神采奕奕」，而絕非「又去做了什麼」，更不用擔心「膠面」的人造感。此外，患者在治療過程中往往會驚喜地發現原本困擾已久的失眠、月經不調或消化不良等都市人慢性問題皆迎刃而解，真正體現了由內而外的年輕。

2. 非倒模式的個體化調整

每個人的衰老原因不同：有人因「陽明氣虛」而導致面色萎黃、肌膚組織鬆弛下垂；有人因「肝鬱血瘀」而致使面色晦暗無光、顴骨處雀斑叢生；亦有人因「腎精不足」而出現眼眶深陷、淚溝深刻的疲態。中醫美容堅守「辨證論治」的精髓，從個人獨特體質出發，打造專屬的精準美顏方案。無論是美顏針選穴、深淺、補瀉手法的拿捏，抑或是內服調經養顏方劑加減，都根據不同患者當下的舌苔、脈象及體質調整。杜醫師指，在中醫的世界裡，世上絕不存在完全一樣的處方，審美亦如是——中醫美容希望通過內外調理，在撫平歲月痕跡的同時，更能保留每個人獨一無二的特質。

3. 無恢復期

對於生活節奏緊湊的都市女性而言，時間成本往往是最大的考量。中醫美顏針全療程僅採用直徑介乎 0.10 至 0.16 毫米的極細針具，僅在面部真皮淺層進行操作。由於手法輕柔且避開了主要血管，整個操作過程幾乎達致零出血、不腫脹。療程結束後，即可即時化上淡妝，返回工作崗位或赴約，完美無縫地融入日常社交，實現「午休美容」。

美顏針怎樣改善眼袋、淚溝、法令紋？

杜醫師表示，很多人以為美顏針就是在臉上隨意扎針，其實不然。美顏針的靈魂在於根據每個部位不同的肌肉、韌帶和筋膜結構，採取完全不同的手法，除了進行局部的精準刺激，還會配合遠端的經絡取穴，不只處理表面，更從源頭補充氣血。

• 眼袋

眼袋的形成，主要有兩個原因：一是眼輪匝肌變得鬆弛無力，撐不住下方的脂肪，導致脂肪鼓出來；二是局部血液循環不好，水分滯留造成浮腫。

醫師會在眼輪匝肌的周圍落針，刺激萎縮的肌肉，增加它的彈性與支撐力，把下移的脂肪墊重新復位。同時，針刺能促進眼周的微循環，把多餘的水分和瘀滯代謝掉，讓眼袋範圍縮小、變得平整。

• 淚溝

淚溝是指眼下像凹槽一樣的陰影，看起來像黑眼圈，在燈光下或者笑起來的時候特別明顯，就算用遮瑕膏也難以修飾。很多人誤以為淚溝的形成係因爲熬夜或者膠原蛋白流失，但更常見的原因是淚溝韌帶張力過高，像一條繃得太緊的繩索，把皮膚往下拉扯形成凹陷。

淚溝是指眼下像凹槽一樣的陰影，看起來像黑眼圈，在燈光下或者笑起來的時候特別明顯。（圖片：Shutterstock）

美顏針的做法是甚麼？ 醫師會順著淚溝的方向，以非常輕柔的手法，將細針送到深層的韌帶與肌肉交界處，進行鬆解。一旦向下的拉力減輕，眼下的凹陷就會像被壓扁的海綿重新彈起一樣，變得平滑、陰影也跟著淡化。

• 法令紋

法令紋的成因比較複雜，通常是兩個力量同時作用：一是上方的蘋果肌因為老化而鬆弛下垂，往下擠壓；二是鼻子兩側的提上唇肌過度緊繃，不斷把皮膚往內擠，形成一道摺痕。

醫師會以特定角度放鬆緊繃的提上唇肌，減少對皮膚的擠壓。此外，在法令紋周圍的淺層皮膚，以斜刺或平刺的方式刺激膠原蛋白新生；同時，美顏針能深層刺激臉部的 SMAS 筋膜層，讓鬆弛的筋膜收縮、重組，將下垂的蘋果肌和面頰組織整體向上提拉，解除上方的擠壓，法令紋就會自然淡化。

淚溝與法令紋的根源在於脾胃氣血不足，無法上榮於面。因此中醫會在身體遠端選取關鍵穴位，如足三里、合谷等穴位調補陽明經的氣血，增強消化吸收，使營養物質輸送到面部。

這種局部加遠端的配穴方式，不是盲目把凹陷填滿，而是調動自身的氣血，使臉部自然地豐盈起來。

美顏針會很痛嗎？

杜醫師解釋，一般針灸常用直徑0.22–0.30mm的針，而美顏針使用的是極細的「美容針」，直徑僅0.10–0.16mm，比頭髮還細，針尖經特殊打磨更為圓潤平滑。因此，美顏針的痛感遠低於一般針灸，多數患者感覺像被蚊子輕輕叮到，或是幾乎沒有感覺。額頭、眼周等皮膚較薄處可能會有輕微酸脹感，但絕大多數人都能輕鬆接受。

真實個案分享 接受中醫美容後 外觀有明顯改善？

杜醫師分享一位30歲的女士，因長期工作壓力大，情緒緊張而常常不自覺咬緊牙關，導致兩邊的咬肌肥大，兩側下頜顯得比較寬大，呈國字臉。經過5次的顔面針灸和手法調整後，兩邊下頜明顯收細，顔面浮腫、膚色不均等問題明顯減少，面部輪廓精緻度明顯提升。

療程後皮膚會比較敏感嗎？其後應該如何保養？

杜醫師表示，療程後對於某些因為局部氣血不通、免疫力失調而容易泛紅或不穩定的皮膚，相反地，顏面針灸還能起到調理與穩定的作用。

顏面針灸所使用的針具非常細，這種針具在進入皮膚時不會大面積破壞皮膚，且針刺的小針孔通常在術後幾分鐘內就會自然閉合，不會傷害皮膚表面的保護屏障。另外，針灸能刺激臉部的微絲血管擴張，加速血液循環，增加皮膚細胞的養分與氧氣，並幫助代謝廢物。

針灸後，皮膚可能因血液循環加快而出現短暫泛紅，或因為碰到微血管而有些微瘀青，這都屬於正常現象。一般建議療程後2小時内避免濕水、化妝。24小時內避免使用去角質、酸類產品、A醇、高濃度維C等刺激性的護膚產品，用溫和保濕修復產品即可。

針灸能刺激臉部的微絲血管擴張，加速血液循環，增加皮膚細胞的養分與氧氣，並幫助代謝廢物。（圖片：Shutterstock）

中醫美顏針重點在於「形神兼備」的整體調理，現代醫美往往過度追求即時的視覺效果，試圖透過外力強行消除面部瑕疵，甚至改變表面組織，容易讓人失去原本的個人特質，甚至流於僵硬不自然。

女士們都怕變老，紛紛找尋抗衰老祕方，延緩衰老是一門重要課題，但中醫角度而言，更重要的是從根本出發，個人內在調理健康地變美。中醫美顏針透過針灸刺激面部經絡，同時調旺脾胃、調和臟腑氣血，讓身體重啟自我修復機制。這種變美方式是健康、天然且保留個人獨特性，幫助找回原本屬於自己的年輕狀態。

註冊中醫師杜燕雯

尚容堂官方網站：https://sytclinic.hk/

杜燕雯中醫師IG：https://www.instagram.com/naomito.ec/