蟹足腫｜原來是傷口癒合失控？ 一文拆解成因、治療與預防重點

不少人在傷口癒合後，會發現皮膚留下紅腫且凸起的疤痕。究竟這只是一般的疤痕增生，還是令人聞之色變的「蟹足腫」？

本文邀請了皮膚科專科醫生馬少鵬醫生，為大家詳細科普「蟹足腫」的形成機制、與一般疤痕增生的區別、最新的治療方案，以及日常生活中該如何有效預防與護理。



什麼是蟹足腫？它與「疤痕增生」有何分別？

馬醫生解釋，蟹足腫其實就是傷口在癒合過程中，由於身體的纖維母細胞「不聽話」，過度且持續地製造膠原蛋白，導致疤痕組織無限期地向外瘋狂生長。

許多人常將「蟹足腫」與「疤痕增生」混淆，馬少鵬醫生指出，兩者雖然都是疤痕組織過度增生，但本質上有著關鍵的臨床差異：

蟹足腫的成因與高風險因素

醫學界目前對於蟹足腫的確切發病機制尚未完全明確，但已知以下幾項高危因素與其有密切關係：

體質與基因： 患者通常具有「蟹足腫體質」，這與家族遺傳基因高度相關。



膚色與種族： 有色人種患上蟹足腫的風險通常會較高。



皮膚張力： 皮膚張力較大的部位特別容易誘發蟹足腫，如胸口、背部、肩膀及手臂。



外傷與發炎： 任何皮膚損傷，甚至輕微的暗瘡發炎，都有機會演變成蟹足腫。



【醫生個案分享】蟹足腫不單是外觀問題 輕微暗瘡引發的身心困擾

馬醫生分享個案，指他曾診治過一名年約18歲的年輕男患者。該名患者求醫時，整個胸口與背部都被大片紅腫、凸起的疤痕覆蓋。令人難以置信的是，這一切的起因，僅僅是青春期胸口和背部長了幾顆極其輕微的暗瘡。

由於少年擁有「蟹足腫體質」，這些微小的暗瘡發炎，竟引發了身體失控的癒合機制，導致疤痕組織如盲目擴張的樹枝般，在胸背處瘋狂向外蔓延。這個病症為他帶來了嚴重的雙重煎熬：

生理痛苦： 疤痕組織無時無刻不在拉扯，伴隨著劇烈的痕癢與刺痛。更嚴重的是，由於衣服長期摩擦，厚重的疤痕內部反覆發炎，甚至出現嚴重感染，不斷滲出白色的膿液。他每天不僅要忍受肉體痛苦，還必須頻繁清理流膿的傷口。



社交與心理折磨： 正值 18 歲黃金年華，胸背恐怖的疤痕徹底摧毀了少年的自信。為了不讓旁人看到，他即使在炎炎夏日也只能穿着密不透風的高領衣物，徹底斷絕了游水、運動等社交活動，心理承受著沉重的打擊。



由於拖延至範圍極廣才求醫，他必須面臨極其漫長且痛苦的局部注射治療，身心都經歷了一場艱辛的持久戰。馬醫生強調，蟹足腫絕非單純的「外觀問題」，它所帶來的生理不適與社交心理創傷，往往是旁人難以想像的。

蟹足腫的多元治療方案

由於蟹足腫細胞十分頑強，目前的治療策略多以「控制症狀、平復疤痕」為主。馬少鵬醫生強調，臨床上會以局部類固醇注射作為最主流的一線治療，並在特定情況下輔以其他治療。

主流第一線治療：局部類固醇注射

原理與效果： 將類固醇直接注射入蟹足腫病灶內，能有效抑制膠原蛋白過度增生，控制紅腫、痕癢和疼痛等症狀，並令疤痕平復。



療程： 一般建議每個月注射一次，通常進行 4 至 6 次為一個療程。



局限： 雖然能把疤痕「壓平」，但皮膚無法變回完美的正常皮膚，可能會留下淡啡色的疤痕印。此外，由於細胞仍具活性，幾年後有機會復發，部份患者可能需要定期「補打」以維持效果。



其他輔助及二線治療方案（按病情聯合使用）

對於注射類固醇效果不佳、或情況特殊的頑固個案，醫生會採取其他治療方案。這包括在類固醇中加入抗癌藥以加強療效；在早期活躍期配合血管激光切斷疤痕的養分供應；或以極低溫（-196°C）的冷凍治療令厚身且體積小的病灶凍死脫落。

馬醫生特別強調，蟹足腫絕對不能單單切除！若單純做手術，其復發率近乎 100%。標準做法是手術切除後，必須於 24 小時之內立刻配合淺層放射治療（電療），利用射線殺死皮下活躍的細胞，才能有效將復發率降至極低。

預防、日常護理與手術注意事項

對於已知擁有蟹足腫體質，或容易出現疤痕增生的人士，馬少鵬醫生給出了以下實用的護理與預防建議：

1. 減少發炎，及時處理傷口

傷口一旦發生感染，發炎期拉長，會大大增加演變成蟹足腫的機會。因此，有傷口時應盡快妥善清潔及處理，嚴防發炎感染。

2. 黃金預防期：持續使用矽膠產品

在傷口癒合、拆線後的兩星期起，應立即開始使用矽膠產品：

矽膠凝膠： 每日早晚各塗抹一次。



矽膠貼片： 每日貼足 24 小時（洗澡時可撕下清潔並更換）。



必須持續使用 3 至 6 個月，才能發揮預防與抑制增生的最佳效果。

3. 手術前的溝通與預防措施

若蟹足腫體質者必須接受外科手術，應在術前主動告知醫生，以便採取防範措施：

減低張力縫合： 醫生在縫合時會使用特殊技術（如皮下剝離、多層縫合），盡可能減少皮膚表面的張力。



術後即時預防： 縫針後，醫生可即時在傷口邊緣注射類固醇或肉毒桿菌素以減少皮膚張力。



避免非必要的手術： 強烈建議避免不必要的醫學美容手術、穿耳環或紋身。



常見迷思解答

Q1：飲食會影響蟹足腫的發生或惡化嗎？



馬少鵬醫生： 完全沒有關係。飲食並不會誘發或加劇蟹足腫。這完全取決於個人的遺傳體質和局部皮膚張力。

Q2：按摩能改善蟹足腫嗎？



馬少鵬醫生： 作用不大。對於一般剖腹產等婦科手術後的「肥厚性疤痕增生」，持之以恆的按摩確實能起到軟化疤痕的效果。然而，對於「失控生長」的蟹足腫，按摩在醫學上並沒有太大的臨床改善作用。

病向淺中醫

馬少鵬醫生最後溫馨提示，蟹足腫確實是一個非常困擾、且治療過程頗為疼痛的皮膚疾病。

預防勝於治療。蟹足腫體質者請務必遠離穿耳、紋身等非必要創傷。一旦不幸出現蟹足腫，切忌拖延。趁其體積尚小、處於早期階段時盡早求醫，所需的類固醇針劑劑量較少，平復難度也較低；若拖延至大範圍蔓延、甚至反覆感染化膿，治療過程將會變得極為艱辛和漫長。