港怡醫院門診及急症室推出新收費及藥物套餐 診金下調最高達4成

港怡醫院調整24小時門診及急症室服務收費，門診診金下調幅度最高達 40%，旨在為市民提供更可及的優質適時醫療服務選擇；並同步推出全新的定額藥物套餐，為病人提供更清晰、可預算的求診體驗，讓有需要的病人更安心地接受治療。新收費及藥物套餐於2026年7月1日起生效。



港怡醫院是次收費調整涵蓋多個服務時段，其中星期日及公眾假期晚間及凌晨時段的門診診金下調20%至40%。同時，港怡醫院推出3天及5天的定額藥物套餐，費用分別為港幣120元及港幣 150 元，適用於上呼吸道感染、輕微腸胃不適、急性過敏和皮膚問題，以及疼痛和發炎症狀等，費用已包括最多5種指定的處方藥物。如有需要，醫生會按病人的臨床情況處方額外付費藥物。

院方表示，希望透過調整 24 小時門診及急症室服務收費，進一步提升醫療服務的可及性，尤其在星期日及公眾假期、或晚上及凌晨期間，不少診所未有應診，市民如突然出現不適，或較難即時獲得醫療服務；而新推出的定額藥物套餐，讓病人更容易預先掌握醫療開支，冀助鼓勵有需要的市民及早求醫並接受適切治療，避免病情延誤。本院期望新的收費安排可為病人提供更多醫療服務選擇，同時協助減輕公立醫院急症室的壓力。

目前，港怡醫院為港島區首間及唯一提供全天候門診及急症服務的私營醫院，24 小時門診及急症室配備全面的設施，包括標準急救室、負壓室、觀察病房、X光服務等。港怡亦為香港首間提供全包定額醫療套餐的私營醫院，致力透過明確收費及優質服務為病人帶來安心住院體驗，目前提供超過310個涵蓋不同專科的全包定額醫療套餐，助他們了解收費並作出決定。

有關24小時門診及急症室最新收費及藥物套餐詳情，請瀏覽港怡醫院網站：https://gleneagles.hk/tc/promotions/24-hour-outpatient-and-emergency-servicefee-adjustment

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