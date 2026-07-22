年輕脫髮竟有助防癌？研究發現：30歲前掉髮降前列腺癌風險近３成

對不少男士而言，年紀輕輕就面對髮型危機無疑令人困擾。統計顯示，約有三成男性在30歲時已出現雄性禿的跡象，到了40歲，這個比率更上升至四成。不過，各位男士早禿的男士亦不用氣餒，有醫學研究指出，這場「髮際線危機」背後，亦可能為你的健康帶來意想不到的益處。



30歲前脫髮 患前列腺癌風險降低近三成

根據外媒《紐約郵報》(New York Post)的報道，一項發表於學術期刊《Cancer Epidemiology》的研究指出，早年出現脫髮的男士，日後罹患前列腺癌的風險反而相對較低。研究人員針對35歲至76歲的男性進行分析，發現在30歲前已開始出現脫髮現象的男士，日後罹患前列腺癌的風險比一般人低29%。若脫髮時間更早，無論是侵襲性還是非侵襲性的前列腺癌，患病風險都會大幅降低45%。

研究團隊負責人 Jonathan Wright 醫生指出，前列腺癌的潛伏期可長達數十年，從細胞出現變異到確診往往歷時甚久。因此，年輕時出現的早發性脫髮，能更客觀地反映體內雄性激素長期的作用機制。

到底脫髮與前列腺有什麼關係？

關鍵在於男士體內的「雄性賀爾蒙」。脫髮的其中一個主要原因，是睾酮在體內轉化為「二氫睾酮」。當體內「二氫睾酮」濃度過高時，會阻止毛囊吸收營養，導致毛囊逐漸萎縮，最後引致脫髮。巧合的是，雄性賀爾蒙同時也是刺激前列腺癌細胞生長的重要元素。科學家推測，這種連帶關係可能與控制雄性賀爾蒙受體的基因變異有關。

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研究結論存在分歧 禿頭並非「絕對安全」！

不過，科學界對於脫髮與前列腺癌的關係並未有絕對定論。另一項於2016年發表的研究卻得出截然不同的結果：研究發現，在25至44歲之間出現雄性禿的男士，患上致命性前列腺癌的風險反而高出56%；若屬於中度脫髮，風險更高出83%。

這項矛盾的數據提醒大家，突顯了兩者背後基因與荷爾蒙交互作用的複雜性，即使早年脫髮可能意味著某些激素機制的轉變，但絕不代表可以對前列腺健康掉以輕心。

早期症狀不明顯 注意尿頻與小便困難

前列腺癌是本港男士常見的健康威脅之一。由於早期腫瘤體積較小，患者往往完全沒有徵狀，極難察覺。

當腫瘤逐漸增大並壓迫膀胱或尿道時，患者可能會出現以下警號：

小便頻密、特別是夜尿增多



排尿困難、尿流細弱或出現斷續



小便時感到疼痛或有灼熱感



若癌細胞發生轉移，最常影響的是骨骼，可能引致腰背痛、腿部麻木甚至神經系統問題。

專家建議，一般男士可在55歲至69歲之間，與醫生商討是否需要進行前列腺癌篩查；而有家族病史等高風險人士，更應早至40歲就開始關注。目前，早年脫髮與前列腺癌的關係仍需更多研究證實，男士們毋須過度在意脫髮與癌症的關聯，最重要是保持健康的生活習慣，並按年齡及家族風險定期接受專業醫療檢查。

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