乳癌｜切除乳房=失去自信？一文了解乳房整形 治療當日即完成重塑

在面對乳癌診斷時，許多患者除了擔憂病情的預後，亦會對「乳房切除」後的體態改變感到焦慮與不安。現代乳癌治療技術已非常成熟，外科手術不僅追求高治癒率，更重視患者術後的生活品質與心理健康。究竟乳癌切除手術有哪些選擇？切除後如何進行乳房整形與重塑？本文訪問外科專科英偉亮醫生，為大家詳細拆解乳癌手術及乳房整形的各項臨床考量。



明確治療方案與家人陪伴 給予患者安心感

在乳癌的治療過程中，外科專科英偉亮醫生強調，雖然現今有化療、標靶治療或荷爾蒙治療等多種藥物輔助，但手術切除腫瘤依然是絕大多數患者不可或缺的核心環節。

隨著近年大眾對乳癌的健康意識顯著提高，許多求診患者在檢查或發現異樣時已具備一定的心理準備，情緒多能保持相對平穩。英醫生特別提倡，患者在面診並聽取治療方案時，最好能有家人或親友陪同前往。親友的陪伴與支持不僅能給予即時的精神依靠，亦能協助患者在面對龐大的醫療資訊時進行溝通與消化。

英醫生強調，臨床上減輕患者焦慮情緒最有效的安慰，莫過於為她們提供一個清晰、直接且高治癒率的治療方案。現代乳癌醫學發展相當成熟，大部份早期至中期患者都能獲得理想的治療效果，當患者了解自己擁有明確且高成功率的醫療方案時，自然能獲得最大的安心感，平復面對疾病時的不安。

手術方案比較：全乳切除 vs 局部切除

乳癌切除手術主要分為兩大方向，醫生會根據患者的情況與需求，選擇最適合的醫療方案：

1. 全乳房切除手術

適用情況：腫瘤體積較大、多發性乳癌（同一乳房有多處腫瘤）、或腫瘤位置貼近乳頭。



優點：能徹底切除乳腺組織，術後通常不需要額外進行放射治療（除非淋巴轉移嚴重）。



考量：會完全改變胸部外觀，對部份女性心理影響較大。



2. 局部乳房切除手術

適用情況：單一腫瘤、體積相對於乳房整體比例適中、能安全保留邊緣乾淨組織者。



優點：能保留大部份原有乳房外觀與形狀，傷口較小。



考量：所有接受局部切除的患者，術後基本上必須配合放射治療（電療），以降低殘餘乳腺組織的復發風險。



切除後的選擇：外置義乳、假體與自體組織整形

非手術方案：外置義乳

對於不希望再次承受大手術或不適合接受整形的患者，可選擇專用外置義乳。將義乳放入特製的胸罩內，不論是穿着日常服飾抑或泳衣均能保持自然外觀，對日常生活影響極小。

手術方案 A：假體植入（水袋 / 矽膠）

技術：將矽膠或水袋假體植入胸壁組織下。



優點：手術時間短、無需在身體其他部位開刀（無二次傷口）。



缺點：



外觀與觸感較自體組織不自然。



存在遠期併發症風險（如莢膜攣縮/硬化、移位、滲漏等）。



伴隨年齡增長，未手術的一側乳房會自然下垂，而假體一側形狀固定，多年後乳房兩側可能出現不對稱，需要二次手術調整。



手術方案 B：自體組織皮瓣整形

英醫生指出，自體組織整形是目前外觀與觸感最理想、滿意度最高的方案。

自體組織皮瓣的共通優勢：

外觀與觸感最自然：採用患者自身組織，柔軟度與彈性最接近原本的乳房。



無假體併發症風險：屬於永久性自體組織，無須擔心假體老化、滲漏、移位或莢膜攣縮（硬化）等問題，免去日後更換假體的需要。



長遠對稱度高：移植組織會隨患者體重變化與自然衰老同步改變，雙側乳房能長遠保持自然對稱。



選取不同部位皮瓣的特點與考量：

腹直肌皮瓣 (TRAM flap)：



特點：利用腹直肌連同部份脂肪與皮膚移植至胸部，組織量充足。



附加效益：取用腹部多餘脂肪與皮膚，機能類似腹部整形/拉皮手術，能順道撫平肚腩贅肉，達到修身效果。



注意事項：若手術需取用部份腹直肌，可能會對核心肌群力量造成一定影響（如無法進行強烈的仰臥起坐等運動），但日常生活（如購物、搭車、慢跑）完全不受影響。



背闊肌皮瓣 (LD Flap)：



特點：利用背闊肌與皮膚，組織量較腹部少。



優點：手術創傷相對較小，恢復速度較快。



注意事項：可能輕微影響肩臂大力量動作（如網球、高爾夫球、蝶式游泳等）。



治療當日即可重塑乳房 即時整形的優勢

英醫生特別強調，是否進行乳房整形完全取決於患者的個人意願與生活需求。不過，對於已有打算接受整形的患者而言，若身體與病情條件許可，選擇「即時整形」相比日後再進行「延遲整形」，不論在皮膚組織的保留、美觀度，還是避免經歷乳房缺失的心理適應上，都具備顯著優勢。

什麼情況才不適合進行即時乳房整形？

雖然乳房整形能提升生活品質，但英醫生強調，「治癒癌症」永遠高於「美觀」。以下情況通常不建議進行複雜的自體組織整形：

1. 病情過於嚴重的晚期乳癌

腫瘤過大、皮膚已潰爛或嚴重淋巴轉移者。



患者術後需要無縫銜接緊密的輔助治療（化療、放射治療）。自體組織整形屬於大型手術，傷口恢復需時較長（可能需數週至數月），若因傷口癒合問題延誤了後續關鍵的化療或電療，將間接影響癌症復發率與存活率。



2. 預計必須接受術後放射治療（電療）人士

放射線會導致整形後的自體組織或皮膚纖維化、收縮或變形，破壞原本理想的形狀。因此若術前已預期需高劑量電療，整形方案需更謹慎評估。



最適合作即時整形的族群：早期乳癌（如原位癌、零期、第一期或部份第二期），切除後無需接受複雜電療，且復發風險較低者。

男士也會患乳癌？男性患者的獨有困境與心理考量

男性同樣有機會患上乳癌，但在臨床考量上與女性有顯著差異。在發病率方面，乳癌患者的男女比例約為 1:100 ，最新的數據顯示，2023年內只有18宗男性乳癌新症。從解剖結構來看，男性並沒有發育完整的乳房器官，僅在乳頭下方存有小量乳腺組織，因此男性胸部若出現任何不正常的硬塊，均屬異常警號。

在手術與整形方面，男性切除腫瘤時只需將不正常的乳腺與腫瘤組織切除，術後胸部通常就能恢復平整，基本上不需要進行乳房形狀的重建，僅有少數人會選擇後續進行乳頭重建或紋身修飾。

此外，男性患者往往面臨獨特的社會與心理挑戰；他們常因對疾病缺乏認知而延誤求診，身邊亦較缺乏同性病友團體的支持，所承受的社會標籤與心理壓力往往比女性患者更為隱蔽。

兼顧治療與生活品質，重塑自信人生

面對乳癌的挑戰，英偉亮醫生總結，「其實對患者最有效的安慰與支持，就是為她們提供一個最直接、最有效的治療方案。現代醫學發展迅速，絕大部份的乳癌都是可以治癒的，只要把病治好，情緒自然能漸漸平復下來。」

英醫生補充指，在確保治療成效的前提下，現代外科團隊更希望能「多走一步」，「我們希望在成功治癒疾病的同時，盡可能把治療對患者日常生活的影響降到最低——無論是選擇保留乳房，還是在全切除後進行整形重塑，都是為了讓患者在康復後，能夠以自信、自在的心態重新擁抱生活。」

外科專科醫生英偉亮醫生

數據參考：衛生署衛生防護中心