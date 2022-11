2022世界愛滋病日｜揭開愛滋病面紗免歧視 附本港相關體檢服務

十二月一日是世界愛滋病日,在過往每年都會訂立不同的主題,而今年的主題是“Putting Ourselves to the Test: Achieving Equity to End HIV”,旨在鼓勵全球的人們團結起來,消除由於差異和不平等造成愛滋病毒檢測、預防和獲得愛滋病毒護理的障礙。世界愛滋病日在1988年被聯合國正式確立,目的在於提高普羅大眾對於愛滋病的認識,並記念那些因為愛滋病而逝去的人們。在過去數十年,愛滋病一直是全球的公共衛生的議題,每個人都有機會患上愛滋病,在新世代大家應攜手以積極及正確的態度對待疾病帶來的挑戰,定期進行體檢,有助防範潛在病變,堅守健康的防線。



紅絲帶的標誌有什麼意思? 衞生署衞生防護中心轄下的紅絲帶中心解說紅絲帶是關注愛滋病的國際性標誌,紅絲帶由一九九一年的一個名為Visual AIDS Artists Caucus紐約市藝術家團體創作,以血,激情及愛象徵的紅色,並以盼望參與戰爭平安歸來的絲帶習俗所啟發而成。當佩戴紅絲帶時是代表佩戴者公開其關懷愛滋病病毒患者的立場。

性接觸佔主要傳染途徑達八成

香港愛滋病最新概況

由聯合國愛滋病規劃署的資料指出,全球愛滋病病毒感染人數在2020年底推算達三千八百萬人,於二零一九年亞洲以及太平洋地區感染愛滋病病毒感染人數達五百八十萬。在香港衛生署透過自願呈報系統且不記名的方式來監察本地的愛滋病病毒感染。根據今年最新一季的數據顯示,單單本季今年四至六月為止新增愛滋病病毒感染個案達125宗,而愛滋病達13宗。由一九八四年發現首例愛滋病病毒感染至目止最新一季,愛滋病病毒累積個案達11442宗,愛滋病累積個案2361宗。衛生署的數據進一步顯示,感染愛滋病病毒的人數高達百分之八十二是男性,性接觸佔主要傳染途徑達八成。

感染愛滋病病毒並不等同患上愛滋病

愛滋病病毒(HIV)與愛滋病(AIDS)

愛滋病(AIDS),即「後天免疫力缺乏症 Acquired Immune Deficiency Syndrome」是由愛滋病病毒(HIV),即人類免疫力缺乏病毒(Human Immunodeficiency Virus)所引致,學名由它的感染狀況有關,一旦受感染愛滋病病毒會破壞人體免疫力系統,因為會逐漸破壞體內的一種叫CD4淋巴細胞,令感染者的免疫力受損並下降並形成機會性感染,引發不同併發症導致死亡。

不過一個人感染愛滋病病毒並不等同患上愛滋病,因為感染愛滋病病毒患者受感染初期多數患者並沒有明顯病徵,病毒潛伏期可長達十年,不過照樣有機會傳染他人。而感染愛滋病病毒並得到因愛滋病病毒引起的疾病如機會性感染,才界定為愛滋病患者。換句話說, HIV患者不一定得愛滋病,但AIDS患者一定帶有HIV的病毒,紅絲帶中心指出如沒有及時發現並及早治療,平均五成HIV患者會十年內病發成愛滋病病人。

機會性感染常見有肺結核病、傳染性軟疣、隱球菌腦膜炎、念珠菌感染等等

機會性感染

愛滋病病毒患者由於病毒破壞人體免疫系統,容易感染對健康人士來說不會致病的病毒和病菌感染,導致機會性感染,機會性感染就是因為免疫力下降時趁機入侵的感染,由於發生感染時已達病發期,亦即是愛滋病。機會性感染常見有肺結核病、傳染性軟疣、隱球菌腦膜炎、念珠菌感染等等。

愛滋病病毒的傳播途徑

愛滋病病毒主要是透過血液或體液(母乳、精液、陰道分泌物)接觸黏膜或皮膚上的傷口感染,所以主要感染傳徑有以下三大類別:性接觸、血液、母嬰垂直傳染。

性接觸:與愛滋病病毒患者進行不安全性行為即有機會感染愛滋病病毒。根據衛生署的數字反映,性接觸佔主要傳染途徑達八成,因為女性以及男性的口腔,直腸內壁以及性器官是以黏膜覆蓋,因此陰道、口交、肛交等接觸黏膜並交換深層體液方式均是傳播途徑。

血液:血液傳播主要是與愛滋病病毒患者共用針頭與針筒注射毒品、皮膚上的傷口接觸愛滋病病毒患者血液、使用受愛滋病病毒感染而未有消毒的紋身、紋眉、穿耳洞等機器等方式傳播,根據衛生署資料指出,香港自二零一零年停止了因輸入血液以及血液製成品的新增個案。

母嬰垂直傳染:母嬰垂直傳染指有機會透過懷孕、分娩以及餵哺母乳傳播愛滋病病毒給嬰兒。紅絲帶中心資料指出如果新生兒感染愛滋病病毒而沒有及早治療的話,在一年內死亡的機率高達33%。

您需要進行愛滋病病毒檢查嗎?

您需要進行愛滋病病毒檢查嗎?

如果你有符合以下的目的以及特徵,建議進行愛滋病病毒體檢以確保了解健康狀況:

.有不安全性行為:安全性行為指沒有接觸體液的性交(包括口交、陰道交、肛交),關鍵在於正確地使用和處理安全套,如果您曾有過不安全性行為而未有接受任何愛滋病檢查,可考慮進行有關體檢,因為愛滋病病毒的潛伏期可達十年而沒有任何表徵。

.計劃生育:由於母嬰垂直傳染是愛滋病病毒傳播的途徑之一,故此如果您與您的伴侶計劃生育,為一代的健康著想,建議進行一次婚前體檢,現時坊間的婚前體檢有些已包括愛滋病病毒的檢查以及身體其他功能全面檢查,可以更全面了解自身健康狀況。

.懷孕婦女:在懷孕、分娩以及餵哺母乳有機會傳播愛滋病病毒給嬰兒,故此現時如在衛生署母嬰健康院以及醫院管理局旗下醫院產科專科門診進行血液檢查的懷孕婦女,會獲安排進行愛滋病病毒抗體測試。

香港性病/婚前體檢服務

本港有不少專業機構均提供愛滋病毒測試的體檢,大家可以根據自己的需要選擇相關主題的身體檢查,而提供愛滋病毒測試的體檢,主要是關於性病以及婚前的檢查,及早發現身體潛在疾病的風險,可大大提高治癒率以及降低致命的風險。

尚醫健康優越(女士) 婚前檢查79項 $2,350

.尚醫健康Young+ Wellness 以精準預防醫學概念,透過高科技醫學檢測及遺傳基因數據分析,為客戶進行全方位個人化健康評估,全面推動身心健康生活模式,預防疾病,延緩衰老。尚醫健康優越(女士) 婚前檢查79項除了包括愛滋病毒一及二型抗體檢查,亦有梅毒血清測試、乙型肝炎、糖尿、血脂等檢查項目。



尚醫健康優越(男士) 婚前檢查85項 $2,250

.婚前檢查85項包括愛滋病毒一及二型抗體測試、前列腺超聲波檢查、乙型肝炎、精液常規試驗、糖尿、血脂、肝功能等等主要檢查。



禮護醫療服務 性健康檢查計劃 $3,600

.禮護醫療服務專注於提供一站式醫護服務,以經驗豐富的跨專科醫學專家及行政團隊,致力為每一位病人就個別需要安排最流暢的診斷程序、高成效的治療方案及提供個人化疾病預防建議,務求使每位病人都能輕鬆就醫。性健康檢查計劃包括專科醫生健康諮詢,解釋報告及跟進會診。檢查項目包括愛滋病毒、高陰道拭子及宮頸管拭子檢查、梅毒、尿液檢驗、血液檢驗等等。



ApexHealth 傲士健康 安心女士性病檢查 (42項) $2,900

.ApexHealth 傲士健康安心女士性病檢查適合有性生活或懷疑有性病之人士,或沒有病徵,想做一個全面準確的性病檢查之人士。此檢查檢測覆蓋絕大部份常見性病,包括愛滋病、梅毒、淋病、人類乳頭瘤病毒等,專業醫護人員講解報告,及早作出適當的預防及治療。



ApexHealth 傲士健康 安心男士性病檢查 (41項) $2,200

.ApexHealth 傲士健康安心男士性病檢查適用於18歲或以上男士,有性生活或懷疑有性病之人士,檢測覆蓋絕大部份常見性病,包括愛滋病、梅毒、淋病等,專業醫護人員講解報告,及早作出適當的預防及治療。



日常生活的接觸並不會感染愛滋病病毒

拆解愛滋病病毒的迷思

日常生活的接觸會感染愛滋病病毒嗎?衛生署指出愛滋病病毒不會由汗水、空氣、唾液、眼淚以及尿液傳染,蚊叮咬亦不會傳染,以下日常生活的接觸並不會感染愛滋病病毒:



.共用公共場所設施以及交通工具

.共同用餐

.咳嗽以及打噴嚏

.共用馬桶

.擁抱握手

.碰觸愛滋病病毒患者摸過的門把、桌子

如何預防愛滋病病毒感染?

.避免不安全性行為

.正確使用安全套

.避免共用鬚刨、指甲鉗、牙刷等有機會接觸血液的私人物件

.選擇有足夠衛生和清毒程序的紋身、紋眉或穿耳的服務

.避免徒手接觸他人皮膚傷口以及血液