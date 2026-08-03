解密中醫「治未病」養生術 必睇4大中醫教育展區＋免費專家論壇

日常工作壓力大、經常夜瞓，是否常感到失眠、消化不良或腰酸背痛？這些都市常見的「亞健康」狀態，在中醫角度其實是身體發出的重要訊號。要預防疾病於未然，學懂中醫「治未病」的智慧至關重要！

今年 8 月，第25屆「國際現代化中醫藥及健康產品會議」（ICMCM 2026）將於灣仔會展舉行，除了匯聚逾30位來自全球11個國家和地區的專家學者探討中醫藥現代化發展外，大會更於美食博覽特別打造「中醫藥面面觀」公眾教育展區及「中醫保健公開論壇」，為大家提供一站式實用養生指南與醫療資訊。

歡迎業界及有興趣人士實體或線上參加ICMCM 2026，立即免費登記：

https://tinyurl.com/3h5sunz6

「國際現代化中醫藥及健康產品會議」（ICMCM）將於今年8月在灣仔會展舉行。

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4大主題！互動學養生、領取精美禮品

「中醫藥面面觀」展區由四大機構攜手合作，將專業醫療與日常保健知識融入展板與互動遊戲中：

1. 香港中醫醫院：率先解密首間中醫旗艦醫院

展板重點介紹醫院使命及六大分科服務，並率先展示首輪推出的「中風後治療」及「下腰痛治療」專病項目，了解中醫如何主導並聯同西醫、物理治療師等跨專業團隊，提供針對性治療方案。

2. 中醫藥規管辦公室：教你秒認「HKC」正牌中成藥

市面上中藥產品繁多，如何避開劣質藥材或誇大廣告？即場學會速查包裝盒上的「HKC」官方中成藥註冊標籤及核實中醫師執照，鎖定持牌中藥商，為自己及家人的用藥安全嚴格把關！

3. 醫院管理局：18區中醫門診與 App 預約教學

一站式了解全港 18 區「醫、教、研」中醫診所服務與政府資助福利。使用「18區中醫診所」App 快速預約門診無難度，更可以「醫健通」輕鬆查閱跨科電子健康紀錄。

4. 香港中文大學中醫學院：舒緩情志都市病＋玩遊戲換禮品

針對抑鬱、失眠及食慾不振等「情志都市病」，專家現場傳授日常花茶食療與簡易穴位按壓舒緩法。參觀者更可即場挑戰「穴位尋蹤」與「中藥對對碰」卡牌遊戲，完成更有機會領取精美小禮品（名額有限，先到先得）！

🗣️ 8月15日限定！「中醫保健公開論壇」權威專家免費開講

想從科學與臨床角度吸收實用養生技巧？8 月15 日（星期六）現場將舉辦「中醫保健公開論壇」，特別邀請多位知名中醫專家親臨講授，拆解日常保健迷思，主題包括中醫藥體重管理、中醫養生運動展示、日常中醫養生誤區及高尿酸與痛風的中醫藥食療指南等。

活動資料懶人包

2026國際現代化中醫藥及健康產品會議（ICMCM 2026）

地點：香港會議展覽中心會議室 N101 及 線上直播 (設即時傳譯)

🔗 立即免費登記： https://tinyurl.com/3h5sunz6

📄 了解更多會議詳情： http://icmcm.hktdc.com/pdf/2026/programme.pdf

「中醫藥面面觀」展區：

地點： 香港會議展覽中心展覽廳 3D（展位 3D-A21，表演舞台旁）

時間：2026 年8月13至17日（星期四至一）

「中醫保健公開論壇」時間：

地點：香港會議展覽中心展覽廳 3D 表演舞台

時間：2026 年8月15日（星期六）：11:00 – 15:00

* 本項目由中醫藥發展基金資助。

* 本資料／活動（或由獲資助機構）所表達的任何意見、研究、結果、結論或建議，並不代表香港特別行政區政府、醫務衛生局、中醫藥發展基金諮詢委員會、中醫藥發展基金執行機構或香港生產力促進局的觀點或意見。

（資料及相片由客戶提供）