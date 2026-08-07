日本買藥返港注意！｜衞生署嚴打無牌藥品 拆解帶藥入境３大要點

香港人到日本旅遊，逛藥妝店買幾盒止痛藥、感冒素當「手信」，似乎已成習慣。不過，隨意把這些外地藥品帶回香港甚至轉售，隨時會誤觸法網。衞生署近期在全港多區展開聯合突擊行動，嚴厲打非法售賣及管有未經註冊藥物的行為。到底哪些熱門日本成藥隱藏合規風險？外遊買藥入境又有什麼法律界線需要留意？



衞生署多區掃蕩 檢獲逾百盒未註冊日版藥物

衞生署執法人員早前展開全港打擊行動，接連於尖沙咀、旺角、銅鑼灣、上水及元朗等多個熱門購物區進行突擊巡查。行動中，執法人員在多間店舖共檢獲超過140盒標榜具止痛功效的懷疑未經註冊藥劑製品。這批藥物的大部份包裝清一色印有日文標籤，且盒上均沒有按法例規定附印香港藥劑製品註冊編號（即「HK-XXXXX」格式）。

調查顯示，涉案藥物懷疑含有「布洛芬」及「二氫可待因」成份，兩者均屬於香港《藥劑業及毒藥條例》（第138章）規管的「第1部毒藥」。行動中，警方拘捕了兩名分別36歲及40歲的男子，涉嫌非法管有及售賣未經註冊藥劑製品與第1部毒藥。衞生署強調，署方設有既定機制監察市面及網絡上的銷售行為，亦會繼續跟進調查及提出檢控。

當局特別提醒市民，此類成份對身體有明確的生理作用與風險。「布洛芬」屬非類固醇消炎止痛藥，常見副作用包括噁心、腸胃不適甚至胃潰瘍；而「二氫可待因」則為鴉片類鎮痛藥，雖然能鎮咳止痛，但容易引致昏昏欲睡、便秘及嘔吐等症狀。由於這類藥物存在一定安全風險，依法必須在註冊藥劑師監督下於藥房出售，或遵照醫生指示使用。任何人士非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥，一經定罪，每項罪行最高可被判罰款10萬元及監禁2年。

3款港人最愛熱門日本藥品 隱含高風險成份

許多人以為日本藥妝店架上的成藥均屬普通護理產品，但其實不少受歡迎的產品都含有香港法例下的管制成份（第1部毒藥），需在註冊藥劑師監督下或憑醫生處方才可使用：

1. EVE Quick DX 止痛藥

主要管制成份：布洛芬



健康風險：布洛芬屬於非類固醇消炎止痛藥，常用於紓緩頭痛或經痛。然而，不當服食可能引致噁心、腸胃不適，甚至胃潰瘍或胃出血。在香港，含布洛芬的藥劑製品屬第1部毒藥。



2. Lulu A Gold DX 感冒藥

主要管制成份：二氫可待因、甲基麻黃鹼、氨甲環酸



健康風險：這款感冒藥結合了多種中樞神經及血管作用成份。二氫可待因屬於鴉片類鎮痛鎮咳成份，具成癮性並可導致昏昏欲睡與便秘；甲基麻黃鹼會刺激心跳加速，引起焦慮；氨甲環酸則常用作止血，誤用可能增加血栓風險。



3. FX 系列眼藥水（如 Sante FX Neo）

主要管制成份：甲硫酸新斯的明、氨基己酸等



健康風險：這類帶來強烈清涼感的眼藥水含有血管收縮劑與神經作用成份，長期或過度滴用可能導致眼睛反彈性充血、頭痛、視力模糊，嚴重者甚至可能誘發青光眼或眼壓過高。



帶藥回港有法可依 留意海關進口管制指引

根據香港《進出口條例》（第60章）及《進出口（一般）規例》（第60A章），攜帶藥物入境香港有明確的界線：

1. 合理自用免申請：

旅客隨身攜帶個人合理自用份量的普通藥物（例如1至2個月的個人服藥量、數盒普通止痛藥），可獲豁免申請衞生署進口許可證。



2. 商業數量或轉售違法：

若攜帶數量遠超自用範圍（例如整箱進口），會被海關認定為未經許可的商業進口行為。



3. 管制藥物須持處方：

若藥品含有危險藥物、抗生素或第1部毒藥成份，即使屬於自用，亦必須隨身攜帶由醫生開立的有效處方證明，否則隨時觸犯法例。



帶藥回港安全入境 4 大貼士

為了避免在過關時遇到麻煩甚至遭檢控，外遊購物時不妨留意以下幾點：

1. 保留完整包裝與說明書：購買藥品後，切勿為了節省行李空間而拆除外盒。保留原裝盒及日文說明書，方便海關人員即時核查產品成份。



2. 準備醫生證明或處方箋：若需要長期服用含有管制成份的處方藥，應隨身攜帶醫生開出的處方證明（最好附有中英文版本）。



3. 主動行「紅通道」申報：如果對行李內的藥物成份有所疑慮，入境時應主動使用海關紅色通道向人員申報，並提示藥物用途。



4. 切勿帶回港轉售或代購：即使是幫親友購買，過量攜帶或轉售未經註冊的藥品均屬刑事罪行。保障自己與他人健康，外購藥物應以個人自用為限。

