羽毛球名將鄧俊文前十字韌帶近全斷 拆解4日常動作藏韌帶斷裂風險

港隊羽毛球混雙主力鄧俊文及謝影雪（「鄧謝配」）無緣出戰名古屋亞運。鄧俊文於社交平台透露，日前訓練期間不慎重創膝部前十字韌帶，除了無法第三度與拍檔謝影雪攜手征戰亞運外，亦將缺席下週舉行的世界錦標賽。事件讓大眾關注這條位於膝關節深處的前十字韌帶。事實上，不論是港隊代表，還是週末開波的業餘運動員，甚至平日追巴士急停的市民，也有機會遭逢此疾。看似輕微的扭傷，背後可能隱藏着前十字韌帶斷裂的危機。如果處理不當，更可能留下嚴重的膝關節後遺症。



曾在杭州亞運止步八強的香港羽毛球混雙組合「鄧謝配」，如今確定無緣名古屋亞運。港隊名將鄧俊文於15日在 Instagram 上載雙腳接受治療的黑白照片，無奈地透露：「喺名古屋亞運仲有一個月就開始嘅時候，估唔到上天喺呢一刻比咗個咁大嘅考驗我。」他證實日前在訓練期間不慎受傷，經診斷後為膝部前十字韌帶幾乎完全斷裂，遭受職業生涯極其嚴重的打擊。

鄧俊文承諾鄧謝配將回歸賽場。（Getty Images）

這項重傷意味著「鄧謝配」不僅篤定無緣第三度攜手出戰亞運，亦被迫退出即將舉行的世界錦標賽。縱使鄧俊文征戰賽場多年、嚴格做好各項傷患管理，依然無法料到突如其來的重傷會讓賽事計劃全盤打亂。如今面對漫長的復康之路，他也只能被迫暫時放下拍袋，迎接這段漫長而艱辛的休養期。

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前十字韌帶功能多多

前十字韌帶（簡稱 ACL）是人體膝關節內部最為重要的穩定結構之一，位於膝蓋骨後方的關節腔深處。它與後十字韌帶在膝關節中央交錯呈「X」字形，連接大腿骨與小腿骨。這條韌帶主要由堅韌的膠原纖維束組成，蘊含極高的抗張強度，就像一條緊繃的鋼索，隨時維持著膝關節的結構完整。

在功能上，前十字韌帶扮演著膝關節「防煞車」與「防扭轉」的核心角色。它的主要職責是防止小腿骨相對於大腿骨過度向前滑動，同時限制膝關節在旋轉時的擺動幅度。無論是日常行走、上落樓梯，還是在踢波、打羽毛球時進行急停、跳躍落地與快速變向，前十字韌帶都能確保膝關節穩定鎖定，使下肢能夠精準受力並承受體重。

4類動作前十字韌帶易撕裂

落樓梯或從高處跳下時「直腿硬著地」

下樓梯踩空、急著跳下幾級台階；或是從桌椅、梯子上跳下等動作，著地瞬間若膝蓋過度打直，缺乏屈膝緩衝，地面的反作用力會沿著骨骼直接衝擊關節內部，瞬間將前十字韌帶拉斷。

快步奔跑中突然急停轉身

相信很多港人日常都經歷過趕時間追巴士的時候，為了避開前方突然出現的行人或寵物，腳掌猛然煞車並強行轉向。當鞋底踩實地面，但上半身與大腿帶有強烈衝勢並發生旋轉，形成「腳不動、膝蓋轉」的巨大扭力，就很容易令前十字韌帶受傷。

在濕滑或不平地面上滑倒（如浴室、雨天路面）

咪以為跣親好小事！踩到水漬、油污或濕滑物件而滑倒，腳部突然向外滑出，身體為了拯救平衡而出現不自主的扭轉與扭曲，使膝關節在極度異常的外翻角度下承重，前十字韌帶撕裂風險隨即大增。

穿高跟鞋或厚底鞋時腳踝踩歪

穿高跟鞋、厚底鞋或走在不平整路面上意外踩歪腳踝，身體失去平衡的瞬間，為了避免跌倒，下肢肌肉會強行發力試圖站穩。在重心偏移、膝蓋內扣且關節極度不穩定的角度下，體重會瞬間壓斷前十字韌帶。

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前十字韌帶撕裂的症狀

前十字韌帶撕裂發生時，患者通常會經歷極為劇烈的急性症狀。在受傷的瞬間，關節深處往往會傳出清晰的「啪」一聲斷裂聲或撕裂感，隨之而來的是難以忍受的劇痛。由於韌帶內部及周圍包含豐富的血管，斷裂後會引發關節腔內大量出血，導致膝蓋在短短數小時內迅速嚴重腫脹，外觀如「發酵饅頭」般緊繃。此時膝關節會被積血與疼痛鎖死，使患者完全無法打直膝蓋，甚至無法將體重踩落在傷腳上行走。

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前十字韌帶撕裂有咩後遺症？

前十字韌帶撕裂即使經過治療，仍可能對膝關節造成長期影響。

近中期後遺症



關節不穩定：膝關節常有「軟腳」或鬆動感，無法承受急停、轉向或跳躍動作

肌肉萎縮與無力：受傷後因疼痛或長期不活動，股四頭肌會快速萎縮，影響關節支撐力

膝關節活動度受限：可能出現無法完全伸直或彎曲的情況

慢性疼痛與腫脹：特別是在運動後或長時間行走後，關節容易積水、發炎

遠期後遺症



半月板損傷：韌帶撕裂後關節變鬆，日常生活中的異常滑動會持續磨損半月板，顯著增加二次受傷機率

早期關節退化：即使接受了韌帶重建手術，受傷處的關節軟骨耗損速度仍快於常人，約有 50%的患者在10-15年內會出現退化性關節炎

運動表現下降與心理障礙：許多運動員因擔心再次撕裂，無法恢復受傷前的運動強度

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重訓可加強前十字韌帶健康

維護前十字韌帶健康的關鍵並非直接訓練韌帶本身，而是透過強化周圍肌肉群來提供動態保護。腿後肌群是前十字韌帶的重要煞車系統，能防止脛骨過度前移；臀大肌與臀中肌則能穩定骨盆和大腿骨，避免膝蓋在活動中向內倒。此外，訓練時必須維持股四頭肌與腿後肌群的肌力平衡，避免前後力量懸殊導致關節穩定度下降。

在日常生活與運動習慣上，充分熱身與控管疲勞是防護的最後防線。運動前應執行動態熱身以活化下肢神經肌肉，並選擇抓地力與支撐性適中的鞋款，避免因過度抓地導致關節扭轉。