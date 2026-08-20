陰蝨|港男入住深圳酒店下體劇癢驚見活蟲 亂剃毛用藥引發二次感染

不少港人喜愛在週末假期北上消費或度假，然而旅程中的環境衛生安全不容忽視。近日一名單親爸爸在討論區發文求助，指日前帶子女前往深圳旅遊，入住當地酒店返港約一週後，私處出現持續劇烈痕癢，經仔細檢查後驚見陰毛間有細小活蟲爬行，懷疑因入住未徹底清潔床單的酒店而感染「陰蝨」。



由於該名事主稱已單身多年且近半年無性生活，事件引發不少經常留宿外地酒店的旅客關注：到底陰蝨是否會透過酒店床單或毛巾傳播？萬一不幸感染，又該如何正確處理？

示意圖

陰蝨是什麼？有什麼傳播途徑？

陰蝨是一種體長約 1 至 3 毫米的吸血寄生蟲，主要寄生於人體的陰毛區域，有時也會出現在腋毛、胸毛或眉毛等部位。

主要傳播途徑：

直接親密接觸：性行為或緊密身體接觸是陰蝨最主要的傳染途徑。

間接物品傳播：雖然陰蝨離開人體後生存時間有限，但若前一位使用者帶有陰蝨，且酒店未有嚴格更換及清潔床單、被褥、毛巾或衣物，下一位入住者接觸到殘留蟲體或蟲卵，確實存在間接交叉感染的風險。

「陰蝨」俗稱三角蝨，是體外寄生蟲（網上圖片）

切勿自行用藥或亂剃毛 避免引發二次傷害

據事主透露，他在發現活蟲後自行透過 AI 搜尋處方，將體毛剃光並塗抹殺蟲劑，結果引發嚴重的全身皮膚過敏反應；隨後更因恐懼蟲害擴散，連夜丟棄家中所有床褥與被單。

市面上部分殺蟲塗劑刺激性極強，若未經醫生診斷盲目使用，易破壞皮膚屏障，導致嚴重過敏、接觸性皮膚炎，甚至引發細菌二次感染。

如發現異常痕癢或疑似蟲體時，應立即前往求診。醫生會開立安全的專用滅蝨外用藥並指示正確的使用方式。

由於陰蝨具傳染性，同住家人或伴侶亦應接受檢查，而衣物、床單應用攝氏 60 度以上的熱水清洗並高溫烘乾，以徹底消滅蟲體與蟲卵。

事主在發現活蟲後自行透過 AI 搜尋處方，將體毛剃光並塗抹殺蟲劑，結果引發嚴重的全身皮膚過敏反應 (互聯網圖片)

入住酒店衛生防護 3 大建議

1. 自備個人清潔用品：避免使用酒店提供的洗澡巾或面巾，建議自備。

2. 善用一次性衛生用品：對於頻繁出差或對衛生要求較高的人士，可考慮攜帶一次性被套、床單及枕套，或使用輕便睡袋。

3. 進房後作基本檢查：入住酒店時，可先拉開床單檢查床褥邊角是否有異物、污漬或蟲體；若發現環境衛生不理想，應要求更換房間或更換全新床品。