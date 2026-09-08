膝關節退化必須換全膝？醫生拆解半膝vs全膝關節置換差異

隨著年齡增長，不少人飽受膝關節退化困擾。雖然關節退化不可逆轉，惟透過適當的治療方案，可有效改善關節功能並減慢退化速度，最廣為人知的手術治療是全膝關節置換。當膝蓋疼痛次數愈來愈頻繁，上落樓梯感困難或日常步行受影響時，不少患者會考慮更換整個膝關節。但決定治療方案時應因應退化範圍及情況而定，對於局部單側退化的患者，半膝人工關節置換（Partial Knee Replacement，又稱 Uni-compartmental Knee Replacement）手術或較全膝置換（Total Knee Replacement）更為適合。



認識膝關節退化

骨科專科醫生周啟斌提到，膝關節是人體最大及最複雜的關節之一，由股骨（大腿骨）、脛骨（小腿骨）及髕骨（膝蓋骨）組成。健康的關節表面覆蓋著軟骨，能夠減少骨骼之間的摩擦，讓關節活動更順暢。隨著年齡增長、體重增加、舊患創傷、長期勞損或先天結構因素影響，軟骨有機會被逐漸磨損，形成退化性膝關節炎（Knee Osteoarthritis）。

• 退化性膝關節炎常見症狀：

• 膝關節疼痛

• 上落樓梯時感到不適

• 久坐後起身疼痛

• 關節僵硬

• 膝蓋腫脹

• 活動能力下降

• 出現「O型腳」或腿部變形

周啟斌指，當生活質素明顯受影響，藥物治療、物理治療、注射治療等保守治療未能有效控制症狀時，醫生或會建議患者考慮膝關節置換手術。不過，並非所有膝關節退化患者都需要接受全膝關節置換手術。對於部分患者而言，如果關節磨損只出現於膝關節其中一個區域，半膝關節置換已能有效改善症狀，改善活動能力。

了解半膝關節置換與全膝關節置換手術

膝關節主要分為三個區域：

• 內側間隔（Medial Compartment）

• 外側間隔（Lateral Compartment）

• 髕骨股骨關節（Patellofemoral Joint）

如果退化只集中在其中一個區域，醫生可能只需更換受損部分，而保留其餘健康的軟骨、骨骼及韌帶結構。

半膝關節置換適用於膝關節只有單一間隔（Compartment）出現嚴重退化的患者，由於手術能保留較多原生膝關節組織，患者術後往往能保留較自然的膝關節活動感覺。

半膝關節置換特點：

• 只更換受損部分關節

• 保留較多原生骨骼及韌帶

• 傷口一般較小

• 術後康復速度相對較快

• 膝關節活動感較自然

而全膝關節置換是將整個受退化影響的膝關節表面更換成人工關節。當退化已涉及多個關節區域，或出現嚴重變形、廣泛軟骨磨損及關節不穩定等情況時，全膝關節置換通常是較合適的治療方案。

手術會移除受損的關節表面，並以金屬合金（cobalt-chromium）或鈦合金（Titanium alloy）及高耐磨聚乙烯組成的人工關節取代，以恢復關節功能及減輕疼痛。

全膝關節置換特點：

• 更換整個膝關節表面

• 適用於較廣泛或較嚴重退化

• 能全面改善關節疼痛及功能

• 適用範圍較廣

• 長遠效果穩定成熟

半膝關節置換 Vs 全膝關節置換： 項目 半膝關節置換 全膝關節置換 更換範圍 單一受損區域 整個膝關節 適合對象 局部退化患者 廣泛退化患者 保留原生組織 較多 較少 傷口大小 一般較小 一般較大 手術時間 一般較短 一般較長 術後疼痛 一般較輕 相對較多 康復速度 通常較快 相對較長 關節感覺 較接近天然膝關節 穩定但屬人工關節 日後轉換至全膝置換 有機會需要 一般毋須再轉換

值得注意的是，半膝關節置換並非「較輕微版」的全膝關節置換，而是針對特定患者的一種治療方案。周啟斌強調，要選擇半膝還是全膝關節置換，最重要是，須根據患者的退化程度與範圍、關節結構狀況、臨床情況與生活需要而選擇最適合的治療方案。

半膝置換與全膝置換的適用對象：

一般而言，出現以下情況的患者，可考慮半膝關節置換：

• 退化只局限於膝關節其中一個區域

• 韌帶功能仍然良好

• 關節變形程度較輕

• 膝關節活動範圍保持理想

• 沒有明顯廣泛性發炎關節疾病

如患者出現以下情況，則較適合全膝關節置換：

• 多個關節區域已出現嚴重退化

• 關節軟骨廣泛磨損

• 關節變形明顯

• 韌帶功能受損

• 膝關節不穩定

• 類風濕性關節炎等影響整體關節的疾病

全膝關節置換能更全面處理關節退化問題，改善疼痛及恢復活動能力。

不過，患者適合哪一種關節置換方案，需要由骨科專科醫生透過臨床檢查及影像檢查作出評估。

機械臂輔助技術 協助評估磨損情況

隨著醫療科技進步，部分膝關節置換手術可配合機械臂輔助技術進行。周啟斌表示，透過術前影像分析及3D電腦斷層掃描（CT Scan），醫生能更仔細評估患者的關節結構及磨損情況，協助制定更合適的手術方案。在手術期間，機械臂系統會提供即時數據及資訊，協助醫生按照術前規劃執行手術，提高人工關節植入的準確度。

膝關節退化不一定要更換整個膝關節，患者應因應情況考慮治療方案。結合現今機械臂輔助手術等先進技術發展，醫生能夠更精準地規劃及執行手術，為患者提供更理想的治療方案。若你的膝關節疼痛持續，甚至活動能力受限影響日常生活，應及早向骨科專科醫生求診，透過詳細評估選擇最適合自己的治療方案。

了解更多詳情：https://www.matilda.org/patients/appointment

（資料由客戶提供）