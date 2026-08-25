越式洗髮按摩「撥筋」出事！台女慘患腦脊髓液滲漏 嚴重恐致中風

想放鬆去體驗越式洗髮按摩最後要花台幣十萬 (約港幣$24,500) 醫藥費？台灣一名女網友近日在社交平台 threads 上發文控訴，指自己在台灣體驗了一間越式養生洗髮，沒想到不單按摩過程安排有異，結束後更出現嚴重頭痛，最終被診斷為「低腦壓／腦脊髓液滲漏」。其實，按摩雖然可緩解肌肉僵硬與痠痛，但施力不當恐引發嚴重的後遺症。



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根據帖文指出，事件發生在7月26日左右，她與先生因常去的按摩店客滿，便轉往一間越式養生洗髮店，當時店內共三名客人，卻是由兩名按摩師「同時輪流服務」。事主選擇的項目是「腳＋越式洗髮」，她回憶按摩師曾反覆且用力地撥弄她右側肩胛骨附近一條很緊的筋，當時雖感疼痛，但以為是正常現象便未多想。

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當按摩結束，事主一起身就感到不對勁，頭部開始劇痛，肩頸變得又重又緊。後續症狀持續惡化，只要坐起或站立，頭痛就會明顯加劇，必須躺下才能緩解，並伴隨噁心、耳鳴等症狀。

事主為此奔波門診與急診，最後甚至住院，經MRI診斷為「低腦壓／腦脊髓液滲漏」，並接受了硬膜外血液貼片治療。這場意外不僅讓她回台灣的行程全數泡湯，醫療支出更將近台幣十萬元 (約港幣$24,500) 。

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事主以為越按越痛是正常，錯過了制止按摩師重要時機。

事後，事主在 Google 評論上留下了一星負評，如實描述發病時序，並未要求店家賠償。然而，老闆不僅在回覆中將此事稱為「羅生門事件」，更特地去翻找事主與先生的私人 Facebook，調查兩人過往的評論紀錄並在公開回覆中狂酸。

事主無奈表示，原本只是想放鬆，最後卻換來住院與治療，對於評論中「花錢找罪受」的結論至今沒有想修改的念頭。

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帖文隨即引發廣大熱議，其中有其他網民亦分享類似經歷，指有朋友按摩完出現頭暈耳鳴等症狀，同樣檢查出脊椎液外漏的結果。

事主在留言勸告大眾按摩後有感不對勁就一定要到醫院求醫。

帖文中有醫師留言指頸椎/肩頸交界處大力按摩是危險行為，尤其是低位頸椎，認為造成腦脊液滲漏的案例比較少聽到，並提醒在這種危險位置按摩/撥筋，如果覺得手法太大，最好明確請對方停止該部位的動作。

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肩頸按摩的三大風險

頸動脈或椎動脈剝離

胸腔暨重症科醫師黃軒曾警告大眾，不要隨便按摩脖子，因為這可能引發中風的致命危機。許多人習慣在肩頸痠痛時透過按摩或「喬脖子」來放鬆，但頸部除了肌肉，還分佈著供應大腦血液的重要血管，包含頸動脈與椎動脈。若在按摩過程中施力不當，例如大力扭轉、快速旋轉、強力按壓頸側或進行非專業的推拿，都極易導致血管內膜撕裂（動脈剝離）。這會促使血栓形成並阻斷血流，最終引發缺血性中風，且此類嚴重後果在年輕與中年族群中相當常見，並非老年人的專利。

什麼是動脈剝離？ 動脈剝離是指血管壁最內層產生裂痕，導致血液強力灌入血管壁夾層中，把血管壁撐開。這不僅會擠壓並堵塞原本正常的血管通道，還容易在裂縫處引發血栓；一旦血流完全受阻或血栓脫落堵住腦部血管，就會引發中風。

神經壓迫與損傷

頸椎周邊包覆著密集的脆弱神經。如果本身有骨刺、脊椎滑脫等退化問題，或者按摩師未控制好力道，直接對脊椎周圍進行強烈按壓。過大的外力會導致骨頭壓迫到神經，輕則引發頭暈、臉部及四肢持續麻痺，重則可能造成嚴重的骨折與神經損傷，導致下半身麻木甚至是癱瘓。

肌肉筋膜撕裂與纖維化

許多人習慣追求大力按壓，認為越痛越有效。然而，對於已經緊繃的肩頸肌肉而言，過度用力揉捏或拍打其實是一種強烈的物理破壞。過大外力會導致肌肉纖維與筋膜直接斷裂、發炎。長久下來不僅無法有效帶走致痛物質，還會造成肌肉纖維化，讓肩頸周圍的筋膜越來越緊繃，使痛症加劇，最終形成越按越痛的惡性循環。

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安全按摩小貼士

按摩前告知健康狀況



飯後一小時內、極度疲勞、空腹或飲酒後，皆不適合進行深層按摩；若有心血管疾病、骨質疏鬆、懷孕、凝血功能異常或近期曾接受手術，需提前告知按摩師。

避開人體危險地帶



禁止強力按壓頸前三角區（頸動脈所在處）、脊椎骨正中央、腋下及腹股溝等神經與血管密集處，以免造成不可逆轉的傷害，另外亦要避免讓按摩師進行突發性的大力「喬骨」或過度扭轉頸椎與腰椎，以免傷及神經與韌帶。

打破「越痛越有效」迷思



感覺微痠是正常的，但若出現刺痛、劇痛或發麻，請立刻要求按摩師減輕力道。按摩後若有輕微痠痛是正常的，但若出現持續劇痛、頭暈嘔吐或局部紅腫熱痛，請盡速求醫。