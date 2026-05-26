淋巴癌｜出現無痛腫塊別輕視！專家揭5大癌症警號　不要隨意按摩

台灣營養功能醫學專家劉博仁醫師指出，淋巴結腫大若出現腫塊持續兩至四週未消退、體積持續增大、質地偏硬且固定不易移動、無明顯疼痛感，以及合併不明原因體重下降、夜間盜汗與發燒等五大警訊，應盡速就醫，切勿自行判斷。



劉博仁醫師分享，門診曾接診兩名淋巴腫大患者，一人腋下腫塊經檢查確認為乳癌轉移至淋巴結，另一人頸部腫大則診斷為病毒感染引發的淋巴發炎。同樣的症狀，背後成因截然不同，也讓劉博仁醫師深感大家有必要正確認識淋巴系統的運作方式。

相關文章：【淋巴結腫大】頸肚腋下7部位有小腫塊？淋巴結腫大逾2厘米快就醫👇👇👇

+ 3

淋巴系統的功能涵蓋清除代謝廢物與毒素、過濾病原體、協助免疫系統辨識外來威脅，以及回收多餘組織液以預防水腫。劉博仁醫師說明，淋巴管負責輸送淋巴液，淋巴結則如同關卡，內含大量免疫細胞，隨時偵測並清除細菌與病毒。當淋巴流動出現障礙，身體便會逐漸出現四肢或臉部水腫、容易疲倦、代謝變差，甚至陷入慢性發炎狀態，免疫力也會隨之下降。

促進淋巴循環，關鍵在於肌肉的規律收縮。劉博仁醫師強調，淋巴系統不像心臟具備幫浦功能，主要依靠肌肉收縮來推動流動，因此走路、伸展、瑜伽乃至深呼吸，都是有效促進淋巴回流的日常方式。補充足夠水分與維持規律作息同樣重要。針對拍打或按摩的效果，劉博仁醫師表示確實有助於促進局部循環，但手法須「溫和」，在發炎部位或懷疑有腫瘤的區域，更不適合隨意施壓。

淋巴結腫大雖多數屬於良性，常見原因為病毒或細菌感染，但劉博仁醫師提醒，頸部、腋下與鼠蹊部是淋巴結最常出現的位置，在這些部位摸到不明腫塊時，無需過度恐慌，但也不應輕忽。有時腫大只是身體正在對抗感染的反應，但也可能是乳癌或淋巴癌等重大疾病的警訊，應交由專業醫師評估，而非自行猜測。

相關文章：【癌症】淋巴結腫大頸有腫塊或患癌？7大重點教你分良性或惡性👇👇👇

+ 3

延伸閱讀：

發燒、疲倦、淋巴結腫大恐是「這罕見疾病」的警訊！醫授圖解懶人包

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

