長者健康｜口乾症影響免疫及腦腸健康？專家教3招「唾液按摩」

不少「老友記」平日可能覺得口乾舌燥是平常事，隨便喝口水就覺得解決了。但其實口腔長期乾涸，不單會引起口臭或牙周病，背後更隱藏著免疫力下降、甚至影響大腦及腸道健康的危機！

不過大家亦毋須過分擔心，日本牙科博士照山裕子及神奈川齒科大學副校長槻木惠一教授指出，其實透過簡單的按摩與運動增加唾液分泌，就能輕鬆令口腔環境「返老還童」，維持全身活力。



▼測試你有冇口乾症！（按圖看清👇👇👇）

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為什麼口水變少了？拆解６大原因

隨住年紀增長，身體機能難免大不如前，但口水減少未必純粹因為「老」。專家歸納出６個常見原因，老友記不妨對照一下自己的生活習慣：

生理機能老化： 唾液腺會隨年齡萎縮，尤其是女性在更年期後受賀爾蒙改變影響，分泌量下降的情況會更明顯。



長期使用口呼吸： 不論是鼻敏感還是習慣使然，睡眠時若經常用口呼吸，水分會迅速蒸發，令口腔環境變得乾燥。



疏於社交溝通： 如果平日少說話、少社交，口腔肌肉長期不活動，唾液腺缺乏刺激，分泌自然減少。



咀嚼能力退化： 唾液是靠「咀嚼」誘發分泌的。伴隨牙齒鬆脫或咀嚼力下降，口腔肌肉會隨之衰累，令唾液更難分泌。



藥物副作用： 許多長者需長期服用降血壓藥、抗抑鬱藥或安眠藥，這些藥物的成份往往會導致口乾副作用。



情緒壓力： 當人處於緊張或壓力狀態，自律神經會失調。當交感神經長期佔優，唾液就會變得黏稠且量少。



▼經常口渴，當心可能是這6種疾病造成（點擊下圖看清👇👇👇）

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唾液不足的連鎖反應 影響不限於口腔！

別小看這幾滴口水，它是守護全身健康的第一道防線。唾液中含有如 IgA（分泌型抗體）等抗菌物質，能有效抑制細菌增殖，不單能保護牙齒免受牙周病侵害，更可降低患上感冒、流感甚至「誤嚥性肺炎」的風險。專家更指出，這些 IgA 抗體與腸道環境息息相關，分泌充足有助維持腸道健康。此外，唾液中的蛋白質 BDNF（腦源性神經營養因子）亦能保護大腦神經細胞並促進再生，對穩定情緒及預防抑鬱症狀至關重要。

３招「唾液按摩」在家也能做

要改善口乾，單靠飲水並不足夠。專家建議，我們可以透過按摩口腔內的三大唾液腺來刺激分泌：

腮腺按摩： 將手指放在雙側臉頰近耳朵前方（約上排後牙位置），輕輕畫圈按壓 10 次以上。



頜下腺按摩：沿著下巴骨頭的內側軟肉，從耳朵下方開始往正下巴的方向，分幾處向上按壓 10 次以上。



舌下腺按摩：在下巴正下方的凹陷處，用大拇指垂直向上輕壓 7 至 10 次。

