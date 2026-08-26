樂齡科技與健康生活登陸淘大商場　免費體驗智慧安老新生活

面對香港人口高齡化趨勢，如何善用創新科技提升長者健康、安全及生活質素，已成為社會關注的重要課題。由明愛牛頭角社區中心主辦的「樂齡科技與健康生活」將於2026 年 8 月 25 日至 26 日在九龍灣淘大商場地下中庭舉行。活動免費開放予公眾參與，匯聚了「科技、健康、護理、生活」四大範疇，透過科技展示、健康評估、專題講座及互動體驗，讓市民了解樂齡科技如何融入日常生活，協助長者活得更健康、更自主。



活動由賴永春區議員辦事處、葉興國太平紳士社區服務處、靈巧集團及 e-護易合辦，並獲大家樂 - 食德樂輕嚥料理、保赫曼亞洲太平洋有限公司、美年大健康、環球全域電訊有限公司、德善堂中醫及 Fresenius Kabi Hong Kong Ltd. 支持，參與單位包括優越健康管理有限公司（保利和品獨家經銷商（香港））、日本命力健康食品有限公司、茗嵐國際（香港）有限公司及松齡護老集團，共同推動智慧安老及健康老齡化發展。

人工智能結合健康管理 打造智慧健康新模式

在「科技」展區中，參加者可體驗家居監察設備、健康管理裝置及 AI 健康助理，並認識本地研發的智窩心 (CARER.AI) 智能健康管理平台﹐透過人工智能分析健康數據，配合智能提醒及風險預警，協助長者及照顧者掌握健康狀況。

同場亦設大家樂 - 食德樂輕嚥料理軟餐試食，讓市民了解創新飲食方案如何支援吞嚥困難人士。

多元健康體驗 提升長者風險預防和健康管理意識

在「健康」展區中，明愛牛頭角社區中心為長者提供跌倒風險評估，只需五分鐘即可獲得結果，可及早了解身體狀況及跌倒風險。

德善堂中醫團隊及日本命力營養師將主持健康講座，分享養生保健、慢性疾病預防及日常健康管理資訊。

專業護理支援 協助照顧者減輕壓力

在「護理」展區中，靈巧服務提供即場痛症按摩及物理治療師講解，讓市民了解長者常見的退化問題及復康方案。

現場更可試用由優越健康管理有限公司（保利和品獨家經銷商（香港））提供的助行器具及復康輔具，並近距離了解外骨骼機械人如何支援步行訓練及日常活動，提升長者及復康人士的活動能力。

智慧家及 e-護易展現未來居家安老新藍圖

在「生活」展區中，展示了智慧家居、人工智能關懷及適老化家居設計，讓市民了解科技如何支援居家安老。

智慧家 (CARER.Home) 智能居家方案結合了環境和健康監測，配合 e-護易真人關懷服務，提供健康提醒、關懷互動及生活支援，加強長者與家屬及社區服務的連繫。

透過智窩心、智慧家及 e-護易，市民可認識人工智能、智能家居及遙距關懷如何建構更安全便捷的長者生活模式。

多方參與 帶來實用健康生活資訊

多個參與單位帶來了實用的健康及生活資訊，包括保赫曼亞洲太平洋有限公司展示長者護膚用品、美年大健康分享跨境體檢新常態、Fresenius Kabi Hong Kong Ltd. 展示長者營養品、環球全域電訊分享長者網絡安全入門指南、茗嵐國際（香港）有限公司主講適老化家居設計，以及松齡護老集團分享照顧者面對失智症長者的實用支援。

攜手推動健康老齡化 建設長者友善社區

樂齡科技不只是未來趨勢，更是今天每個家庭都可受惠的生活方案。是次活動結合科技、健康、護理與生活，展示智慧安老如何走進社區及家庭。主辦單位誠邀長者、照顧者及市民親臨現場，免費體驗創新科技與健康生活方案，一同探索更安心、自主及有尊嚴的未來安老生活。

活動詳情

活動名稱：樂齡科技與健康生活

日期及時間：

2026 年 8 月 25 日（星期二）11:00 至 18:00

2026 年 8 月 26 日（星期三）10:00 至 18:00

地點：九龍灣淘大商場地下中庭

費用：免費入場

活動亮點：

• 智窩心人工智能健康管理平台展示

• 智慧家居方案體驗

• e-護易 關懷服務展示

• AI 健康助理互動示範

• 長者跌倒風險評估

• 中醫及營養師健康講座

• 軟餐試食體驗

• 痛症按摩服務

• 物理治療師諮詢

• 助行器具試用

• 適老化傢俱展示

• 適老化家居設計講座

（資料由客戶提供）