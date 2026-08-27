日本藝術家草間彌生器官衰竭辭世 享年97歲 生前受精神疾病所苦

日本享譽全球的當代前衛藝術大師草間彌生（Yayoi Kusama）已於8月14日辭世。這位以波浪點、無限鏡屋及南瓜雕塑震撼世界藝壇的巨星隕落，使全球熱愛她作品的粉絲紛紛為此痛心。草間彌生的一生，是一部與精神疾病搏鬥，並將其轉化為驚人創造力的生命史詩，透過自身精神幻覺創造出極具視覺衝擊力且撫慰人心的藝術。

Instagram ＠yayoikusamamuseum

草間彌生於2026年8月14日在日本東京的一家醫院因多重器官衰竭離世，享年97歲。為了妥善處理後事，這項消息並未在第一時間公開，直至草間彌生工作室與其基金會於8月27日透過官方網站才正式發表訃文。

草間彌生患有的多重器官衰竭是什麼？ 多重器官衰竭是指人體內兩個或兩個以上的獨立器官系統同時或相繼出現功能衰退，甚至完全喪失功能的致命性醫療緊急情況。因為人體的器官是相互依賴的，當一個重要器官如心臟罷工時，會引發全身性的發炎反應或血液循環不良，連帶拖累其他原本健康的器官，最終導致系統性崩潰。

草間彌生傳奇一生

草間彌生1929年出生於日本長野縣的富裕家庭，但童年時期因家庭不睦與母親的高壓管教，讓她自幼便飽受幻視與幻聽等精神神經症狀折磨，並開始以繪畫圓點和網紋作為自我療癒的出口。1957年，她帶著強烈的創作慾望隻身前往美國紐約，迅速以極具視覺衝擊力的「無限網」系列、軟雕塑及前衛的行為藝術在西方男性主導的藝壇中嶄露頭角。她的作品深刻影響了波普藝術與極簡主義的發展，讓她成為1960年代紐約前衛藝術圈最具代表性的亞洲女性藝術家。

然而，長期的高壓生活與精神疾病的折磨，加上紐約藝壇的挫折與摯友離世的打擊，迫使草間彌生於1973年黯然返回日本，她於1977年主動住進東京的清和精神病院。

在此期間，她將內心的恐懼轉化為全球聞名的「南瓜」雕塑與「無限鏡屋」等沉浸式裝置，最終在晚年獲得了世界級的推崇與日本文化勳章等無數榮譽，直到2026年以97歲高齡辭世。

心理健康｜童年時期缺乏社交更易患上精神病？這一類人風險更高！

Instagram ＠yayoikusamamuseum

草間彌生生前受精神疾病所苦

草間彌生的精神問題並非單一疾病，而是多重心理創傷與神經症狀的交織，主要包括：

嚴重的幻視與幻聽

自約九歲起，草間彌生就開始出現嚴重的幻覺。她曾描述，自己會看到周遭的物品如桌布上的紅花圖案開始無限繁殖、蔓延到牆壁、天花板，甚至將她整個人吞噬。她也會看到閃光、光暈或密集的圓點，並伴隨植物與她說話的幻聽。

譫妄｜8旬婦手術後現幻覺、妄想 非撞邪或失智 6大原因易引起

Instagram ＠yayoikusamamuseum

性恐懼症與創傷後遺症

草間彌生出生於一個富裕但極度缺乏愛的家庭。父親生性風流，母親則強迫年幼的她去跟蹤、偷窺父親與情婦的私會。這些不堪的畫面給幼年的她留下了巨大的心理陰影，導致她成年後對男性軀體、性行為感到極度恐懼與厭惡。

抑鬱與自殺傾向

草間彌生的抑鬱症狀在紐約時期（1950年代末至1970年代初）達到了頂峰。當時她面臨極度的貧困、高壓的競爭環境，加上身為亞裔女性在西方藝壇受到的排擠，讓她的精神狀態頻頻崩潰。

1972年，與她相伴十年的摯友與精神支柱美國藝術家約瑟夫·康奈爾（Joseph Cornell）過世，這成為壓垮她的最後一根稻草，導致她的抑鬱症全面爆發，最終迫使她放棄在紐約建立的一切，黯然返回日本。

1977年，在經歷了幾次嚴重的精神崩潰與輕生嘗試後，她決定主動住進東京的清和精神病院接受治療。

Instagram ＠yayoikusamamuseum

精神疾病成為草間彌生藝術創作的靈感

草間彌生將自己的創作稱為精神軀體藝術。疾病不僅沒有摧毀她的才華，反而成為了她最核心的創作思維。

招牌藝術「波浪點」

草間彌生畫中那些無窮無盡的圓點，並非單純的幾何設計，而是她眼中真實看到的幻覺世界。當幻覺襲來時，她感到恐懼，而克服恐懼的唯一方法，就是把看到的圓點畫下來。她透過將圓點畫滿畫布、房間甚至自己的身體，來實現一種自我消融的境界，讓自己與宇宙萬物融為一體，藉此消除對存在的恐懼。

Instagram ＠yayoikusamamuseum

軟雕塑是極端心理治療法

針對童年陰影導致的性恐懼，草間彌生選擇了一種極端的心理治療法：她縫製了無數個類似男性生殖器的軟雕塑，並將它們佈滿沙發、椅子、小船等日常物品上。她表示，透過不斷製造自己最恐懼、最厭惡的東西，直到自己習慣並被這些物品包圍，她就能征服這份恐懼。

Instagram ＠yayoikusamamuseum

草間彌生曾說：「如果不把這些恐懼畫出來，我也許早就自殺了。」

這些精神疾病曾數度將她推向死亡的邊緣，但矛盾的是，正是為了抵抗這些毀滅性的念頭，她才創造出了那些震撼世界的藝術。