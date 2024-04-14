心理健康｜童年時期缺乏社交更易患上精神病？這一類人風險更高！

孤獨與人的心理健康息息相關，而且不只是當下，就連童年時期的經歷都會對你有所影響！



近日在歐洲精神病學大會上發表的一項研究表明，「童年時期經歷過孤獨的人，成年後更有可能患上精神病」。

歐洲精神病學協會候任主席Andrea Fiorillo 教授表示，研究結果表示，「童年孤獨與精神病發病之間存在直接聯繫」，並強調「這是一個令人擔憂的趨勢，突出了從幼年開始就解決社會聯繫和情感健康問題的重要性」。

何謂精神疾病？

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精神病（Psychiatric disorder），也稱為心理病症或精神障礙，是指影響個人思考、情感、行為和感知等方面的疾病或疾病群。它們可以導致個體在社交、工作、學習和日常生活中遇到困難。精神病可以涵蓋多種不同的情況和症狀，包括但不限於以下幾種：

1. 精神分裂症：一種嚴重的精神疾病，特徵包括幻覺、妄想、思維和語言異常等。



2. 抑鬱症：持續的情緒低落、興趣喪失、自貶、睡眠和食慾改變等症狀。



3. 躁鬱症：情緒波動劇烈，交替出現情緒低落和情緒亢奮（躁狂）的症狀。



4. 焦慮症：過度的焦慮和擔憂，可能伴隨著恐慌發作、強迫症狀或恐懼症狀。



5. 妄想症：固執的妄想信念，常常與現實不符，例如被迫害的妄想。



6. 飲食障礙：包括厭食症、暴食症和過食症等，與飲食和體重控制有關。



7. 藥物濫用和成癮：對藥物或其他物質的持續濫用和成癮，對個人的健康和功能產生負面影響。



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研究人員對 285 名經歷首次精神病發作的人和 261 名未曾經歷精神病發作的人進行了問卷調查。

通過分析報告，研究人員發現，與擁有社交童年的參與者相比，在 12 歲之前感到孤獨超過 6 個月的人在以後的生活中患精神病（出現幻覺、妄想和思想混亂）的風險可能更大，即使考慮到其他因素，童年時期感到過孤獨的人，日後​​出現精神病發作的風險仍然增加了 117% 。

而這作用在女性身上就更加嚴重，研究人員稱，與童年時期沒有感到孤獨的女性相比，女性罹患精神病的風險要高得多，經歷精神病發作的風險增加了 374%。

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參與研究、來自西班牙格雷戈里奧·馬拉尼翁大學綜合醫院精神病學和心理健康研究所的Covadonga Diaz-Caneja 博士表示：「愈來愈多的證據表明，孤獨會對成年人的健康和社會造成負面影響，但人們對孤獨對青少年的長期影響卻知之甚少。」

他強調，「儘管是初步研究，但我們的研究結果表明，童年孤獨可能是日後精神障礙的早期風險因素，並支持將其作為從幼年開始進行預防性心理健康措施的潛在目標......考慮到童年孤獨是一種普遍現象，而且近年來似乎在不斷增加，這一點可能尤其重要」。