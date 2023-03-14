譫妄｜8旬婦手術後現幻覺、妄想　非撞邪或失智　6大原因易引起

．譫妄（急性精神昏亂）是一種精神狀態，常出現混亂、幻覺、妄想症狀

．老年人因疾病、藥物和社交孤立，易增譫妄風險

．發生譫妄的長輩，失智風險比較高



一位80歲女性患者，因情緒不穩定，出現妄想和幻覺等症狀，被送入急診室，經評估診斷，患者在幾天前進行了大腸癌手術，住院期間使用大量的止痛劑和鎮靜劑，再加上重症病房的環境，引發術後譫妄現象。

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類似精神病症狀

台灣精神科醫生楊聰財說，譫妄是一種精神狀態，大腦的認知和反應出現了混亂、混淆、幻覺、妄想等症狀，最常見的現象是突然胡言亂語、認不得人、激躁不安、忘東忘西、失去定向感和時間感等，甚至有患者表示看到不存在的東西，家屬以為是中邪帶去收驚。

發生譫妄6原因

為甚麼會發生譫妄現象？楊聰財表示，主要是因為大腦發生瀰漫性代謝障礙，進而可能有6原因導致譫妄：

1.生理狀態：某些疾病或身體損傷，例如感染、中風、腦外傷、癲癇等。

2.精神狀態：情緒不穩、憂鬱症、焦慮症、思覺失調症等心理狀態。

3.缺乏睡眠：睡眠不足或睡眠質量差，可能導致譫妄現象。

4.身體失調：長期飢餓、脫水、高燒、低血糖等身體失調。

5.藥物或毒品使用：某些藥物或毒品也會導致譫妄現象，例如酒精、安眠藥、抗精神病藥、迷幻藥等。

6.環境改變：最常發生在醫院，因住院產生身心壓力，大腦意識狀態突然改變。



楊聰財提醒，當出現譫妄現象時，應儘早尋求醫療幫助，找出原因進行相應的治療方式，只要把發生原因控制好，大多數患者都可以恢復。

易與失智、老年憂鬱搞混

譫妄無特定年齡層，但是常見於老年人身上，研究統計顯示，與慢性疾病、藥物使用和社交孤立等因素相關，增加了發作風險。

譫妄症狀與失智、老年憂鬱相似，容易被搞混而錯過黃金治療期，楊聰財強調，譫妄通常包括混亂、幻覺、妄想；老年憂鬱則是情緒低落、失眠、自我否定、體重減輕等；失智症狀屬於持續性、逐漸惡化的認知功能障礙，當長輩記憶力衰退、語言障礙、思維能力下降，就要多加注意。

另一個觀察重點是時間，譫妄通常是暫時性，可能在幾小時或幾天內緩解，而失智是一種持續性、逐漸惡化的認知功能障礙，病程長達多年。

要特別注意的是，容易發生譫妄的長輩，失智風險也較高；譫妄跟失智可能並存，若失智長輩突然陷入譫妄，患者的認知功能會惡化得更快。區分這些疾病的關鍵是詳細醫學及心理評估，逐項檢查身體狀況、腦部功能，並評估情感和認知功能等，及時診斷及早治療。

預防譫妄4方法

1. 警惕藥物副作用：使用藥物應注意是否會出現相關副作用

2. 維持健康生活方式：足夠的睡眠、健康的飲食、適度的運動、減少壓力和情緒波動

3. 保持社交活動：社交活動可以減少社交孤立和抑鬱等情況的發生

4. 預防感染：感染是譫妄常見原因之一，要注意預防感染，勤洗手、打疫苗等



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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