食鹹魚會增加鼻咽癌風險？鼻咽癌元兇—解構EB病毒真面目

根據2023年香港癌症資料統計中心數字，該年鼻咽癌新症有700宗，發病的高峰年齡為55-69歲。鼻咽癌的成因，多年來都和鹹魚扯上關係，但臨床腫瘤科專科醫生李兆康指出，吃鹹魚是否會增加鼻咽癌風險其實未能確定，反而一種幾乎在所有人體內都有的病毒，是更重要的鼻咽癌風險因素。



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「有關鹹魚引致鼻咽癌的說法，主要是因為早年有人發覺，廣東省沿岸的鼻咽癌發病數字較內陸地方多，有醫生就這方面進行研究，懷疑鼻咽癌和華南地區人士多吃醃製食物有關，例如鹹魚。但根據近年我們的認知，引起鼻咽癌的最大元兇是EB病毒（Epstein-Barr Virus）。」李兆康醫生表示。

他指出，曾有研究顯示，鼻咽癌患者血清中的EB病毒抗體，無論種類及含量均高於一般人，而大部分居住在華南地區的人均有EB病毒的接觸史，「也有研究指出，全球約90-95%的成年人體內都帶有EB病毒，因此常被形容為『幾乎每個人都有』。」

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近年研究所知，EB病毒的真面目如下：

1.感染極普遍：接觸的途徑和一般過濾性病毒相似，多數人在幼兒或青少年時期會感染，可透過口水與親密接觸傳播，因此也稱為「親吻病」。

2.症狀像感冒：多數人初次感染沒有症狀，或只有輕微發燒、喉嚨痛等，因而常被誤認為普通感冒。

3.終身潛伏：病毒在免疫系統遏制下，會躲在白血球裡休眠，但不會完全消失。當宿主免疫力下降，例如熬夜、壓力大等情況，潛伏的病毒可能會再度活躍。

4.與特定疾病相關：被世界衛生組織列為致癌病毒，與鼻咽癌、部分淋巴瘤等疾病有密切關聯，但視乎個人體質，不一定每個人接觸它之後都會有症狀；有小部分人最終會患上鼻咽癌，當中是否牽涉其他環境因素誘發暫時還不清楚。

「當然，除了EB病毒，鼻咽癌也和基因、吸煙、飲酒等有關。」李醫生提醒。

治療方面，由於鼻咽是在頭顱中央深處，主要採用放射治療（即電療）。尤其早期發現的鼻咽癌，一般都以放射治療及化療處理，若能在第一、二期開始治療，現時根治的機會高達八、九成。若經過放射治療及化療效果未如理想，則可能轉介耳鼻喉科醫生進行鼻咽切除手術。「幸好現時的放射治療愈來愈精準，可以將輻射盡量集中在鼻咽的位置。當然，治療的時候並不會單純治療鼻咽的位置，無論病人頸部淋巴核有沒有找到癌細胞，放射治療時都會覆蓋頸部淋巴，但就會避免輻射影響腦幹、眼球及口水腺，盡量減少治療後的副作用。病人可向醫生詳細了解。」李醫生說。