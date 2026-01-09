鼻咽癌｜男子反覆流鼻血確診鼻咽癌三期　出現這4症狀要及時就醫

鼻咽癌的初期症狀與許多鼻炎的症狀相似，甚至在臨床上有人因反覆流鼻血而就診。



曾有一名62歲的男性，持續反覆流鼻血，一天流三、四次，他以為是慢性鼻炎導致的過度擤鼻涕。然而，症狀持續一個月後，在家人的提醒下，他到耳鼻喉科檢查，最終被確診為鼻咽癌第三期。

鼻咽癌的常見症狀（Heho健康授權使用）

鼻咽癌的常見症狀

鼻咽癌的症狀多樣且不容易被察覺，但如果出現以下情況，應該提高警覺：

1. 頭頸部疼痛

單側頭痛、局部頭痛、頸部腫塊。

2. 口鼻出血

痰中帶血絲、反覆流鼻血。

3. 鼻咽症狀

鼻塞、膿性鼻漏，這些症狀常被誤以為是鼻竇炎。

4. 耳部症狀

耳鳴、聽力減退、耳悶。

早期診斷鼻咽癌並不容易，因為症狀缺乏特異性，可能同時出現多種徵狀。因此，如果有這些不適，最好盡快到耳鼻喉科進行檢查，透過鼻咽鏡切片檢查，有可能會發現息肉或其他異常。

