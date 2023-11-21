鼻涕顏色｜黏稠黃膿屬細菌感染症狀？這顏色長期出現恐鼻咽癌前兆

季節交替，不論是感冒或過敏，一堆人鼻涕流不完！看到鼻涕變黃就是鼻竇炎嗎？



不一定！醫師指出，鼻涕顏色可以透露很多健康訊息，稍加留意可以提前發現問題並及早治療；尤其有些鼻涕顏色與癌症有關。

6種顏色鼻涕分別代表的健康狀況（按圖了解 👇👇👇）

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看到「黃鼻涕」不代表就是鼻竇炎

每當鼻涕流不停時，總為生活帶來一些不便，然而鼻涕的性質和顏色，可以提供有關健康狀況的重要信息。台灣兒科醫師傑登指出，門診中會遇到不少患者，因為感冒且鼻涕變得有一點黃黃的，就問「是不是鼻竇炎要吃抗生素？」其實鼻涕只有一點點黃，其他幾乎都是白的，通常只是感冒引起的鼻炎，並不是鼻涕變黃就是鼻竇炎。

鼻涕告訴你健康狀況！6種顏色意義大不同

傑登表示，就算是黃鼻涕，也有程度上的差異。下面他分析6種顏色的鼻涕分別代表的狀況。

1. 白色黏稠狀有時帶點微黃

出現這種鼻涕，通常就是感冒了，傑登說，若症狀不嚴重，可先在家觀察，並積極清洗鼻子，幫助排出鼻涕。若影響到生活或太嚴重，建議就醫治療。

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2. 透明清澈

傑登說明，這類清澈透明的鼻涕通常稱為「鼻水」，如果只有一點點是正常的；若鼻水不斷流出，這通常出現在大哭後，眼淚從鼻淚管流到鼻腔，再從鼻孔排出，或是鼻子過敏所導致。若是過敏引起，情況不嚴重的話，立即離開過敏原，同時把鼻子清理乾淨，通常很快可以改善。

但要注意，如果只有單側透明鼻水狂流，小心可能是顱底破洞導致的腦脊髓液外漏，這種常因為外傷或是手術引起。另外，肥胖的中年婦女，也較容易出現自發性的腦脊髓液鼻漏，要特別小心！

3. 黏稠黃膿綠色

傑登表示，這種顏色很明顯就是較嚴重細菌感染的症狀，通常需要抗生素治療，建議儘速就醫治療別硬撐。

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4. 粉紅色（鼻涕帶著血絲）

傑登解釋，因為感冒、過敏而不斷打噴嚏，有時會造成鼻黏膜微血管破裂，導致鼻涕帶著血絲，這種通常都是短暫出現，感冒過敏改善後就會消失。但要注意，若長期沒有痊癒，須小心是鼻咽癌的前兆。

5. 鮮紅色（大量鼻血直流）

通常是鼻腔內有較大血管破裂（例如挖鼻孔導致），傑登提醒，這種狀況如果經常發生又或是難以止血的話，也要小心有凝血功能異常，建議就醫檢查。

6. 黑色

若空氣品質不佳，吸入過多污染空氣，鼻子變成濾網，也會讓鼻涕變黑。

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