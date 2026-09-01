遊日警報｜日本罕爆史上第二早流感 三區疫情最嚴重！5招防病毒

計劃前往日本旅遊的港人要特別留意！日本厚生勞動省8月28日發表最新感染症監測報告表示，在8月17日至23日期間，日本的流感疫情出現罕見的夏季急升，全國定點醫療機構平均報告人數已達1.11人，超越1.0的流行指標，官方正式宣告日本全國進入流感流行期。



日本單週破4000宗確診個案

根據日本厚生勞動省公布的全國 3,000 間定點醫療機構數據，單週已接獲4,094宗流感確診個案。這亦是自1999年日本實施《感染症法》統計以來，歷史上第二早宣告進入流感流行期的年份（僅次於2023年特殊情況），比去年整整提早了超過一個月。

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三區疫情最嚴重：沖繩、岩手、青森

日本目前天氣酷熱，不少人容易將流感初期的發燒、疲倦及喉嚨痛誤當成中暑或進出冷氣場所引起的冷氣病，從而錯失治療黃金期。現時多個港人常去的觀光熱點均出現顯著的疫情升溫：

沖繩縣（疫情最嚴峻）：定點診所平均錄得4.43人感染，數字大幅拋離其他地區，位列全國榜首

東北地區：岩手縣（2.10人）及青森縣（2.08人）的感染數字亦不容忽視

東京及周邊地區：千葉縣（1.80人）與東京都（1.49人）均已達標，地方政府先後發出流感流行警報

相對緩和區域：島根縣（0.25人）、大分縣及廣島縣目前的通報個案處於全國較低水平

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流感病徵您要知

根據衛生署的資料指出，流感是由流感病毒引致的急性呼吸道疾病。在人類中流行的季節性甲型流感病毒有兩種亞型，分別是甲型（H1N1）pdm09 和甲型（H3N2）。

相對健康的患者患上季節性流感後，通常會於數天至兩周內自行痊癒。病徵可包括發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻水、肌肉及關節痛、疲倦和頭痛；亦可能出現嘔吐和腹瀉等。

然而，高風險人士患上季節性流感，有機會出現嚴重情況，例如長者、五歲以下兒童、孕 婦及有長期健康問題的人士。流感相關併發包括肺炎、敗血症、腦炎、心肌炎甚至死亡。

流感透過什麼途徑來傳播？ 流感病毒主要透過患者咳嗽、打噴嚏或說話時產生的飛沫傳播，亦可透過直接接觸患者的分泌物而傳播。

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5招防流感病毒

評估疫苗接種

如果距離出發還有一段時間，長者、長期病患或幼童等高危人士可向本港醫生查詢是否適合補打流感疫苗。

出發前檢視旅遊保險

出發前確保保險條款涵蓋「海外突發疾病醫療費用」，並留意門診與住院的賠償上限，因為在日本無當地健保看診的費用相當高昂。

乘搭交通工具必戴口罩

在乘搭新幹線、國內線航班，或是繁忙時間的地下鐵（如東京山手線、大阪御堂筋線）等密閉且人多擠迫的空間，強烈建議佩戴口罩。

注意飲食前的消毒

日本有很多邊走邊吃的街頭小食或迴轉壽司，進食前務必使用梘液洗手，或使用70至80%酒精搓手液徹底清潔，特別是在觸摸過車站扶手或自動販賣機後。

點洗手先最乾淨？ 洗手時應以梘液和清水清潔雙手，搓手最少20秒，用水過清並用乾淨毛巾或抹手紙抹乾。雙手洗乾淨後，不要再直接觸摸水龍頭（例如先用抹手紙包裹著水龍頭，才把水龍頭關上）。

避免過度疲勞

旅遊時往往日行萬步，加上日本夏季天氣酷熱，體力透支會令免疫力下降。大家要確保每日有充足睡眠，並適時在行程中安排在冷氣場所休息。

若出現文中提及的流感症狀，切勿只當作一般中暑來處理。應留在酒店休息，先使用帶備的快測包檢驗，若持續不適，應請酒店前台協助尋找附近可接待外國人的診所就醫，把握發病後 48 小時內服用抗病毒藥物的黃金期。