流感｜11歲女童感染併發腦病變 點解「傷風感冒」變奪命疾病？

甲型流感｜ 本港氣溫驟降，流感病毒亦隨之轉趨活躍。衞生防護中心近日（12月3日）通報一宗令人憂心的個案：一名過往健康狀況一般的11歲女童，從海外回港後確診甲型流感，更迅速惡化至併發腦病變，一度出現神智模糊。這已經是本港連續第二日錄得兒童流感重症。



不少家長或許會問：「流感不就是比較嚴重的感冒嗎？為何會傷及腦部？」事實上，甲型流感對兒童的威脅，遠比我們想像中凶猛。

連續兩宗兒童重症 共通點：未打針

衞生署衞生防護中心公布，再多一宗兒童感染季節性流感的嚴重個案。(資料圖片)

短短兩日內，接連傳來兒童流感重症的消息。先是一名僅6個月大的女嬰併發嚴重肺炎及敗血性休克，隨後便是這名11歲女童併發腦病變。特別需要注意的是，根據衞生署資料，這名女童並未接種2025/26季度的流感疫苗。

這再次證實了兒科醫生們一直以來的擔憂：

在流感季節，沒有抗體保護的兒童，猶如置身戰場卻「赤手空拳」，毫無防備之力。

什麼是「腦病變」？家長需要留意什麼徵狀？

在眾多流感併發症中，「腦病變」是最令醫生和家長聞之色變的一種。簡單來說，這是指流感病毒引起腦部功能受損。這不一定代表病毒直接入侵了腦部，更多時候是因為身體為了對抗病毒，產生了過激的免疫反應，導致腦部急性發炎或水腫。

家長必須留意的「危險訊號」： 一般的流感徵狀包括發高燒、咳嗽、喉嚨痛及肌肉痠痛。但如果子女在退燒後，或者發病期間出現以下情況，必須立即前往急症室：

● 意識狀態改變：反應遲緩、叫不醒、對答混亂、口齒不清、嗜睡、昏迷



● 精神狀態改變或行為異常：例如性格轉變、焦慮



● 持續抽搐：身體不由自主地抽動。



● 呼吸困難：呼吸急促、嘴唇發紫。



甲型流感 vs 普通傷風：切勿混淆

外遊高風險：北半球流感正烈

在本次個案中的女童曾居於海外並剛抵港。臨近聖誕及新年長假期，不少港人已計劃外遊。衞生署衞生防護中心、傳染病處主任歐家榮醫生表示，「雖然最新的監測數據顯示，流感活躍程度自十月下旬起逐漸下降，但仍高於基線水平。」隨著天氣轉涼，不排除流感活躍程度仍可能會再度上升，加上北半球大部份地區的流感活躍程度持續增加或已處於高水平。

由於人體接種疫苗後，需要約兩星期才能產生足夠抗體。如果計劃在聖誕節帶同長者或小朋友外遊，現在就是接種疫苗的最後黃金時間。

醫生呼籲：三道防線缺一不可

面對來勢洶洶的甲型流感（特別是H3病毒株，對長者及兒童殺傷力較大），我們應築起三道防線：

1. 疫苗接種：這是預防重症最有效的手段。政府的疫苗資助計劃已展開，合資格人士（包括兒童及長者）應盡快接種。



2. 個人衞生：雖然口罩令已成歷史，但在人多擠迫的地方，或自身出現呼吸道徵狀時，戴上口罩仍是保護自己和家人的最佳禮儀。



3. 及早求醫：高危人士（長期病患者、幼童、長者）一旦出現流感徵狀，應盡快求醫，醫生會視乎情況處方特敏福等抗病毒藥物，能有效減低併發症風險。



流感絕非「小病」。為了讓一家大小能健康地度過冬日佳節，請別掉以輕心，儘早為子女安排接種疫苗。

