勿等到牙痛才處理！消委會籲正視智慧齒問題　附自我檢測法

「智慧齒不痛，是不是就不用拔？」 這大概是許多人心中隱藏已久的疑問。我們時常聽見身邊的朋友分享剝智慧齒的驚險經歷，對這個話題既熟悉又陌生；但大多數人只要牙齒沒發作，往往選擇「眼不見為淨」。然而，這種僥倖心理可能正為口腔健康埋下炸彈！消委會特別提醒，智慧齒發炎、嚴重蛀牙甚至引發囊腫等深層病變，往往是在毫無徵兆下悄悄發生，等到痛徹心扉才求醫，往往已經傷害了旁邊原本健康的牙齒。牙齒問題唯有「早發現、早處理」，才能用最小的代價降低風險。本文特別整理了智慧齒是甚麼？有甚麼隱形風險，更附上消委會和衛生暑的專業建議，助大眾更了解智慧齒，及早為自己的口腔健康做好把關！



甚麼是智慧齒？怎樣自我檢測？

智慧齒就是我們口腔的「第三大臼齒」，大約在17至25歲成年之際才悄悄冒出。遠古時代的祖先因為常吃粗糙食物，需要堅固且大量的臼齒來幫忙咀嚼；但現代人飲食越來越精細，人類的顎骨也隨之縮小。這導致智慧齒出來時「沒位置坐」，只能歪著長、橫著長，甚至被卡在牙肉裡，這就是常見的智慧齒阻生。

智慧齒出來時「沒位置坐」，只能歪著長、橫著長，甚至被卡在牙肉裡，這就是常見的智慧齒阻生。（圖片：Shutterstock）

所謂「阻生」，除了完全埋於骨內，更常見的是只長出一部分，或是橫向生長並壓迫前方的臼齒。這類生長異常會造成嚴重的清潔死角，使食物殘渣極易殘留，不僅容易引發智慧齒本身的蛀牙、牙肉發炎與牙周病，甚至會連帶破壞前方健康的相鄰牙齒，更甚者會有永久神經受損的風險。

要判斷自己有沒有智慧齒，可以進行簡單自我檢查！最直接的方法是張大嘴巴照鏡子，從最中間的門牙一路向後數，如果在第二大臼齒後面還有「第 8 顆牙」，那就是智慧齒；或者也可以用舌頭舔舔看口腔最深處的牙齦，若感覺到微凸的硬物或小牙尖，很可能就是智慧齒正在冒頭。此外，切忽視身體發出的訊號，若口腔深處經常出現牙齦腫脹、隱隱作痛，甚至是發炎，往往就是智慧齒萌出或受阻的徵兆。一旦發炎加劇，還可能引發喉嚨劇痛，甚至連嘴巴都張不開。

「不痛不代表沒事！」拖延處理智慧齒，後果恐比想像中嚴重

許多人以為智慧齒「不痛就不用理會」，這其實是非常危險的誤區。「不痛」僅代表當下尚未爆發嚴重發炎，並不代表完全沒有潛在風險。

當智慧齒只生出一半時，牙冠周圍的牙肉會形成深層縫隙，這類死角極難清理，極易積聚食物殘渣與細菌，引發牙肉腫痛、冠周炎等問題。若選擇拖延不理，橫向或傾斜生長的智慧齒還會持續推擠前方健康的第二大臼齒，不僅可能導致鄰近齒槽骨受損、鄰牙嚴重蛀牙或牙周病，甚至會引發囊腫等深層病變，使原本簡單的問題變得極為複雜，唯有及早預防與處理，才能以最小的代價控制風險，將傷害與術後復原時間降至最低。

選擇拖延不理智慧齒問題，可能會使原本簡單的問題變得極為複雜。（圖片：Shutterstock）

智慧齒一定要拔嗎？關鍵在於「專業評估」

智慧齒是否需要拔除，主要取決於其生長位置、角度以及阻生程度。由於肉眼無法看清牙根深度以及牙齒與神經線的關係，須透過牙醫的臨床檢查或照 X 光來作精準評估。

一般拔牙： 若智慧齒已完全萌出，且角度端正，牙醫通常能以一般拔牙方式輕鬆取出。

外科手術拔牙： 若智慧齒深深埋在牙肉或顎骨之內、或是橫向阻生卡住鄰牙，則需要進行微創外科手術切開牙肉、甚至將牙齒分割後取出。

衛生署也特別提醒，即使目前沒有明顯痛感，一旦出現以下情況，便應考慮拔除智慧齒：

1. 覆蓋智慧齒的牙齦反覆發炎（冠周炎）

2. 智慧齒本身或鄰牙已發生蛀牙

3. 智慧齒周圍出現牙周病

4. 阻生智慧齒已推擠或破壞前方健康臼齒

5. 患者即將接受頭頸部放射治療前（避免日後骨壞死風險）

術後照顧指南：如何照料傷口？

拔除智慧齒後，只要遵循醫囑好好打理傷口，通常能快速恢復：

按時服藥： 依照牙醫指示按時服用消炎止痛藥，以控制腫痛與預防感染。

適度休息： 術後頭一至兩天應避免劇烈運動，並選擇質地柔軟的食物，減少對傷口的刺激。

復原時間： 術後前幾天傷口微腫、隱痛屬於正常現象，大多數人在 3 至 7 天內即可恢復日常生活，傷口則約需 1 至 2 星期初步癒合（具體時間因牙齒位置與傷口大小而異）。

及時求醫訊號： 若術後痛楚持續加劇、大量出血、傷口流膿甚至出現發燒，切勿自行處理，應立即聯絡牙醫覆診檢查。

口腔健康不容忽視 定期檢查才是上策

智慧齒一般會在17至25歲之間悄悄冒出，但亦有可能30歲才出現，或是一生都不會出現。維持清潔口腔習慣之餘，建議每年至少接受一次完整的口腔與牙齒 X 光檢查，及早發現問題、及時應對，才能真正守護好全口牙齒，無後顧之憂地享受美食與生活！